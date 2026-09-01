செப்டம்பர் மாத ராசிபலன் - சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

சிம்ம ராசி அன்பர்களே!
தலைமைப் பண்பும் தன்னம்பிக்கையும் உங்களின் இயல்பான பலம். இந்த மாதம் அந்த திறமைகள் வெளிப்பட்டு சமூகத்திலும் தொழிலிலும் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
முக்கியமான பணிகளை முன்னின்று நடத்துவீர்கள். மேலதிகாரிகளின் கவனம் உங்கள் மீது திரும்பும். பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். அரசு மற்றும் நிர்வாகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான காலம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் வாய்ப்பு அமையும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் செய்யும் எண்ணம் நிறைவேறும். புதிய முதலீட்டாளர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். பெரிய நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். லாபம் அதிகரிக்கும். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்ப முடிவுகளில் உங்கள் பங்கு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமையைத் தரும். கணவரின் ஆதரவுடன் முக்கியமான பொருளாதார முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சு வரும். புதிய பொருள் வாங்கும் யோகம் உண்டு.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் பெயர் பரவலாக அறியப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு கிடைக்கும். திறமைக்கு உரிய பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய ரசிகர்கள் உருவாகுவார்கள். கலைத்துறையில் நிலையான வருமானத்திற்கு வழி ஏற்படும்.
மாணவர்களுக்கு
போட்டிகளில் முன்னிலை பெறுவீர்கள். தலைமைப் பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவீர்கள். உயர்கல்வி முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். விளையாட்டுத் துறையிலும் சாதனை செய்யலாம்.
புதன்கிழமை விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி, பச்சைப்பயறு நிவேதனம் செய்து வழிபடுவது கல்வி மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு துணைபுரியும்.
கன்னி ராசி அன்பர்களே!
திட்டமிடும் திறனும் நுணுக்கமான அணுகுமுறையும் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் ஒவ்வொரு செயலையும் கவனமாக மேற்கொண்டு நல்ல பலனைப் பெறுவீர்கள். தடைப்பட்ட முயற்சிகள் மீண்டும் உயிர் பெறும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
வேலையில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவை எதிர்காலத்திற்கு சாதகமாக அமையும். உங்கள் ஆலோசனைகள் மதிக்கப்படும். புதிய பொறுப்பு மூலம் திறமை வெளிப்படும். வேலை மாற்றம் விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வருமானம் நிலையாக இருக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
கணக்குகளை முறையாக பராமரிப்பதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். சேவைத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வரவேற்பு அதிகரிக்கும். சிறு முதலீடுகள் மூலம் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கலாம். தேவையற்ற கடன் ஏற்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டு நிர்வாகத்தில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி சேமிப்பை உயர்த்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். கணவருடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
துல்லியமான உழைப்பின் மூலம் உங்கள் படைப்புகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய வாய்ப்புகள் படிப்படியாக உருவாகும். எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானம் சீராகும்.
மாணவர்களுக்கு
திட்டமிட்டு படிப்பதால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். கணிதம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தேர்வுக்கு முன்கூட்டியே தயாராகும் பழக்கம் வெற்றியைத் தரும். கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.
சனிக்கிழமை எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி சனீஸ்வரரை வழிபட்டு, ஏழை எளியவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது தடைகள் குறைந்து நிலையான முன்னேற்றம் கிடைக்க உதவும்.
துலாம் ராசி அன்பர்களே!
சமநிலையுடன் செயல்பட்டு அனைவருடனும் நல்ல உறவை உருவாக்கும் திறமை கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் தொடர்புகள் மூலம் பல நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். புதிய குழுவில் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். சம்பளம் அல்லது சலுகைகள் தொடர்பாக நல்ல செய்தி வரலாம். பெண்களுக்கு பதவி உயர்வு முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
வியாபாரிகளுக்கு
கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை உயரும். புதிய விற்பனை வாயில்கள் உருவாகும். கலை, ஆடை, அழகு, அலங்காரம் சார்ந்த தொழில்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவருடன் இணைந்து எதிர்காலத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வீட்டில் அழகுபடுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் படைப்புகள் சமூகத்தில் நல்ல கவனத்தைப் பெறும். புதிய நிகழ்ச்சிகளுக்கான அழைப்புகள் அதிகரிக்கும். வருமானமும் பெயரும் உயரத் தொடங்கும்.
மாணவர்களுக்கு
படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குழுவாகப் படிப்பதால் பலன் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவீர்கள். உயர்கல்வி தொடர்பான திட்டங்கள் முன்னேறும்.
செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரளி மலர் சமர்ப்பித்து, நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது மனத்துணிவையும் செயல்களில் வெற்றியையும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிக ராசி அன்பர்களே!
ஆழமான சிந்தனையும் விடாமுயற்சியும் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் நீண்டகாலமாக காத்திருந்த சில முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். மறைமுகமாக இருந்த தடைகள் விலகி முன்னேற்றத்திற்கான பாதை தெளிவாகும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் உங்கள் பொறுப்பு அதிகரிக்கும். சிக்கலான பணிகளையும் திறமையாக முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கை உருவாகும். வேலை மாற்ற முயற்சி வெற்றி பெறலாம். வருமானம் உயர்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
வியாபாரிகளுக்கு
நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த தொகைகள் வந்து சேரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். தொழிலில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். முதலீடுகளில் நிதானம் அவசியம். தொழில் ரகசியங்களை பிறரிடம் பகிராமல் இருப்பது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் இருந்த சிறு பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். கணவருடன் புரிதல் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். வீட்டில் ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை சீராகும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய முயற்சிகள் வெற்றியை நோக்கி நகரும். தனித்துவமான படைப்புகள் பாராட்டைப் பெறும். எதிர்பாராத வாய்ப்பு மூலம் பெயர் கிடைக்கலாம். தொழில்முறை தொடர்புகள் வலுப்படும்.
ஆழமாகப் படிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான முயற்சியில் கவனம் தேவை. தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் வெற்றி நிச்சயம்.
வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு வெள்ளைத் தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது பொருளாதார வளத்தையும் குடும்ப நிம்மதியையும் பெருக்கும்.