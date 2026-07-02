பொருளாதார நிலை மேம்படும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 02.07.2026

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆனி மாதம்
நாள் : 18
ஆங்கில தேதி : 2
மாதம் : ஜூலை
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 9-41 வரை உத்திராடம், பின்னர் திருவோணம்.
திதி : இன்று காலை 9-27 வரை துவிதியை, பின்னர் திரிதியை.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை: 10-45 - 11-45
நல்ல நேரம் மாலை : 12-15 - 01-15
ராகு காலம் : மதியம் 01-30 - 03-00
எமகண்டம் : காலை 06-00 - 07-30
குளிகை : காலை 09-00 - 10-30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 12-15 - 01-15
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06-30 - 07-30
சூலம் : தெற்கு
சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம்
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். பணவரவு சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மன உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
உத்யோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழ்நிலை நிலவும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலம் சீராக இருக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு
அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். பயணங்கள் ஆதாயத்தைத் தரும். நண்பர்களின் உதவி முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சாதனை படைப்பார்கள். மனதில் புத்துணர்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முயற்சிகளை ஒத்திவைப்பது சிறந்தது. குடும்பத்தில் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். பண விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இறைவழிபாடு மனநிம்மதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
உத்யோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
நினைத்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வியாபாரத்தில் பணவரவு அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
தொழிலில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். வெளிநாட்டு முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவலைப் பெறுவார்கள். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி நடைபெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி காண்பீர்கள். சொத்து தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பயணங்கள் நன்மை தரும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள். பொருளாதார நிலை மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாள் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். காதல் விவகாரங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சாதனை படைப்பார்கள். பணவரவு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். உறவினர்களால் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். ஆரோக்கியம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்