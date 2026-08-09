புதிய முயற்சிக்கு ஏற்ற நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 10.08.2026

ஆகஸ்ட் 10
கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி
நாள் : 25
ஆங்கில தேதி : 10
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 12.01 மணி வரை திருவாதிரை, பின்னர் புனர்பூசம்.
திதி : இன்று காலை 06.38 மணி வரை துவாதசி, பின்னர் திரயோதசி.
யோகம் : சித்த-அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 06.15 - 07.15
நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : காலை 07.30 - 09.00
எமகண்டம் : காலை 10.30 - 12.00
குளிகை : மதியம் 01.30 - 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 09.15 - 10.15
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 07.30 - 08.30
சூலம் : கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை.
இன்று எடுத்த காரியத்தில் வேகம் மட்டும் அல்லாமல் விவேகமும் கைகொடுக்கும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த விஷயம் நகரத் தொடங்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு கதவைத் தட்டலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை கவனிக்கப்படும். பணவரவில் சிறு தடைகள் இருந்தாலும் சமாளித்துவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கூடும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முயற்சிக்கு திட்டமிட ஏற்ற நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
மெதுவாக நகர்ந்தாலும் இன்று உங்கள் முயற்சி உறுதியான பலனைத் தரும். பண விஷயத்தில் நிதானமான அணுகுமுறை நன்மை தரும். தொழில் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் சாதகமான திருப்பம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். பழைய நண்பர் ஒருவரை மீண்டும் சந்திக்கும் சூழல் உருவாகலாம். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் பொறுமை தேவை. உங்கள் வார்த்தைக்கு இன்று கூடுதல் செல்வாக்கு இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
சிந்தனையில் தோன்றிய புதிய யோசனை செயலாக மாறும் நாள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் சீராகும். சிறு செலவுகள் வந்தாலும் அவை தேவைக்குரியதாகவே இருக்கும். குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. புதிய தொடர்பு எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையும். மாணவர்களின் கவனம் படிப்பில் திரும்பும். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மனதில் இருந்த குழப்பத்திற்கு இன்று தெளிவான பாதை கிடைக்கும். குடும்பப் பொறுப்புகளை திறம்பட கையாளுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மறைமுகமாக இருந்த வாய்ப்பு வெளிப்படும்.,தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் சேரலாம். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். கடன் தொடர்பான விஷயத்தில் நிதானம் அவசியம். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறு மனக்கசப்பு குறையும். வீட்டில் சுபமான பேச்சுகள் தொடங்கலாம். தெய்வ வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கையே முக்கியமான ஆயுதமாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். தொழிலில் துணிச்சலான முடிவு நல்ல பலனைத் தரும். பணவரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கியமான பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் செயலால் பெருமை ஏற்படும். நண்பர்கள் வட்டத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். அதிகமான கோபத்தை மட்டும் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கணக்கிட்டு எடுக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் இன்று சாதகமாக அமையும். பண விஷயங்களில் சிறந்த திட்டமிடல் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் நுணுக்கமான பணியை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். தொழில் விரிவாக்கம் குறித்த எண்ணம் உருவாகலாம். புதிய முதலீட்டில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரின் வெற்றி மகிழ்ச்சி தரும். பிள்ளைகள் தொடர்பான,நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். பழைய பிரச்சினைக்கு நடைமுறை தீர்வு கிடைக்கும். உங்கள் அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றியைப் பெற்றுத்தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
நடுநிலையாக சிந்தித்தால் இன்று பல கதவுகள் திறக்கும். தொழில் கூட்டாளியுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் வரலாம். பணவரவு சற்று உயர்வடையும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். திருமண முயற்சிகளுக்கு சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும்.முக்கிய முடிவுகளை இருமுறை யோசித்து எடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
புதிய பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க மனதில் துணிவு பிறக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு பற்றிய பேச்சு எழலாம். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய சேமிப்பு திட்டத்தை தொடங்க ஏற்ற நாள். குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழ்நிலை நிலவும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தெய்வ நம்பிக்கை உங்கள் மனதை வலுப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கடின உழைப்பின் பலனை கண்முன்னே காணும் நாள். தொழிலில் பழைய முயற்சி புதிய வருமானத்தை உருவாக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிக பொறுப்பு வரலாம். பணத்தை சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக நகரும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் காணப்படும். மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிதானமாக செயல்பட்டால் வெற்றி உறுதி.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
உத்தியோகத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். புதுமையான சிந்தனை உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாகும். தொழிலில் புதிய தொடர்பு முக்கியமான வாய்ப்பைத் தரலாம். பணவரவில் சிறிய உயர்வு காணப்படும். பழைய கடமைகளை முடித்துவிட்டு புதிய முயற்சியில் இறங்குவீர்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். தொலைதூரப் பயணம் பற்றிய திட்டம் உருவாகலாம். மனதில் இருந்த தயக்கம் இன்று குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்கள் உள்ளுணர்வு இன்று சரியான வழியைச் சுட்டிக்காட்டும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் மெதுவாக உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுமைக்கு பலன் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் தேவை. புதிய முதலீடு குறித்து அவசர முடிவு வேண்டாம். குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். உறவினர் மூலம் நல்ல தகவல் வந்து சேரும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன நிறைவை அளிக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில் முக்கியமான திருப்பம் ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை