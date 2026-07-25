வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - 25.07.2026

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 9 -ந்தேதி சனிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 7.29 மணி வரை அனுஷம் பின்னர் கேட்டை
திதி: இன்று பிற்பகல் 1.55 மணி வரை ஏகாதசி, பின்னர் துவாதசி
யோகம்: பிரம்ம யோகம், பின்னர் மகேந்திர யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 - 10.30
எமகண்டம்: பிற்பகல் 1.30 - 3.00
குளிகை: காலை 6.00 - 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 9.30 - 10.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: கிருத்திகை
இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கையே வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு முயற்சி சாதகமான முடிவை நோக்கி நகரும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பும், திறமையும் உயரதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழில் தொடர்பான புதிய வாய்ப்புகள் எதிர்பாராத விதமாக உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரித்து, வருமானம் திருப்தியளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரிய தடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கொடுக்கல் - வாங்கல் சுமுகமாக நடைபெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் மனநிறைவை தரும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை ஏற்படுத்தும். உறவினர்களின் வருகை வீட்டில் உற்சாகமான சூழலை உருவாக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். உடல்நலம் சீராக இருந்தாலும், உணவு பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நல்லது. இறைவழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று பொறுமையும் நிதானமும் உங்கள் பலமாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேறும். தொழிலில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். உங்கள் செயல்திறன் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகளை ஆராய்ந்து செய்வது நல்ல பலனை தரும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பதால் சேமிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், ஒற்றுமையும் நிலவும். கணவன் - மனைவி இடையே மனம் விட்டு பேசுவதால் உறவு மேலும் வலுப்பெறும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்களுக்கு சாதகமான திருப்பங்கள் நிறைந்த நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். அரசு தொடர்பான காரியங்களில் நல்ல தகவல் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
பணவரவு சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் உதவி மன உற்சாகத்தை தரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். பயணங்கள் நன்மையை தரும். உடல்நலத்தில் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது. மனதில் புத்துணர்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று உங்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் வருமானம் உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
இன்று எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றிப் பாதையை நோக்கி நகரும். தொழிலில் உங்கள் செயல்பாடுகள் உயரதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்பு தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் வருமானம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று பணப் பரிவர்த்தனைகளில் நிதானமாக செயல்பட்டால் கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவன் - மனைவி இடையே அன்பும் புரிதலும் மேலும் வலுப்பெறும். மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்தினால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலம் சீராக இருந்தாலும், ஓய்விற்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்லது. நண்பர்களின் ஆலோசனை ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு வழிகாட்டியாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவான சிந்தனை உருவாகும். தொழிலில் புதிய திட்டங்களை தொடங்குவதற்கு ஏற்ற நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு நல்ல மதிப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நிலையான வளர்ச்சி காணப்படும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும், சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம் :மெரூன்