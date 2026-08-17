தனி அடையாளத்தை உருவாக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 17.08.2026

ஆகஸ்ட் 17
கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 32
ஆங்கில தேதி : 17
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 07.43 மணி வரை ஹஸ்தம், பின்னர் சித்திரை.
திதி : இன்று இரவு 08.26 மணி வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 06.15 - 07.15
நல்ல நேரம் மாலை : 03.15 - 04.15
ராகு காலம் : காலை 07.30 - 09.00
எமகண்டம் : காலை 10.30 - 12.00
குளிகை : பிற்பகல் 01.30 - 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 09.15 - 10.15
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 07.30 - 08.30
சூலம் : கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம் : உத்திரட்டாதி
இன்று குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார்.பணம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சிறிய லாபம் கிடைக்கலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பயணத்தால் மனமாற்றம் கிடைக்கும். தேவையற்ற கவலைகளை விட்டுவிடுங்கள். உடல் சோர்வுக்கு போதிய ஓய்வு அவசியம். நல்ல எண்ணத்துடன் தொடங்கும் காரியம் நல்ல முடிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
அமைதியாக செயல்பட்டாலும் சாதனை உங்கள் பக்கம் திரும்பும். தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு புதிய பலன் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை மேலும் வலுப்படும். வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணம் வந்து சேரலாம். கூட்டாளியுடன் இணைந்து எடுக்கும் முடிவு பயனுள்ளதாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். உங்கள் பொறுமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சேமிப்பு தொடர்பாக நல்ல திட்டம் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி மனதை நிறைக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமையை ஏற்படுத்தும். உறவினர் ஒருவர் எதிர்பாராத ஆதரவு தரலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழலாம்.புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது. மாலை நேரம் மனதிற்கு நிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
எண்ணங்களை செயலாக்கும் திறன் இன்று அதிகரிக்கும். தொழிலில் உங்கள் புதுமையான யோசனை கவனம் பெறும். பேச்சுத் திறனால் ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பை வசப்படுத்துவீர்கள். புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் சிக்கலான பணியை எளிதாக முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு உற்சாகம் தரும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் செலவுகள் கூடலாம். பயணத் திட்டம் ஒன்றில் மாற்றம் ஏற்படலாம். நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றலும் ஆர்வமும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் பேசிய விஷயம் முடிவுக்கு வரலாம். புதிய கற்றல் வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். விநாயகர் வழிபாடு மனத் தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று மனதில் இருந்த பாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்.புதிய வாடிக்கையாளரின் அறிமுகம் வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். நிலுவையில் இருந்த பணியை முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். பண விஷயத்தில் நிதானமான அணுகுமுறை அவசியம். வீட்டு தேவைக்காக செலவு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகள் தொடர்பான நல்ல செய்தி மகிழ்ச்சி தரும்.பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்.,சொத்து விவகாரத்தில் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்யாமல் ஓய்வு எடுக்கவும். அம்மன் வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்கள் தன்னம்பிக்கை இன்று தனி அடையாளத்தை உருவாக்கும். தொழிலில் போட்டியாளர்களை விட உங்கள் திட்டம் முன்னிலை பெறும். முக்கியமான வாடிக்கையாளர் ஒருவருடன் தொடர்பு ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபத்திற்கான புதிய பாதை திறக்கலாம். உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். பணவரவில் திருப்திகரமான நிலை காணப்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் திறமை வெளிப்பட்டு மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். பயணத்தில் பயனுள்ள அறிமுகம் உருவாகும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினால் கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும். புதிய முயற்சியை தொடங்க நல்ல எண்ணம் உருவாகும். சூரிய வழிபாடு மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
திட்டமிட்டுச் செயல்படும் உங்கள் அணுகுமுறை வெற்றியைத் தரும். தொழிலில் சிறிய வாய்ப்பை பெரிய பலனாக மாற்றுவீர்கள். பழைய வாடிக்கையாளரிடமிருந்து மீண்டும் அழைப்பு வரலாம். வியாபாரத்தில் கணக்குகளைச் சரிபார்ப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நிலுவைப் பணிகளை வேகமாக முடிப்பீர்கள். புதிய வருமான வழி குறித்து சிந்தனை உருவாகும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களிடையே இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கலாம். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் சிறப்பான முன்னேற்றம் பெறுவர். சொத்து ஆவணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வீட்டில் ஆன்மிக ஈடுபாடு மனநிம்மதி தரும். விநாயகர் வழிபாடு தடைகளை குறைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
உங்கள் இனிய அணுகுமுறை இன்று பல கதவுகளைத் திறக்கும். தொழிலில் கூட்டாளியின் துணையால் முக்கிய முடிவு எடுப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய வணிகத் தொடர்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும். வியாபாரத்தில் வருமானம் படிப்படியாக உயரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்பாடு பாராட்டப்படும். புதிய பொறுப்பு வந்தாலும் திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். முதலீட்டில் அவசரத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் எழும். திருமண முயற்சிகளில் சாதகமான திருப்பம் ஏற்படலாம். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் கைகொடுப்பார். பெண்களின் நீண்டநாள் ஆசை நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது. மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த செய்தி கிடைக்கலாம். அம்பாள் வழிபாடு நன்மை சேர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
விடாமுயற்சிக்கு இன்று எதிர்பார்த்த கதவு திறக்கும். தொழிலில் மறைந்திருந்த வாய்ப்பு வெளிச்சத்திற்கு வரும். புதிய வாடிக்கையாளர் மூலம் வருமானம் பெருகலாம். வியாபாரத்தில் துணிச்சலான முடிவு நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு கிடைக்கும். உங்கள் செயல்திறனை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவர். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம். பழைய கடன் தொடர்பான அழுத்தம் குறையும். சொத்து முயற்சியில் முன்னேற்றமான தகவல் வரலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். பயணங்களில் அவசரத்தைத் தவிர்ப்பது அவசியம். மன உறுதியை தளர விடாமல் செயல்படுங்கள். முருகப் பெருமானை வழிபடுவது நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்கள் சிந்தனை எல்லைகள் இன்று விரிவடையும். தொழிலில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் உருவாகும். வெளியூர் தொடர்பு மூலம் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான அடித்தளம் அமையும். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் குறித்த தகவல் வரலாம். புதிய பொறுப்பு உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும். பணவரவு சீராக இருந்து சேமிப்பு அதிகரிக்கலாம். தொலைதூரப் பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். பிள்ளைகளின் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் தெரியும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். நண்பர்கள் மூலம் புதிய தொடர்பு உருவாகும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். குருபகவான் வழிபாடு நம்பிக்கையை வளர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
இன்று பொறுமையே உங்களின் முக்கிய பலமாக அமையும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக ஆராய்ந்து செயல்படுங்கள். பண விவகாரங்களில் அவசர முடிவு வேண்டாம். வியாபாரத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும் கவலைப்படாதீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளிடம் நிதானமாகப் பேசுங்கள். உங்கள் உழைப்புக்கு தாமதமானாலும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணவரவு இருக்கும் நிலையில் எதிர்பாராத செலவும் வரலாம். பழைய நிலுவை ஒன்று மீண்டும் கவனத்திற்கு வரலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். அதை பெரிதுபடுத்தாமல் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்லுங்கள். சொத்து முயற்சியில் பொறுமை தேவைப்படும். பயணங்களில் ஆவணங்களை சரிபார்த்துச் செல்லவும். மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் தியானத்தில் ஈடுபடுங்கள். சனீஸ்வரரை வழிபட்டு எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது சிறப்பு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று எதிலும் சற்று நிதானமாக அணுகுவது நல்லது. தொழிலில் முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். புதிய முதலீடு தொடர்பான ஆலோசனையை கவனமாக பரிசீலிக்கவும். வாடிக்கையாளர்களுடன் பேசும்போது பொறுமை அவசியம். உத்தியோகத்தில் சிறிய அழுத்தம் ஏற்பட்டாலும் சமாளிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளுடன் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதாக்க வேண்டாம். பயணங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை அவசியம். சொத்து ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன் சரிபார்க்கவும். மனதில் தோன்றும் குழப்பத்திற்கு உடனடி முடிவு தேடாதீர்கள். தியானம் மற்றும் இறை வழிபாடு மன அமைதியைத் தரும். புதிய முயற்சிகளை விட நிலுவைப் பணிகளை முடிப்பது சிறப்பு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். இன்று பெரிய காரியங்களைத் தள்ளிவைத்து திட்டமிடுவதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.