புதுவையில் நீண்ட இழுபறிக்கு பின் உடன்பாடு: என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 16 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. 14 தொகுதிகளில் போட்டி

சட்டசபை தேர்தல் - 2021

புதுவையில் நீண்ட இழுபறிக்கு பின் உடன்பாடு: என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 16 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. 14 தொகுதிகளில் போட்டி + "||" + Agreement after a long drag in Puduvai: BJP, AIADMK to allot 16 seats to NRC Competition in 14 constituencies

