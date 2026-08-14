புதிய கதவு திறக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 15.08.2026

ஆகஸ்ட் 15
கிழமை : சனிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 30
ஆங்கில தேதி : 15
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 07.01 மணி வரை பூரம், பின்னர் உத்திரம்.
திதி : இன்று இரவு 08.35 மணி வரை திருதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 07.45 - 08.45
நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : காலை 09.00 - 10.30
எமகண்டம் : பிற்பகல் 01.30 - 03.00
குளிகை : காலை 06.00 - 07.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 09.30 - 10.30
சூலம் : கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம் : சதயம்
இன்று நீங்கள் நினைத்த காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் என்ற வேகம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத தொடர்பு ஒன்று புதிய கதவைத் திறக்கும். நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்ட ஒப்பந்தம் இறுதி வடிவம் பெறலாம்.வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு உங்கள் வருமானத்தை உயர்த்தும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கைக்குரியவராக உங்கள் நிலை உயரும். உடன்பிறந்தவர் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். நண்பர்களுடன் ஏற்பட்ட சிறிய மனக்கசப்பு மறையும். மாணவர்கள் புதிய முயற்சியில் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். சனிக்கிழமை என்பதால் எள் தீபம் ஏற்றி சனீஸ்வரரை வழிபடுவது மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
நிதானமாக நகர்ந்தாலும் இன்று உங்கள் செயல்களில் உறுதியான முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளரால் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் தடைப்பட்டிருந்த பணப்பரிவர்த்தனை சீராகலாம். கூட்டாளியுடன் இணைந்து எடுக்கும் முடிவு சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் வேலை வந்தாலும் அதை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும். உறவினர் ஒருவர் நல்ல செய்தியுடன் வரலாம். மாலை நேரத்தில் வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
இன்று உங்கள் எண்ணங்களுக்கு செயல்வடிவம் கொடுக்க ஏற்ற நாள். தொழிலில் புதிய யோசனை வாடிக்கையாளர்களை கவரும். பேச்சுவார்த்தையில் உங்கள் வார்த்தைக்கு வலிமை இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தம் ஒன்றுக்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் சிக்கலான பணியை சாதுரியமாக முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பணவரவு ஓரளவு உயரும். ஆனால் சிறிய சிறிய செலவுகள் சேர்ந்து பெரிய தொகையாக மாறாமல் கவனிக்கவும். மாணவர்களுக்கு போட்டித் தேர்வுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாலை நேரத்தில் எதிர்பாராத அழைப்பு நல்ல செய்தியைத் தரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மனதில் இருந்த ஒரு கவலைக்கு இன்று நடைமுறை தீர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் மெதுவாக சென்ற முயற்சி திடீரென பலன் தரும். புதிய வாடிக்கையாளரைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்பை உயரதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை முடிவுக்கு வரும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் வீட்டுத் தேவைகளுக்காக செலவு ஏற்படும். சொத்து விவகாரத்தில் அவசரமாக முடிவெடுக்க வேண்டாம். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். வீட்டில் தெய்வீக சூழலை உருவாக்குவது மனநிம்மதியைத் தரும். உடல் சோர்வு இருந்தால் ஓய்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
உங்கள் ஆளுமை இன்று சுற்றியுள்ளவர்களை ஈர்க்கும். தொழிலில் போட்டியாளர்களின் திட்டங்களை விட உங்கள் செயல்திட்டம் முன்னிலை பெறும். புதிய வாடிக்கையாளருடன் முக்கியமான ஒப்பந்தம் பேசப்படலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் திறமை வெளிப்படும். நண்பர்களின் வட்டத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பயணத்தில் புதிய தொடர்பு உருவாகலாம். அகந்தையை ஒதுக்கி பணிவுடன் நடந்துகொண்டால் கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
சிறு விஷயங்களையும் துல்லியமாக அணுகும் உங்கள் பழக்கம் இன்று வெற்றியைத் தரும். தொழிலில் கணக்கிட்டுச் செய்யும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் பலன் தரும். பழைய வாடிக்கையாளரிடமிருந்து மீண்டும் ஆர்டர் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நிலுவைப் பணிகளை முடிப்பதில் வேகம் காட்டுவீர்கள். புதிய வருமான வழி குறித்து முக்கியமான எண்ணம் தோன்றும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய இடைவெளி குறையும். சொத்து ஆவணங்களை கவனமாகப் பரிசீலிக்கவும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் சிறந்த முன்னேற்றம் பெறலாம். விநாயகர் வழிபாடு காரியங்களில் தெளிவை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிப் பச்சை
இன்று உங்கள் மென்மையான அணுகுமுறை எதிர்பாராத நன்மையைத் தேடித்தரும். தொழிலில் கூட்டாளியின் துணையுடன் முக்கியமான முடிவு எடுப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். புதிய வணிகத் தொடர்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய முதலீடு குறித்து சிந்தித்தாலும் அவசரப்பட வேண்டாம். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழும். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத நேரத்தில் துணை நிற்பார். பெண்களுக்கு மனதில் வைத்திருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
இன்று உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு சரியான தருணம் கிடைக்கும். தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக கவனிக்கப்படாமல் இருந்த வாய்ப்பு வெளிப்படும். புதிய வாடிக்கையாளர் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கலாம். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பை ஏற்று சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். உங்கள் செயல்திறனுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பண விஷயத்தில் சிறிய எதிர்பாராத ஆதாயம் ஏற்படும். கடன் அல்லது நிலுவை தொடர்பான அழுத்தம் குறையலாம். சொத்து முயற்சியில் நல்ல செய்தி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பயணங்களில் அவசரம் காட்டாமல் பாதுகாப்பாகச் செல்லுங்கள். முருகப் பெருமானை வழிபடுவது மன தைரியத்தை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
இன்று உங்கள் பார்வை வழக்கத்தைவிட விரிவடையும். தொழிலில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் உருவாகும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான அடித்தளம் அமையும். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு பற்றிய தகவல் வரலாம். பணவரவு சீராக இருந்து சேமிப்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் முயற்சியில் முன்னேற்றம் தெரியும். மாணவர்களுக்கு புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் பிறக்கும். தொலைதூரப் பயணத் திட்டம் உருவாகலாம். சனிக்கிழமை இறை வழிபாட்டுடன் நாளைத் தொடங்குவது மன உறுதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
இன்று சில விஷயங்களில் கூடுதல் பொறுமை அவசியம். தொழிலில் அவசரமாக புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட வேண்டாம். நிதி சம்பந்தமான முடிவுகளில் முழுமையான ஆய்வு செய்யுங்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பணவரவு இருந்தாலும் எதிர்பாராத செலவு ஏற்படலாம். பழைய கடன் அல்லது நிலுவை விஷயம் மனதில் சுமையை ஏற்படுத்தலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றினாலும் பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சியில் தாமதம் ஏற்படலாம். சனீஸ்வரரை வழிபட்டு எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது நல்லது. இன்று வேகத்தைவிட விவேகத்திற்கே முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம். மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று அமைதியாக செயல்படுவது உங்கள் பலமாக அமையும். தொழிலில் சிறிய வெற்றிகள் தொடர்ந்து சேர்ந்து பெரிய முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும். வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். பணவரவு சீராக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்து சேமிப்பை அதிகரிக்கலாம். புதிய முதலீட்டில் உடனடி முடிவு எடுக்காமல் ஆராயுங்கள். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து மகிழ்ச்சியான முடிவு எடுக்கலாம். இறை நம்பிக்கை மனதில் புதிய உற்சாகத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்