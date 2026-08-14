மனதில் உள்ள குழப்பங்கள் விலகும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 14.08.2026

ஆகஸ்ட் 14
கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 29
ஆங்கில தேதி : 14
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 07.21 மணி வரை மகம், பின்னர் பூரம்.
திதி : இன்று இரவு 09.24 மணி வரை துவிதியை, பின்னர் திருதியை.
யோகம் : மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 09.15 - 10.15
நல்ல நேரம் மாலை : 05.00 - 06.00
ராகு காலம் : காலை 10.30 - 12.00
எமகண்டம் : மாலை 03.00 - 04.30
குளிகை : காலை 07.30 - 09.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 12.15 - 01.15
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06.30 - 07.30
சூலம் : மேற்கு
சந்திராஷ்டமம் : அவிட்டம்
உங்கள் விடாமுயற்சி இன்று வீண்போகாது. தொழிலில் மறைந்திருந்த வாய்ப்பு ஒன்று வெளிப்படும். புதிய வாடிக்கையாளர் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் பாராட்டப்படும். முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்றை ஏற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத சிறு நன்மை கிடைக்கலாம். கடன் தொடர்பான அழுத்தம் சற்று குறையும். சொத்து முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவிகரமாக இருக்கும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். பயணங்களில் அவசரம் வேண்டாம். மாலை நேரத்தில் இறை வழிபாடு மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று தொழிலில் பழைய முயற்சி புதிய வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். கூட்டாளியுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு முடிவுக்கு வரும். புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். உங்கள் பணித்திறனை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பு தொடர்பாக நல்ல முடிவை எடுப்பீர்கள். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த நிகழ்வு நடைபெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
உங்கள் பேச்சுத்திறன் இன்று முக்கியமான வெற்றியைப் பெற்றுத் தரும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வாடிக்கையாளர்களுடன் நடத்தும் பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக முடியும். புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணியை விரைவாக முடிப்பீர்கள். பணவரவு அதிகரிக்கலாம். அதே நேரத்தில் தேவையற்ற செலவுகளை,கட்டுப்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உறவினர்களுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வத்துடன் செயல்படுவார்கள். மாலை நேரத்தில் நண்பர் ஒருவர் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று உங்கள் சமரசமான அணுகுமுறை பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாகும். தொழிலில் கூட்டாளியின் உதவியால் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரலாம். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத நேரத்தில் உதவி செய்வார். பெண்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு ஒன்று மகிழ்ச்சி தரும். மாலை நேரத்தில் மனதில் இருந்த ஆசை ஒன்றிற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உங்கள் ஆளுமை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும். தொழிலில் போட்டியாளர்களை விட முன்னிலை பெறுவீர்கள்.புதிய வாடிக்கையாளரிடமிருந்து நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் முடிவுகளை மேலதிகாரிகள் ஆதரிப்பார்கள். பணவரவு நன்றாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த பொருளை வாங்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமையை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினால் நாள் முழுவதும் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல வேகம் கிடைக்கும். தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த வாய்ப்பு கைகூடும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும்.வியாபாரத்தில் முக்கியமான ஒப்பந்தம் தொடர்பாக சாதகமான பேச்சு நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறலாம். பணவரவு சீராக இருந்தாலும், ஆடம்பரச் செலவுகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் முயற்சியில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும். நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை முக்கியமான முடிவுக்கு உதவும். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு அல்லது புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் அம்மன் வழிபாடு மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
புதிய சிந்தனை இன்று எதிர்பாராத வெற்றியைத் தரும்.தொழிலில் புதிய கூட்டணி உருவாகலாம். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். பணவரவு படிப்படியாக உயரும். பழைய நிதிச்சுமை ஒன்று குறையும் அறிகுறி தெரியும். குடும்பத்தில் இளையவர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்கள் வட்டத்தில் உங்கள் மதிப்பு அதிகரிக்கும். வெளியூரிலிருந்து எதிர்பாராத நல்ல செய்தி வரும். மாணவர்கள் புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக சிந்தனை மனதிற்கு தெளிவை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் பச்சை
இன்று அமைதியாக சிந்தித்து செயல்பட்டால் நல்ல பலனைப் பெறலாம். தொழிலில் சிறிய முன்னேற்றம் எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்பாக மாறும். வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல உறவு உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுமை பாராட்டப்படும். பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய எண்ணம் தோன்றும். புதிய முதலீட்டில் முழுமையான தகவல்களை அறிந்த பிறகே முடிவு செய்யுங்கள். குடும்பத்தில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கலாம். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சு எழும். அம்மன் அல்லது மகாலட்சுமி வழிபாடு மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று புதிய பாதையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் ஏற்படும். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் திட்டம் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் குறித்த தகவல் வரலாம். பணவரவு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய முதலீட்டில் அவசர முடிவு எடுக்க வேண்டாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். பிள்ளைகளின் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் புதிய ஆர்வம் பிறக்கும். தொலைதூரப் பயணம் பற்றிய எண்ணம் உருவாகலாம். அம்மன் வழிபாடு மனதில் நம்பிக்கையை வளர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். இன்று பெரிய காரியங்களைத் தள்ளிவைத்து திட்டமிடுவதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நண்பர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பர். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மனதில் தெளிவு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
இன்று மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் படிப்படியாக விலகும். தொழிலில் மெதுவாக நகர்ந்த காரியம் வேகம் பெறும். புதிய வாடிக்கையாளர் ஒருவருடன் முக்கியமான தொடர்பு ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புடன் செயல்படுவதால் பாராட்டு கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம். நிலுவையில் இருந்த தொகை ஒன்று கைக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத் தேவைகளுக்காக சில செலவுகள் ஏற்படும். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடு மனநிறைவைத் தரும். சொத்து விவகாரத்தில் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். அம்மன் வழிபாடு மன அமைதியையும் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்