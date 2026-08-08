இன்றைய ராசி பலன்

மனதில் நம்பிக்கை வலுப்படும் ... இன்றைய ராசிபலன் 09.08.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
மனதில் நம்பிக்கை வலுப்படும் ... இன்றைய ராசிபலன் 09.08.2026
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Jothidamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 24-ந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஆங்கில தேதி : 9

மாதம் : ஆகஸ்ட்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 01.38 மணி வரை மிருகசீரிஷம், பின்னர் திருவாதிரை.

திதி : இன்று காலை 09.08 மணி வரை ஏகாதசி, பின்னர் துவாதசி.

யோகம் : சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம் காலை : 07.45 – 08.45

நல்ல நேரம் மாலை : 03.15 – 04.15

ராகு காலம் : மாலை 04.30 – 06.00

எமகண்டம் : மதியம் 12.00 – 01.30

குளிகை : மாலை 03.00– 04.30

கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 – 11.45

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 01.30– 02.30

சூலம் : மேற்கு.

சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், கேட்டை.

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு புதிய பாதை திறக்கும். தடைபட்டிருந்த வேலைகள் படிப்படியாக நகரத் தொடங்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத பொறுப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி முக்கியமானதாக அமையும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மாணவர்கள் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தினால் சிறப்பான பலன் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

ரிஷபம்

நிதானமாக எடுத்த முடிவு இன்று நல்ல பலனைத் தரும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடு கவனிக்கப்படும். தொழில் சார்ந்த புதிய தொடர்பு உருவாகும். வரவு செலவுகளை சரியாக திட்டமிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வாய்ப்பு உண்டு. பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி அதிகரிக்கும். மனதில் நம்பிக்கை வலுப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மிதுனம்

சிந்தனைத் திறன் இன்று உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படும். பல நாட்களாக தள்ளிப்போன காரியம் மீண்டும் கைக்கு வரும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான ஒருவரின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சிரிப்பும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும். தேவையில்லாத விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றலும் கவனமும் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

கடகம்

உங்கள் மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு இன்று தெளிவு கிடைக்கும். குடும்ப உறவுகளில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வீர்கள். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களால் நன்மை உண்டாகும். உறவினர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியைத் தரும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்

சிம்மம்

இன்று உங்கள் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும். முக்கியமான முடிவுகளில் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாயில் திறக்கும். பண விஷயங்களில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தினருடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு மறையும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

கன்னி

திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது இன்று உங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும். பணியிடத்தில் நுணுக்கமாக கையாளும் திறமை பாராட்டப்படும். புதிய வேலை வாய்ப்பு அல்லது பொறுப்பு பற்றிய தகவல் வரலாம். பொருளாதாரத்தில் நிலைத்தன்மை உருவாகும். குடும்பத்தில் ஒருவரின் வெற்றி மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களிலும் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். உடல்நலத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிபச்சை நிறம்

துலாம்

இன்று உங்கள் பேச்சில் ஈர்ப்பு அதிகரிக்கும். முக்கியமான மனிதர்களுடன் ஏற்படும் தொடர்பு எதிர்காலத்தில் உதவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். பணவரவு சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் இடம்பெறும். நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் திட்டம் நல்ல பலனைத் தரும். பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். மன அழுத்தத்தை குறைத்து ஓய்வெடுப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

விருச்சிகம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

தனுசு

புதிய அனுபவங்கள் உங்கள் பார்வையை விரிவுபடுத்தும் நாள். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான திட்டம் உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். பணவரவில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் சாதிக்க வாய்ப்பு உண்டு. தொலைதூரப் பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகலாம். மனதில் உற்சாகமும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மகரம்

உங்கள் பொறுமைக்கு இன்று நல்ல பரிசு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தொழிலில் நிலையான வளர்ச்சி உருவாகும். பணத்தை சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். புதிய பொறுப்பு உங்கள் திறமையை வெளிக்கொணரும். மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். உடல்நலத்தில் சீரான நிலை காணப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கும்பம்

வித்தியாசமான சிந்தனை இன்று புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் மாற்றங்களை துணிச்சலுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். பணவரவு அதிகரிக்கக்கூடிய சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய நட்பு பயனுள்ள தொடர்பாக மாறலாம். பயணத்தில் மகிழ்ச்சியான அனுபவம் கிடைக்கும். செலவுகளில் மட்டும் கட்டுப்பாடு அவசியம். உடலிலும் மனதிலும் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மீனம்

உள்ளுணர்வை நம்பி செயல்பட்டால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு அல்லது வாய்ப்பு தேடி வரும். பொருளாதாரத்தில் மெதுவான முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றும் முயற்சி தொடங்கும். மாணவர்கள் கவனமாகப் படித்தால் சிறந்த பலன் பெறுவார்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும். மாலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

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