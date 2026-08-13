விடாமுயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 13.08.2026

ஆகஸ்ட் 13
கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 28
ஆங்கில தேதி : 13
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 08.06 மணி வரை ஆயில்யம், பின்னர் மகம்.
திதி : இன்று அதிகாலை 12.16 மணி வரை பிரதமை, பின்னர் துவிதியை.
யோகம் : சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை: 10.45 - 11.45
நல்ல நேரம் மாலை: 12.15 - 01.15
ராகு காலம் : பிற்பகல் 01.30 - 03.00
எமகண்டம் : காலை 06.00 - 07.30
குளிகை : காலை 09.00 - 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30
சந்திராஷ்டமம் : திருவோணம்
இன்று உங்கள் செயல்களில் இருந்த தயக்கம் விலகி தெளிவு பிறக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு திடீரென கைகூடும். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு உங்கள் முயற்சிக்கு பலம் சேர்க்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் சாதகமான திருப்பம் கிடைக்கலாம். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய உற்சாகத்துடன் செயல்படுவார்கள். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். வியாழக்கிழமை என்பதால் குரு வழிபாடு மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த காரியம் இன்று நகரத் தொடங்கும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு மூலம் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும் சந்தர்ப்பம் உண்டு. பண விஷயத்தில் நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. சேமிப்பு தொடர்பாக முக்கியமான முடிவை எடுக்கலாம். வீடு அல்லது நிலம் சம்பந்தமான முயற்சியில் முன்னேற்றம் தெரியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனஸ்தாபம் முடிவுக்கு வரும். உடன் பிறந்தவர்களின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மனதிற்கு அமைதியை வழங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
புதிய சிந்தனைகள் இன்று உங்கள் செயல்பாட்டிற்கு புதிய வடிவம் கொடுக்கும். தொழிலில் பேச்சுத்திறனால் முக்கியமான ஒப்பந்தத்தைப் பெறலாம்.வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு அமையும். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். தேவையற்ற ஆன்லைன் அல்லது ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நண்பர் ஒருவரின் தொடர்பு எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கும். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த சந்திப்பு நிகழலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு இன்று தெளிவான தீர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் மெதுவாக உருவாகும். புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவதில் வெற்றி கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புடன் செயல்பட்டதற்கான பாராட்டு கிடைக்கும். பண விஷயத்தில் நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத் தேவைகளுக்காக சில முக்கியச் செலவுகள் ஏற்படும். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். பிள்ளைகள் தொடர்பான ஒரு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். சொத்து விவகாரத்தில் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆன்மிகப் பணிகளில் ஈடுபடுவது மன அமைதியை அதிகரிக்கும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்யாமல் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். தொழிலில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை முறியடிக்கும் திறன் உங்களிடம் வெளிப்படும். புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக திட்டமிட்ட ஒரு பொருளை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு உயரும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை அளிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். கோபத்தை விட பொறுமையை முன்னிலைப்படுத்தினால் வெற்றி உறுதி.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
நுணுக்கமாக செயல்படும் உங்கள் திறமை இன்று மிகப்பெரிய பலமாக மாறும். தொழிலில் திட்டமிட்டு எடுத்த முடிவு நல்ல பலனைத் தரும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் சிக்கலான பணியை எளிதில் கையாள்வீர்கள். புதிய வருமான வாய்ப்பு குறித்த சிந்தனை உருவாகும். பணத்தை சேமிப்பதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். சொத்து ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன் முழுமையாக சரிபார்க்கவும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் கவனம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். முக்கியமான முடிவுகளில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனையை ஏற்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று தொழிலில் கூட்டாளியின் ஆதரவால் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களுடன் பேசும்போது உங்கள் அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த தொகை ஒன்று வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது. திருமண முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனைகள் தொடங்கலாம். நண்பரின் உதவி முக்கியமான நேரத்தில் கிடைக்கும். தொலைதூர உறவினர் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். மாலை நேரத்தில் மனதில் இருந்த ஆசை ஒன்றிற்கு சாதகமான அறிகுறி தென்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு இன்று பலன் கிடைக்கும் நாள். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று கதவைத் தட்டும். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். பண விஷயத்தில் சிறிய ஆதாயம் கிடைக்கலாம். கடன் தொடர்பான ஒரு சுமை குறைய வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து சம்பந்தமான முயற்சியில் முன்னேற்றம் தெரியும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான ரகசியத்தை உங்களிடம் பகிரலாம். பயணங்களில் ஆவலை விட பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மாலை நேரத்தில் இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். உங்கள் திட்டங்களை அனைவரிடமும் பகிராமல் செயல்படுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
புதிய வாய்ப்புகளை தேடிச் செல்லும் எண்ணம் இன்று அதிகரிக்கும். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு பற்றிய தகவல் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்குவீர்கள். புதிய முதலீட்டில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனை அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறலாம். பிள்ளைகளின் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மாணவர்களுக்கு புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொலைதூரப் பயணம் பற்றிய திட்டம் உருவாகலாம். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதில் நம்பிக்கையை வளர்க்கும். குரு பகவானை வழிபடுவது மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
வித்தியாசமான சிந்தனை இன்று உங்களுக்கு சாதகமான திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். தொழிலில் புதிய கூட்டணி பற்றிய பேச்சு தொடங்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு படிப்படியாக உயரும். பழைய நிதிச்சுமை தொடர்பாக நிம்மதி தரும் செய்தி வரும். குடும்பத்தில் இளையவர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்கள் வட்டத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வெளியூரிலிருந்து எதிர்பாராத தொடர்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உங்கள் எதிர்காலத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த நல்ல யோசனை கிடைக்கும். மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக சிந்தனை மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று பொறுமையாக செயல்படுவது வெற்றிக்கான திறவுகோலாக இருக்கும். தொழிலில் சிறிய முன்னேற்றம் கூட எதிர்காலத்தில் பெரிய பலனை உருவாக்கும். வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல உறவை உருவாக்க முடியும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் அமைதியான அணுகுமுறை பாராட்டப்படும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் தேவை. புதிய முதலீட்டை அவசரமாக தொடங்க வேண்டாம். குடும்பத்தில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவர் மூலம் எதிர்பாராத நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறும். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சு எழலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைத் தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். இறை வழிபாடு மனதில் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு