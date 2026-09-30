வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 30, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 13-ந்தேதி புதன்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 10.18 மணி வரை பரணி, பின்னர் கார்த்திகை.
திதி: இன்று மாலை 5.06 மணி வரை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 4.45 - 5.45.
ராகு காலம்: மதியம் 12.00 - 1.30.
எமகண்டம்: காலை 7.30 - 9.00.
குளிகை: காலை 10.30 - 12.00.
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 6.30 - 7.30.
சூலம்: வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: சித்திரை.
இன்றைய நாள் தாமதமாக இருந்த பணிகள் வேகமெடுக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வரவு அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். பண விஷயத்தில் திட்டமிடுதல் அவசியம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வத்துடன் செயல்படுவார்கள். பெண்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் உதவி பயனுள்ளதாக அமையும். பயணங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். உடல்நிலையில் சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நிதானமாக செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும் சமாளித்து முடிப்பீர்கள். தொழில் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சி பலன் தரும். பணவரவு சீராக இருக்கும். எதிர்பார்த்த தொகை கைக்கு வரலாம். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும்.
பெண்களுக்கு வீட்டிலும் பணியிடத்திலும் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும். புதிய நட்பு ஒன்று பயனுள்ளதாக அமையும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகும். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. மனதில் இருந்த குழப்பம் விலகும். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
வேலையில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். முக்கியமான பணியை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கலாம். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு நடைபெறும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். உறவினர்களால் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
பெண்கள் எடுத்த காரியங்களை சிறப்பாக முடிப்பார்கள். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நண்பர்களுடன் முக்கியமான சந்திப்பு ஏற்படும். பயணத்தால் பயனுள்ள தொடர்பு உருவாகும். அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு தேவை. மன உறுதி அதிகரிக்கும். முயற்சிகள் வெற்றிப் பாதையைத் திறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
வேலையில் இருந்த அழுத்தம் படிப்படியாக குறையும். குடும்பத்தின் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கலாம். பணத்தை கையாளும்போது கவனம் தேவை. சேமிப்பு தொடர்பான எண்ணம் அதிகரிக்கும். சொத்து சம்பந்தமான பேச்சு நடைபெறலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். மாணவர்கள் கவனமாக படிக்க வேண்டும்.
பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய அறிமுகம் ஏற்படும். நண்பர்களுடன் இனிமையான நேரம் அமையும். பயணத்தில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியைத் தரும். உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். ஒரு முக்கியமான ஆசை நிறைவேறலாம். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாள் சிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கலாம். பணவரவு அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய நிலுவைத் தொகை கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சு நடைபெறும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
பெண்களின் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். கலைத்துறையினருக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். பயணத்தில் எதிர்பாராத நன்மை கிடைக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. கோபத்தை தவிர்த்து பேசுங்கள். உடல்நிலையில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும். இன்றைய உழைப்பு எதிர்காலத்திற்கு பலனளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
வேலைகளை குறித்த நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிப்பீர்கள். பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பில் அக்கறை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவும். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
பெண்களின் திறமை பாராட்டப்படும். கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். புதிய நண்பர் அறிமுகமாகலாம். ஆவணங்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும். பயணங்களில் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். நீண்டநாள் எண்ணம் ஒன்று செயல்பாட்டுக்கு வரும். நிதானம் நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளை ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பணி நகரும். தொழில் தொடர்பான ஆலோசனை பயன் தரும். வியாபாரத்தில் வரவு செலவை கண்காணிக்கவும். பண விஷயத்தில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மூத்தவர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வார்கள். பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும்.
நண்பர்களுடன் முக்கியமான உரையாடல் நடைபெறும். சொத்து ஆவணங்களில் கவனம் தேவை. பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல் சோர்வுக்கு ஓய்வு அவசியம். மனக்குழப்பம் குறையும். புதிய முயற்சியை திட்டமிட்டு தொடங்குங்கள். நிதானம் காத்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்றைய நாள் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். வேலைகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று வந்து சேரலாம். தொழிலில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்பு உருவாகும். பணவரவு அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறலாம். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை ஆர்வத்துடன் கற்பார்கள். பெண்களுக்கு முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு அமையும். நீண்டநாள் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். உடல்நிலையில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனநிறைவைத் தரும். உங்கள் முயற்சிகள் நல்ல பாதையை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
முக்கியமான முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். வேலையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் உதவும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். கடன் தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவார்கள்.
பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். கலைஞர்களின் முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் நல்ல உரையாடல் நடைபெறும். பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். முக்கிய ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. புதிய முயற்சியில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொடர்ந்து உழைத்தால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
முக்கியமான பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வேலையில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிக்கலாம். பணவரவு உயர வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய தொகை ஒன்று வந்து சேரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய அணுகுமுறையை கையாள்வார்கள்.
பெண்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நண்பர் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பயணம் தொடர்பான திட்டம் உருவாகும். வீட்டு தேவைகள் நிறைவேறும். செலவுகளை சீர்படுத்துங்கள். உடல்நலத்தில் சிறு கவனம் தேவை. திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் உறுதி.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்றைய நாள் மனநிறைவை அளிக்கும். வேலையில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். முக்கியமான பணிகளை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணவரவு திருப்திகரமாக அமையும். குடும்பத்தினரின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். உறவுகளில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் உதவும். பயணத்தால் மனமாற்றம் ஏற்படும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் நிதானம் தேவை. சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியைத் தரும். நல்ல எண்ணங்களுடன் செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்