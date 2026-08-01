ஆகஸ்ட் மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான தனுசு, மகரம், கும்பம், மற்றும் மீன ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்....
நேர்மையும் தன்னம்பிக்கையும் உங்கள் அடையாளம். இந்த மாதம் பல துறைகளில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.
புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். தொழிலை விரிவுபடுத்தும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி நடைபெறலாம்.
புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வருமானமும் புகழும் உயரும்.
போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உயர்கல்வி முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து வழிபடுவது செல்வ வளத்தை அதிகரிக்கும்.
திட்டமிட்டு செயல்படும் உங்கள் குணம் இந்த மாதம் நல்ல பலன்களைப் பெற்றுத் தரும். தொழிலும் குடும்பமும் முன்னேற்றம் காணும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். தொழில் விரிவடையும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வருகை தருவார்கள். பணவரவு சீராக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு மேலும் உயரும்.
படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் மலர் சாத்தி கடலைப்பருப்பு தானம் செய்வது நற்பலன்களை அதிகரிக்கும்.
மனிதநேயமும் உயர்ந்த சிந்தனையும் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் பல புதிய வாய்ப்புகளை வரவேற்கப் போகிறீர்கள்.
மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். சம்பள உயர்வு அல்லது ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் வரும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இணைய வழி விற்பனை மற்றும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழில் விரிவடையும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவரின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமையைத் தரும். சேமிப்பு உயரும்.
புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புகழும் வருமானமும் அதிகரிக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு மேலும் உயரும்.
கல்வியில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவீர்கள். உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும்.
சனிக்கிழமை ஐயப்ப சுவாமியை வழிபட்டு நெய்தீபம் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்வது அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றியையும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கும்.
கருணையும் பொறுமையும் உங்கள் வாழ்க்கையின் சிறப்பம்சமாகும். இந்த மாதம் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
உங்கள் உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக நிறைவேற்றி அனைவரின் நம்பிக்கையையும் பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு பெரிய நிறுவனங்களிடமிருந்து புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி நடத்தும் வாய்ப்பு அமையும்.
புதிய வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து வந்து சேரும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வருமானமும் புகழும் உயரும்.
கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
சனிக்கிழமை சனீஸ்வர பகவானுக்கு எள்ளெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது தொழில், செல்வம் மற்றும் குடும்ப நிம்மதியை அதிகரிக்கும்.