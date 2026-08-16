உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 16.08.2026

ஆகஸ்ட் 16
கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 31
ஆங்கில தேதி : 16
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 07.07 மணி வரை உத்திரம் , பின்னர் ஹஸ்தம் .
திதி : இன்று இரவு 08.14 மணி வரை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.
யோகம் : அமிர்த யோகம்
நல்ல நேரம் காலை : 07.45 - 08.45
நல்ல நேரம் மாலை : 01.45 - 02.45
ராகு காலம் : மாலை 04.30 - 06.00
எமகண்டம் : மதியம் 12.00 - 01.30
குளிகை : மாலை 03.00 - 04.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 01.30 - 02.30
சூலம் : மேற்கு
சந்திராஷ்டமம் : பூரட்டாதி
இன்று புதுமையான எண்ணங்கள் உங்களை வழிநடத்தும். தொழிலில் மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் தோன்றும். புதிய தொடர்பு மூலம் வாய்ப்பு உருவாகும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். வேலை தொடர்பான பயணம் ஏற்படலாம். ஆவணங்களில் கவனக்குறைவு வேண்டாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் திரும்ப வரலாம். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை,கற்றுக்கொள்வார்கள். வீட்டில் சிறிய செலவுகள் ஏற்படும். மனதில் இருந்த தயக்கம் குறையும். உறவுகளிடம் விட்டுக்கொடுத்து நடப்பது நன்மை. உங்கள் திறமை மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.,புதிய பாதையில் எடுத்து வைக்கும் முதல் அடி வெற்றியாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
அமைதியாக செயல்பட்டால் இன்று நல்ல பலன் கிடைக்கும். பண விஷயத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் வரலாம். தொழில் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக அமையும். பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் அவசரம் வேண்டாம். மனதிற்குப் பிடித்த செயலில் ஈடுபட வாய்ப்பு கிடைக்கும். உறவுகளிடம் மென்மையான அணுகுமுறை அவசியம். உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். சிறிய பயணம் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் எதிர்காலம் சிறக்கும். பொறுமை இன்று உங்கள் பலமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
இன்று புதிய சிந்தனைகள் மனதில் உதயமாகும். தொடர்புத் திறன் மூலம் முக்கிய காரியம் நிறைவேறும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் நிதானமாக கையெழுத்திடுங்கள். அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பயணத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். மன அழுத்தத்தை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். உறவினரின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். திறமையை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தினால் வெற்றி எளிதாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்று குடும்ப நலனில் அதிக அக்கறை காட்டுவீர்கள். வீட்டில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். பணம் தொடர்பான தடைகள் குறையும். தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த வேலை முடியும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு மறையும். புதிய நட்பு உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. வீட்டில் செலவுகள் சற்று அதிகரிக்கலாம். மனதில் இருந்த ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியைத் தரும். தாய்வழி உறவினரால் நன்மை கிடைக்கும். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுங்கள். உங்கள் முடிவுகளை மற்றவர்கள் மதிப்பார்கள். நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளில் தலைமைத் தன்மை வெளிப்படும். முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு தொடர்பான நல்ல செய்தி வரும். உங்களின் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் முக்கிய உதவி செய்வார். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம்.,மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பயணத்தால் பயனுள்ள சந்திப்பு ஏற்படும். எதிர்பார்த்த பதில் சற்று தாமதமாகலாம். உடல்நலத்தில் பெரிய பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். உங்கள் முயற்சிக்கு இன்று நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
திட்டமிட்டு செயல்படுவதால் இன்று பலன் அதிகரிக்கும். வேலைகளை சரியான நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். பண விஷயத்தில் சிக்கனம் நன்மை தரும். வியாபாரத்தில் புதிய யோசனை உருவாகும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். நண்பர்களுடன் முக்கியமான விவாதம் நடைபெறும். பழைய பிரச்சினை ஒன்றுக்கு முடிவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உறவினர்களால் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். வீட்டை சீரமைக்கும் எண்ணம் தோன்றும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். மனதில் இருந்த கவலை குறையும். சேமிப்பை அதிகரிக்க நல்ல நாள். பொறுமையுடன் எடுத்த முடிவு வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
இன்று உங்கள் பேச்சுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமையலாம். வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்பு உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். காதல் மற்றும் திருமண விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. பயணத் திட்டம் சாதகமாக அமையும். தேவையற்ற பொருட்களை வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நிதானமான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தேடித் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளில் தீவிரம் அதிகரிக்கும். தடைப்பட்ட வேலை மீண்டும் தொடங்கும். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத நன்மை கிடைக்கலாம். தொழிலில் போட்டியாளர்களை சமாளிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் முக்கிய முடிவு எடுப்பீர்கள். உறவினரின் உதவி கிடைக்கும். புதிய முதலீட்டில் அவசர முடிவு வேண்டாம். பழைய நண்பரின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைத் தவிர்க்க வேண்டும். பயணத்தில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மனதில் இருந்த சந்தேகத்திற்கு விளக்கம் கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை. ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும். விடாமுயற்சியால் எதிர்பார்த்த பலனை அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
இன்று சிறிது நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது பலன் தரும். பணவரவில் ஏற்றத் தாழ்வு இருக்கலாம். தொழிலில் கூடுதல் பொறுப்பு வரக்கூடும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பழைய கடன் தொடர்பான பேச்சு வரலாம்.,மாணவர்கள் கூடுதல் முயற்சி செய்ய வேண்டும். தொலைதூரப் பயணம் திட்டமிடப்படலாம். எதிர்பார்த்த செய்தி சற்று தாமதமாக வரும். உடலுக்கு ஓய்வு அவசியம். ஆன்மிக சிந்தனை மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். பொறுமையை கையில் எடுத்தால் பிரச்சினைகள் எளிதாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
இன்று உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும் நாள். தொழிலில் முக்கியமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணவரவு நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும். நீண்டகாலத் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்யலாம். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவர் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். சொத்து தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக அமையலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்பு கதவைத் தட்டும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். சேமிப்பு எண்ணம் அதிகரிக்கும். பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். மன உறுதி அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் சீரான கவனம் போதுமானது. இன்று எடுத்த முயற்சி எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். இன்று பெரிய காரியங்களைத் தள்ளிவைத்து திட்டமிடுவதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
இன்று மனதிற்கு நிம்மதி தரும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும். பணம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார். வியாபாரத்தில் சிறிய லாபம் கிடைக்கலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பயணத்தால் மனமாற்றம் கிடைக்கும். தேவையற்ற கவலைகளை விட்டுவிடுங்கள். உடல் சோர்வுக்கு போதிய ஓய்வு அவசியம். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நல்ல எண்ணத்துடன் தொடங்கும் காரியம் நல்ல முடிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை