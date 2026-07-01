ஜூலை மாத ராசிபலன் - சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

ஜூலை மாதத்திற்கான சிம்மம், கன்னி, துலாம் மற்றும் விருச்சிக ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்....
சிம்ம ராசி அன்பர்களே!
தலைமைப் பண்பும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்டவர் நீங்கள். எந்த இடத்திலும் தங்களின் தனித்திறமையால் மதிப்பைப் பெறுவீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். புதிய திட்டங்களில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக்கூடும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் ஏற்படும். கணவரின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமையைத் தரும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
திரையுலகில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெரிய நிறுவனங்களிலிருந்து அழைப்பு வரும். எதிர்பார்த்த சம்பளம் கிடைக்கும். புகழும் ரசிகர் வட்டமும் விரிவடையும்.
மாணவர்கள்
கல்வியில் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். அரசு தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். உயர்கல்விக்கான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். விளையாட்டிலும் சாதனை புரிவீர்கள்.
பரிகாரம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று சூரிய பகவானுக்கு செந்தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து வழிபடுவது புகழையும் பதவியையும் உயர்த்தும்.
கன்னி ராசி அன்பர்களே!
ஒழுக்கமும் பொறுப்புணர்வும் நிறைந்தவர் நீங்கள். எந்த வேலையையும் முழுமையாகச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். அவற்றை திறமையாக செய்து பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். அலுவலகத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் விலகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு தொழில் விரிவடையும். வெளிநாட்டு ஆர்டர்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உண்டு. பணவரவு சீராக இருக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும். வீட்டிற்கு தேவையான வசதிகள் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் அன்பு கிடைக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகும்.
மாணவர்கள்
படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும். நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
பரிகாரம்
பௌர்ணமி அன்று தட்சிணாமூர்த்தி அல்லது குரு பகவானை வழிபட்டு மஞ்சள் மலர் சமர்ப்பிப்பது கல்வி, வேலை மற்றும் குடும்ப முன்னேற்றத்தை அளிக்கும்.
துலா ராசி அன்பர்களே!
எல்லோரிடமும் சமநிலையுடன் பழகும் இனிய குணம் கொண்டவர் நீங்கள். யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாமல் பேசும் தன்மை உங்களுக்கு இயல்பாகவே உண்டு.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் வேலைகள் எளிதாக முடியும். அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். சுயதொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல ஒற்றுமை நிலவும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். கணவரின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். சேமிப்பு உயரத் தொடங்கும். வீட்டில் புதிய வசதிகள் ஏற்படும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புகழ் அதிகரிக்கும். புதிய படங்கள், தொடர்கள் மற்றும் மேடை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகும். எதிர்பார்த்த சம்பளம் கிடைக்கும். முக்கிய விருதுக்கான பரிந்துரை கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள்
கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டு மன உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் சேர்ந்து படிப்பதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
பரிகாரம்
வெள்ளிக்கிழமை அன்று மகாலட்சுமிக்கு வெள்ளை மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது செல்வ வளத்தையும் குடும்ப மகிழ்ச்சியையும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிக ராசி அன்பர்களே!
எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மன உறுதியை இழக்காமல் செயல்படுபவர் நீங்கள். பிறரின் மனநிலையை எளிதில் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வது உங்கள் தனிச்சிறப்பாகும். எடுத்த காரியத்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற விடாமுயற்சி உங்களிடம் இருக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் தங்களின் திறமைகள் வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த கோப்புகள் முடிவடையும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பணிச்சுமை குறைந்து மனநிறைவு ஏற்படும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் அனைத்து வேலைகளும் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். சிலருக்கு விரும்பிய பிரிவுக்கு மாற்றம் கிடைக்கும். அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் தொழில் வளர்ச்சி அடையும். சுயதொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு எதிர்பாராத பெரிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய இயந்திரங்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபகரமான நிலை உருவாகும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் ஏற்படும். கணவர் தங்களின் ஆலோசனையை மதித்து நடப்பார். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பாக நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். வீட்டிற்கு தேவையான ஆபரணங்கள் அல்லது விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும். சேமிப்பு அதிகரித்து எதிர்காலத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புகழ் மேலும் உயரும். முன்னணி நிறுவனங்களிலிருந்து அழைப்பு வரும். தங்களின் திறமைக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகும். வருமானம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மாணவர்கள்
மாணவ, மாணவிகளுக்கு படிப்பில் முழு கவனம் உருவாகும். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பு சிறப்பாக அமையும். உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
பரிகாரம்
செவ்வாய்க்கிழமை அன்று கால பைரவருக்கு சிவப்பு மலர் சாத்தி, நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது எதிரிகளை விலக்கி வெற்றியைத் தரும்.