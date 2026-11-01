நவம்பர் மாத ராசிபலன் - சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

சிம்ம ராசி அன்பர்களே!
கம்பீரமான அணுகுமுறையும் பிறரை வழிநடத்தும் ஆற்றலும் கொண்ட நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் சமூக ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெறுவீர்கள். இதுவரை உங்களுடைய முயற்சிகளை கவனிக்காமல் இருந்தவர்கள் கூட உங்கள் திறமையை உணர்வார்கள். பெரிய மனிதர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். பொருளாதாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்களுடைய நீண்டகால இலக்குகளை அடைவதற்கான முயற்சிகளில் வேகம் அதிகரிக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
நிறுவனத்தின் முக்கியப் பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிர்வாகம் மற்றும் தலைமைப் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களுக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வு தொடர்பான அறிவிப்பு வரலாம். அரசு சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
பெரிய அளவிலான வணிகத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். புதிய நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் ஏற்படலாம். வாகன விற்பனை, கட்டுமானம், நகை மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்கள் தொடர்பான தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வர்த்தகம் நடைபெறும். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு வணிகத் தொடர்புகள் மூலம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான பாதை அமையும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். கணவரின் தொழில் வளர்ச்சியில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி அல்லது வேலை தொடர்பான மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் சுற்றுலா செல்லும் திட்டம் நிறைவேறலாம். வீட்டில் விலையுயர்ந்த பொருட்கள் வாங்குவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் கலைத்திறன் பரந்த அளவில் பேசப்படும். விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். திரைப்படம், நாடகம், இசை மற்றும் தொலைக்காட்சித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு முக்கியமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். புதிய கலைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் பொறுப்பு ஏற்படலாம். உங்களுடைய அனுபவம் வருமானமாக மாறும் சூழல் உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு
படிப்பில் முன்னிலை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுப்படும். தலைமைத்துவப் பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். அரசு வேலைக்கான போட்டித் தேர்வுகளில் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் வெற்றிகளைப் பெறலாம். உயர்கல்விக்கான உதவித்தொகை முயற்சிகள் கைகூடலாம்.
பரிகாரம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை சிவன் கோவிலில் நவக்கிரக வழிபாடு செய்து சூரிய பகவானுக்கு சிவப்பு மலர் சமர்ப்பிக்கவும். இயன்றவரை ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி வழங்கவும்.
கன்னி ராசி அன்பர்களே!
ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆழமாகச் சிந்தித்து அதற்கேற்ற தீர்வுகளைக் கண்டறியும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் உங்கள் அறிவாற்றலுக்கான பலனைப் பெறுவீர்கள். பழைய முயற்சிகளில் இருந்த குறைபாடுகளைச் சரிசெய்து புதிய முறையில் செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தின் பொருளாதாரத் தேவைகளைச் சமாளிக்கத் தேவையான வழிகள் கிடைக்கும். முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்களுடைய நேர்த்தியான செயல்பாடுகள் மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையை உருவாக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். கணக்கு, தணிக்கை, நிர்வாகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்களுடைய திட்டமிடும் திறன் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்திருந்த பணியிட மாற்றம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் முன்னேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ற நிறுவனம் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வணிகத்தில் தேவையான மாற்றங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் கருத்துகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்துவீர்கள். மருத்துவப் பொருட்கள், புத்தகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆலோசனை சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு வளர்ச்சி ஏற்படும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகலாம். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன்பு லாப நஷ்டக் கணக்குகளைத் தெளிவாக ஆராய்வது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் சீரான மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வியில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். கணவரின் பணிச்சுமை குறைவதால் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிட முடியும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்களுடைய நுணுக்கமான கலைத்திறன் பலரையும் கவரும். எழுத்து, பதிப்பகம், புகைப்படம், வடிவமைப்பு மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பவர்களுக்கு புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இதுவரை வெளியிடப்படாமல் இருந்த படைப்புகளை வெளியிடும் முயற்சி வெற்றி பெறலாம். புதிய பயிற்சிகளைப் பெறுவதன் மூலம் தொழில்முறை வளர்ச்சி ஏற்படும்.
மாணவர்களுக்கு
படிப்பில் கவனச் சிதறல்கள் குறையும். அறிவியல், கணிதம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பாடங்களில் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். ஆராய்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான தகவல்கள் கிடைக்கும். தேர்வுகளில் எழுத்துத் திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறலாம். வெளிநாட்டுக் கல்வி முயற்சிகள் முன்னேறும்.
பரிகாரம்
புதன்கிழமை விநாயகப் பெருமானுக்கு பச்சை அருகம்புல் மாலை சாற்றி வழிபடவும். பசுக்களுக்கு அகத்திக்கீரை வழங்குவது சிறப்பு.
துலாம் ராசி அன்பர்களே!
அனைவரிடமும் இணக்கமாகப் பழகி, பிரச்சினைகளைச் சுமுகமாகத் தீர்க்கும் பண்பு கொண்ட நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் புதிய நட்புகளையும் பயனுள்ள உறவுகளையும் பெறுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குவதற்கான எண்ணம் உருவாகும். திருமணம், வீடு, வாகனம் மற்றும் குடும்ப நலன் தொடர்பான பேச்சுகள் சாதகமாக நகரும். பொருளாதாரத்தில் திட்டமிட்ட வளர்ச்சி காணப்படும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு சந்திப்பு மகிழ்ச்சியான திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்களுடைய அணுகுமுறை பலருடைய பாராட்டைப் பெறும். புதிய குழுவை வழிநடத்தும் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் பணிபுரிய விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும். சட்டம், வங்கி, அழகுத் துறை மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. சம்பளம் மற்றும் சலுகைகள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடிவடையலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் அறிமுகமாவார்கள். ஜவுளி, ஆபரணம், அலங்காரப் பொருட்கள், அழகு நிலையம் மற்றும் திருமணச் சேவை தொடர்பான தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வர்த்தகம் நடைபெறும். வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். பழைய ஒப்பந்தங்கள் புதுப்பிக்கப்படலாம். தொழிலில் உங்கள் பெயரையும் நம்பகத்தன்மையையும் உயர்த்தும் முயற்சிகள் பலனளிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். திருமண வயதில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வரன் அமையப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறலாம். கணவரின் ஆதரவுடன் வீட்டை அழகுபடுத்துவீர்கள். உறவினர்களுடன் இணைந்து குடும்ப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக மனதில் இருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறுவதால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புதிய அறிமுகங்களும் ஒத்துழைப்புகளும் கிடைக்கும். அழகியல் சார்ந்த படைப்புகள் பாராட்டப்படும். ஆடை வடிவமைப்பு, நடனம், இசை மற்றும் அலங்காரக் கலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் சந்தர்ப்பம் சிலருக்கு அமையலாம். உங்கள் படைப்புகளுக்கு உரிய ஊதியம் கிடைக்கும்.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் புதிய ஆர்வம் தோன்றும். சட்டம், வணிகவியல், கலை மற்றும் மேலாண்மைக் கல்வியில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். குழு விவாதங்களில் பங்கேற்பதன் மூலம் அறிவை விரிவுபடுத்துவீர்கள். உயர்கல்விக்கான நேர்காணல்களில் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் சேர முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்
வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை வழிபட்டு வெள்ளை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்யவும். சுமங்கலிப் பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் வழங்குவது சிறப்பு.
விருச்சிக ராசி அன்பர்களே!
எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மன உறுதியை இழக்காமல் செயல்படும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் புதிய அனுபவங்களின் மூலம் வாழ்க்கையில் முக்கியமான மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். இதுவரை உங்களுக்குச் சாதகமாக இல்லாத சில விஷயங்கள் மாறத் தொடங்கும். எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கலாம். பழைய கடமைகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். ஆன்மிகம் மற்றும் தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் கடினமான பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். நிர்வாகத்தில் உள்ள குறைபாடுகளைச் சரிசெய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். ரகசியப் பணிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. வேலை மாற்றத்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத அழைப்பு வரலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் போட்டிகளைச் சமாளித்து முன்னேறுவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த பணம் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. மருந்து, இரும்பு, ரசாயனம், பழைய பொருட்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வணிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். கூட்டாளிகளுடன் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும்போது எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தம் அவசியம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகளுக்கு முடிவு காண்பீர்கள். கணவருடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதன் மூலம் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காக புதிய சேமிப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்குவீர்கள். சொத்து தொடர்பான குடும்ப ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம். குலதெய்வ வழிபாட்டிற்குச் செல்லும் எண்ணம் நிறைவேறும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்களுடைய தனித்துவமான அணுகுமுறை கலைத்துறையில் கவனம் பெறும். மரபுக் கலைகள், திரைப்படம், புகைப்படம் மற்றும் இசைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாகத் தயாரித்து வந்த படைப்பை வெளியிடுவீர்கள். முக்கியமான அமைப்புகளின் அழைப்புகள் வரலாம். உங்களுடைய அனுபவம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமையும்.
மாணவர்களுக்கு
கடினமான பாடங்களையும் விடாமுயற்சியுடன் கற்றுக்கொள்வீர்கள். மருத்துவம், ஆராய்ச்சி, உயிரித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் காவல்துறை சார்ந்த தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். தேர்வுகளுக்கு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு படிப்பது அவசியம். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனைகள் எதிர்கால இலக்குகளைத் தெளிவுபடுத்தும்.
பரிகாரம்
செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரளி மலர் சமர்ப்பித்து கந்த சஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்யவும். இயன்றவரை ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்கவும்.