உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வினாடி-வினா போட்டி: இந்திய வம்சாவளி மாணவர் சாதனை - ரூ.70 லட்சம் பரிசு பெற்றார் + "||" + The Quiz Competition in the United States: Indian Descent Student Achievement - received a prize of Rs.70 lakhs

அமெரிக்காவில் வினாடி-வினா போட்டி: இந்திய வம்சாவளி மாணவர் சாதனை - ரூ.70 லட்சம் பரிசு பெற்றார்