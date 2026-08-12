புதிய பாதையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 12.08.2026

சென்னை,
ஆகஸ்ட் 12
கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 27
ஆங்கில தேதி : 12
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 09.10 மணி வரை பூசம், பின்னர் ஆயில்யம்.
திதி : இன்று அதிகாலை 02.10 மணி வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் அமாவாசை.
யோகம் :சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 09.15 - 10.15
நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : நண்பகல் 12.00 - 01.30
எமகண்டம் : காலை 07.30 - 09.00
குளிகை : காலை 10.30 - 12.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06.30 - 07.30
சூலம் : வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : உத்திராடம்.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு எதிர்பாராத வேகம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த ஒரு செய்தி மனதிற்கு நிம்மதி தரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்பாடு உயரதிகாரிகளின் கவனத்தைப் பெறும். பணவரவு இருந்தாலும் குடும்பத் தேவைகளுக்காக செலவுகள் ஏற்படலாம். நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை முக்கியமான முடிவுக்கு துணையாக இருக்கும். பழைய மனக்கசப்பை விட்டுவிட்டு புதிய அணுகுமுறையை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
நேற்று இருந்த தடைகள் இன்று படிப்படியாக விலகும். தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு புதிய பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் பெரிய செலவுகளைத் திட்டமிட்டு செய்யுங்கள். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழ்நிலை நிலவும். மூத்தவர்களின் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். நண்பர் ஒருவரின் தொடர்பு எதிர்கால நன்மைக்கு அடித்தளமாகும். உங்கள் பொறுமையே இன்று வெற்றிக்கான பாலமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
புதிய எண்ணங்கள் இன்று செயல்திட்டமாக மாறும். தொழிலில் உங்கள் பேச்சுத்திறன் நல்ல பலனை உருவாக்கும். வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து சாதகமான பதில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். பணப்புழக்கம் சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பை மறந்துவிடாதீர்கள். தொலைதூரத்தில் வசிக்கும் உறவினர் மூலம் நல்ல தகவல் வரும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றலும் கவனமும் மேம்படும்.மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த நிகழ்வு ஒன்று நடக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மனதில் இருந்த சுமை இன்று சற்றே குறையும். தொழிலில் மெதுவாக நகர்ந்த விஷயம் திடீரென வேகம் பெறும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். பணத்தை கையாளும்போது பிறரின் ஆலோசனையை மட்டும் நம்பாமல் சுயமாக ஆராயுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகள் தொடர்பான ஒரு நல்ல செய்தி மகிழ்ச்சியைத் தரும். வீட்டில் ஆன்மிகச் சூழல் மனநிறைவை ஏற்படுத்தும். பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படலாம். உடல் சோர்வை போதிய ஓய்வால் சரிசெய்து கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு இன்று கிடைக்கும். தொழிலில் போட்டியாளர்களை விட ஒரு படி முன்னேறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் திறமை நிரூபணமாகும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. குடும்பத்தில் உங்கள் செயலால் அனைவருக்கும் பெருமை ஏற்படும். நண்பர்களின் வட்டத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். கோபத்தை மட்டும் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
சிறிய விஷயத்தையும் கவனமாக கையாளும் உங்கள் திறமை இன்று கைகொடுக்கும். தொழிலில் கணக்கிட்ட முடிவு நல்ல ஆதாயத்தைத் தரும். உத்தியோகத்தில் சிக்கலான பணியை எளிதாக முடிப்பீர்கள். புதிய வருமான வழி பற்றிய சிந்தனை தோன்றும். செலவுகள் இருந்தாலும் அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும். குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் மூலம் சந்தோஷமான செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களை கவனமாகப் பரிசீலிக்கவும். தெய்வ வழிபாடு மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை
இன்று உங்கள் சமரச அணுகுமுறை பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாகும். தொழிலில் கூட்டாளியுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரலாம். புதிய முதலீடு செய்வதற்கு முன் நிதானமாக ஆலோசனை பெறுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். நண்பர் ஒருவரின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். உங்கள் மனதில் இருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறும் அறிகுறி தென்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளநீலம்
உங்கள் விடாமுயற்சி இன்று வீண்போகாது. தொழிலில் மறைந்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு வெளிப்படும். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத சிறு ஆதாயம் கிடைக்கலாம். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நண்பர் ஒருவர் உங்களிடம் முக்கியமான விஷயத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வார். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புடன் செயல்படுவதால் பாராட்டு கிடைக்கும். பயணங்களில் அவசரம் வேண்டாம். மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு அமைதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
புதிய பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நாள் இது. தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம்.உத்தியோகத்தில் மாற்றம் குறித்த நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பு தொடர்பாக முக்கியமான முடிவெடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் புதிய ஆர்வம் பிறக்கும். தொலைதூரப் பயணம் தொடர்பான திட்டம் உருவாகலாம். இறை நம்பிக்கை உங்களுக்குள் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
வித்தியாசமாக யோசிப்பதே இன்று உங்கள் பலமாக மாறும். தொழிலில் புதிய கூட்டணி உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது.உத்தியோகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். பணவரவு ஓரளவு உயரலாம். பழைய கடன் அல்லது நிதிச்சுமை தொடர்பாக நிம்மதி தரும் செய்தி கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் இளையவர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்கள் வட்டத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். புதிய தொழில்நுட்பம் அல்லது புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ளும் எண்ணம் தோன்றும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் தகவல்களை முழுமையாக அறிந்து செயல்படுங்கள். தொழிலில் சிறிய முன்னேற்றம் கூட எதிர்காலத்தில் பெரிய பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுமை பாராட்டப்படும். பணவரவு சீராக இருக்கும். புதிய முதலீட்டில் அவசரப்படாமல் இருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவர் மூலம் எதிர்பாராத நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பழைய நினைவுகள் மனதில் தோன்றினாலும் அவற்றில் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம். ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர் வழிபாடு செய்வது மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல்நீலம்