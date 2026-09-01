செப்டம்பர் மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

தனுசு ராசி அன்பர்களே!
வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கி பயணிக்கும் நீங்கள், இந்த மாதம் புதிய அனுபவங்களையும் விரிவான வாய்ப்புகளையும் பெறுவீர்கள். தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கலாம்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு அல்லது வெளிமாநில நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வெளியூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வணிகத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய சந்தைகள் கிடைக்கும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான திட்டங்கள் முன்னேறும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது வேலை தொடர்பாக நல்ல தகவல் வரும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொலைதூர உறவினர்களுடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படும்.
கலைஞர்களுக்கு
வெளியூர் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய ரசிகர்கள் அறிமுகமாவார்கள். உங்கள் படைப்புகள் பரந்த அளவில் சென்றடையும். வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
மாணவர்களுக்கு
உயர்கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டுக் கல்விக்கான முயற்சிகள் சாதகமாகும். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். புதிய பாடங்களை கற்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும்.
செவ்வாய்க்கிழமை துர்க்கை அம்மனுக்கு சிவப்பு மலர் சமர்ப்பித்து விளக்கேற்றி வழிபடுவது தடைகள் நீங்கி மன உறுதி அதிகரிக்க உதவும்.
மகர ராசி அன்பர்களே!
பொறுப்பை ஏற்று உழைப்பதிலும், மெதுவாக ஆனால் உறுதியாக முன்னேறுவதிலும் சிறந்தவர்கள் நீங்கள். இந்த மாதம் உங்கள் நீண்டகால முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நிலைத்தன்மை அதிகரிக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் நிலையான முன்னேற்றம் ஏற்படும். கூடுதல் பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். அரசு வேலை முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான செய்தி வரலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் லாபம் சீராக உயரும். பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். கட்டுமானம், இயந்திரம், உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. முதலீடுகளை திட்டமிட்டு செய்வது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பச் செலவுகளை சிறப்பாக நிர்வகிப்பீர்கள். வீட்டில் தேவையான மாற்றங்களை செய்வீர்கள். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை தரும். கணவரின் பணவரவு மேம்படும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
நீண்ட காலமாக உழைத்ததற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில்முறை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பெரிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் சந்தர்ப்பம் அமையலாம். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
மாணவர்களுக்கு
ஒழுங்கான அட்டவணையுடன் படிப்பீர்கள். தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள். தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில் சார்ந்த கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டு. தொடர்ந்து உழைத்தால் எதிர்பார்த்த இலக்கை அடையலாம்.
வியாழக்கிழமை பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சமர்ப்பித்து, மஞ்சள் நிற மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுவது கல்வி, செல்வம் மற்றும் மனநிம்மதிக்கு சிறந்ததாகும்.
கும்ப ராசி அன்பர்களே!
வித்தியாசமான சிந்தனைகளையும் புதுமையான முயற்சிகளையும் விரும்பும் நீங்கள், இந்த மாதம் உங்கள் புதிய யோசனைகளால் நல்ல முன்னேற்றத்தை உருவாக்குவீர்கள். எதிர்பாராத தொடர்புகள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
புதிய திட்டங்களில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறையினருக்கு சிறப்பான முன்னேற்றம் உண்டு. பணியில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வேலை மாற்ற முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு அமையும்.
வியாபாரிகளுக்கு
புதிய தொழில் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி விற்பனையை அதிகரிப்பீர்கள். இணையவழி வணிகத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் உருவாகுவார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் தெளிவான ஒப்பந்தம் அவசியம். பணவரவு சீராகும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் திறமை வெளிப்படும். கணவருடன் எதிர்கால நிதி திட்டங்களைப் பற்றி ஆலோசிப்பீர்கள். உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதுமையான படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். சமூக ஊடகங்கள் மூலம் புகழ் அதிகரிக்கலாம். புதிய கலைக் குழுக்களுடன் இணையும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு
புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி நல்ல பலன் தரும். உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணலாம்.
சனிக்கிழமை விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி, பின்னர் சனீஸ்வரரை வழிபடுவது தடைகள் நீங்கி முயற்சிகள் நிறைவேற உதவும்.
மீன ராசி அன்பர்களே!
கற்பனைத் திறனும் கருணை உள்ளமும் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் உங்கள் உள்ளுணர்வை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நல்ல முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். குடும்பம், தொழில், பொருளாதாரம் என பல துறைகளிலும் நம்பிக்கையூட்டும் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த பதில் சாதகமாக வரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ற வாய்ப்பு அமையும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கலாம். சேவை மற்றும் படைப்புத் தொழில்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பழைய கடன்களை படிப்படியாக குறைக்க முடியும். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் பயனளிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். கணவரின் ஆதரவு மனநிறைவைத் தரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். வீட்டில் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் கற்பனைத் திறன் புதிய படைப்புகளாக வெளிப்படும். எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று புகழைத் தேடி தரலாம். ரசிகர்களின் ஆதரவு உயரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கலாம்.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நினைவாற்றல் நன்றாக செயல்படும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டு கிடைக்கும். உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலை மற்றும் விளையாட்டுத் துறைகளிலும் திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகைக்கு வெள்ளை மலர் சமர்ப்பித்து விளக்கேற்றி வழிபடுவது மன அமைதியையும் குடும்ப வளத்தையும் அதிகரிக்கும்.