நவம்பர் மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

தனுசு ராசி அன்பர்களே!
உயர்ந்த சிந்தனைகளையும் விரிவான இலக்குகளையும் கொண்ட நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். இதுவரை சிறிய வட்டத்திற்குள் இருந்த உங்கள் செயல்பாடுகள் விரிவடையும். தொலைதூரப் பயணங்கள் மூலம் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். கல்வி, தொழில் மற்றும் ஆன்மிகம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பெரிய மனிதர்களின் ஆலோசனைகள் உங்கள் எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு உதவியாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வரலாம்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
புதிய துறையில் பணிபுரிவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பன்னாட்டு அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். உயர் பதவிக்கான முயற்சிகள் நல்ல நகர்வைக் காணும். ஆசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், ஆலோசகர்கள் மற்றும் பயிற்றுநர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்களுடைய அறிவையும் அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வெளிநாட்டு வணிகத் தொடர்புகள் விரிவடையும். கல்வி நிறுவனம், புத்தக விற்பனை, சுற்றுலா, ஆன்மிகப் பொருட்கள் மற்றும் ஆலோசனை சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய சந்தைகளில் உங்கள் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். ஏற்கெனவே தொடங்கிய விரிவாக்கப் பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் ஆனந்தமான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். பிள்ளைகளின் வேலை அல்லது உயர்கல்வி தொடர்பாக மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். கணவரின் ஆதரவுடன் நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த தொடர்புகள் மீண்டும் வலுப்பெறும். வீட்டில் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவு அல்லது வழிபாட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தும் எண்ணம் உருவாகலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் படைப்புகள் புதிய இடங்களிலும் புதிய மக்களிடமும் சென்றடையும். வெளியூர் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு கிடைக்கலாம். இசை, இலக்கியம், ஆன்மிகப் பேச்சு மற்றும் நடிப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு வரவேற்பு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் படைப்புகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
மாணவர்களுக்கு
உயர்கல்வி தொடர்பான இலக்குகளைத் தெளிவுபடுத்துவீர்கள். சட்டம், தத்துவம், மேலாண்மை மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிக் கல்வியில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பான முன்னேற்றம் ஏற்படும். கல்வி உதவித்தொகைக்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான பயிற்சியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
பரிகாரம்
வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடவும். குரு பகவானுக்கு கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றுவது சிறப்பு.
மகர ராசி அன்பர்களே!
கடமைகளை முதன்மையாகக் கருதி ஒவ்வொரு நிலையிலும் பொறுப்புடன் செயல்படும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் உழைப்பிற்குரிய பலன்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளைச் சந்திப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக மனதில் வைத்திருந்த திட்டங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இடையே நல்ல சமநிலையை உருவாக்குவீர்கள். பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுகள் நல்ல முடிவை நோக்கி நகரலாம்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் உங்களுடைய அனுபவம் முக்கியமானதாகக் கருதப்படும். புதிய நிர்வாகப் பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். பதவி உயர்வு தொடர்பான கோப்புகள் நகரத் தொடங்கலாம். ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கு நிலுவையில் இருந்த பணப்பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவீர்கள். கட்டுமானம், நிலம், இயந்திரங்கள், போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தித் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சியை மனதில் கொண்டு முதலீடு செய்வீர்கள். புதிய பணியாளர்களை நியமிக்கும் சூழ்நிலை உருவாகலாம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். கணவரின் பணியில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். வீட்டில் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். மூத்தவர்களின் ஆலோசனைகள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்கு உதவும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்களுடைய உழைப்பால் உருவான படைப்புகள் பாராட்டப்படும். திரைப்படத் தயாரிப்பு, சிற்பம், கட்டிட வடிவமைப்பு மற்றும் கைவினைக் கலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய நிறுவனங்களுடன் பணிபுரியும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். நீண்டகால ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வருமானத்தை நிலைப்படுத்துவீர்கள்.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் அதிகரிக்கும். பொறியியல், கட்டிடக்கலை, கணக்கியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். அரசுப் பணிக்கான தேர்வுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். வெளிநாட்டில் வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய கல்வியைத் தேடுபவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்
சனிக்கிழமை சனீஸ்வரருக்கு எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடவும். ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு உணவு அல்லது தேவையான பொருட்களை வழங்குவது சிறப்பு.
கும்ப ராசி அன்பர்களே!
புதிய சிந்தனைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தனித்துவமான பாதையில் பயணிக்கும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் உங்கள் எண்ணங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். சமூக வட்டத்தில் புதிய மனிதர்களின் தொடர்பு அதிகரிக்கும். தொழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் கூடும். நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த ஒரு செயலைத் தொடங்குவீர்கள். நண்பர்களின் உதவியால் சில முக்கியமான பணிகள் நிறைவேறும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் புதுமையான திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கணினி, செயற்கை நுண்ணறிவு, இணையதளம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் சந்தர்ப்பம் அமையலாம். புதிய வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு அறிமுகத்தின் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் ஆலோசனைகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் நவீன முறைகளைப் பயன்படுத்தி வளர்ச்சி காண்பீர்கள். ஆன்லைன் சேவைகள், மின்னணு பொருட்கள், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் சார்ந்த வணிகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் விளம்பர முயற்சிகள் பலனளிக்கும். நண்பர்களின் உதவியுடன் தொழில் விரிவாக்கம் செய்யும் வாய்ப்பு உருவாகும். பணப்பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் புதிய வசதிகளை ஏற்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பிள்ளைகளின் தனித்திறமைகளுக்கு ஊக்கம் அளிப்பீர்கள். கணவருடன் இணைந்து எதிர்காலத்திற்கான நிதித் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். உறவினர்கள் மூலம் எதிர்பாராத நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
நவீன சிந்தனைகளுடன் உருவாக்கப்படும் படைப்புகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். டிஜிட்டல் கலை, இணையதளத் திரைப்படம், புகைப்படம் மற்றும் இசைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சமூக ஊடகங்கள் மூலம் உங்களுடைய படைப்புகள் அதிகமான மக்களைச் சென்றடையும். வெளிநாட்டுக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் சந்தர்ப்பமும் உருவாகலாம்.
மாணவர்களுக்கு
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் புதிய ஆர்வம் ஏற்படும். ஆராய்ச்சி, கணினி மற்றும் மின்னணுத் துறையில் இருப்பவர்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். கல்வி சார்ந்த போட்டிகளில் பங்கேற்று உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். வெளிநாட்டுக் கல்விக்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
பரிகாரம்
சனிக்கிழமை விநாயகப் பெருமானுக்கு அருகம்புல் மாலை சாற்றி வழிபடவும். பின்னர் சனீஸ்வரரைத் தரிசித்து கருப்பு எள் தானம் செய்வது சிறப்பு.
மீன ராசி அன்பர்களே!
கருணையும் கற்பனை வளமும் நிறைந்த மனதுடன் செயல்படும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் பலருடைய அன்பையும் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். இதுவரை நிறைவேறாமல் இருந்த சில விருப்பங்கள் புதிய முயற்சிகள் மூலம் கைகூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும். தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனை கிடைக்கும். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் அதிகரித்து கோவில் வழிபாடு மற்றும் புண்ணியப் பயணங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். வருமானத்தைச் சேமிப்பதற்கான புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்குவீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்கள் தனித்திறமை வெளிப்படும். ஆலோசனை, மருத்துவம், கல்வி, கலை மற்றும் சேவைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதால் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த மாற்றம் ஏற்படும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு உருவாகும். வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். ஆன்மிகப் பொருட்கள், கல்வி, மருத்துவம், உணவகம் மற்றும் ஆலோசனை சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்கும். எதிர்பாராத வருமான வாய்ப்பு உருவாகலாம். பழைய கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான வசதி ஏற்படும். தொழில் விரிவாக்கம் தொடர்பாக புதிய நபர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவீர்கள்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் அதிகரிக்கும். கணவரின் ஆதரவுடன் முக்கியமான குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான முன்னேற்றம் பெருமை அளிக்கும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வரன் தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். வீட்டில் தெய்வீக நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் உறவினர்களின் சந்திப்பு நடைபெறலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் கற்பனைத் திறன் புதிய படைப்புகளாக மலரும். இசை, இலக்கியம், ஆன்மிகப் பேச்சு, ஓவியம் மற்றும் திரைப்படத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இதுவரை கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம் தற்போது கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டு ரசிகர்களிடமிருந்தும் பாராட்டுகள் வரலாம். புதிய படைப்புகள் மூலம் வருமானத்தை உயர்த்தும் சூழ்நிலை அமையும்.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் ஆர்வமும் புரிந்துகொள்ளும் திறனும் மேம்படும். மருத்துவம், உளவியல், இலக்கியம் மற்றும் கலை சார்ந்த படிப்புகளில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பான முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். உயர்கல்விக்கான சேர்க்கை முயற்சிகள் சாதகமாக அமையலாம். ஆராய்ச்சிப் படிப்பில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.
பரிகாரம்
வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடவும். ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் கல்வி உபகரணங்களை வழங்குவது சிறப்பு.