புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்... இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 10, 2026

பராபவ ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் 24-ந்தேதி செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: காலை 10.03 மணி வரை விசாகம்; பின்னர் அனுஷம்.
திதி: பிற்பகல் 2.02 மணி வரை பிரதமை; பின்னர் துவிதியை.
யோகம்: மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: மாலை 3.00 - 4.30
எமகண்டம்: காலை 9.00 - 10.30
குளிகை: மதியம் 12.00 - 1.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, இரவு 7.30 - 8.30
சூலம்: வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: அஸ்வினி.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
எதிர்பார்த்ததைவிடச் சிறப்பான சில அனுபவங்கள் இன்று கிடைக்கக்கூடும். உங்களுடைய திறமையை மற்றவர்கள் உணர்ந்து பாராட்டும் தருணம் அமையும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது குறித்து சிந்திப்பார்கள். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபமான செய்தி ஒன்று வந்து சேரலாம். வீட்டிற்குத் தேவையான புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சிகளில் திருப்தி கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைக் கற்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் சில முக்கியமான சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும். எதையும் மேலோட்டமாகப் பார்க்காமல் ஆழமாக ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் நீண்டகாலமாகத் தடைப்பட்டிருந்த ஒரு பணி நகரத் தொடங்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வணிகத் தொடர்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டியைச் சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் நம்பிக்கையுடன் செயல்படலாம்; இருப்பினும் கடன் கொடுக்கும்போது எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான பேச்சுகள் எழலாம். பெண்களுக்கு புதிய திறமைகளைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவார்கள். வாகனப் பயணத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
இதுவரை பிறருக்காக ஒதுக்கிய நேரத்தில் சிறிது நேரத்தை உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் செலவிடுவீர்கள். மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனை தெளிவைக் கொடுக்கும். பணியிடத்தில் சிக்கலான ஒரு வேலையைப் பொறுப்புடன் கையாண்டு முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சிகளின் மூலம் வருமானம் கிடைக்கலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களில் நிபந்தனைகளை முழுமையாகப் படித்த பிறகு கையெழுத்திடுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். தாயாரின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. பெண்கள் தங்களுடைய விருப்பமான காரியங்களைச் செய்து மகிழ்வார்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி குறித்த சிந்தனை அதிகரிக்கும். உணவுப் பழக்கத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடியுங்கள். இறைவழிபாடு மனதிற்கு உறுதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
உங்களுடைய தலைமைப் பண்பும் தன்னம்பிக்கையும் வெளிப்படும் நாள். மற்றவர்கள் தயங்கும் பொறுப்புகளை ஏற்று நிறைவேற்றும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். உத்தியோகத்தில் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதியவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். பணப்புழக்கம் சீராக இருந்தாலும் பெரிய செலவுகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்யுங்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னேற்றம் காணலாம். கலைஞர்கள் தங்களுடைய தனித்திறமையால் பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். கோபத்தைவிடப் பொறுமையுடன் அணுகுவது வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
உங்களுடைய உழைப்பில் இருந்த குறைகளைச் சரிசெய்து புதிய ஒழுங்கை உருவாக்குவீர்கள். முக்கியமான வேலைகளை முன்னுரிமைப்படுத்திச் செய்வதால் நேரத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்த முடியும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் உதவி கிடைக்கும். கணக்கு மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் அமையும். வியாபாரத்தில் பொருட்களை வாங்குவதிலும் விற்பனை செய்வதிலும் கவனமாகச் செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் பழைய பிரச்சினை ஒன்றுக்கு முடிவு காண்பதற்கான முயற்சி நடைபெறும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பெண்களுக்கு வீட்டையும் தொழிலையும் இணைத்துச் செயல்படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகும். மாணவர்கள் எழுத்துப் பயிற்சியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்
சாதுரியமான பேச்சும் சமயோசிதமான அணுகுமுறையும் பல காரியங்களை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றும். புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கக்கூடியதாக அமையும். உத்தியோகத்தில் தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். இடமாற்றம் அல்லது பணிமாற்றம் எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு புதிய உத்திகளைக் கையாள்வீர்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். சகோதர, சகோதரிகளுடன் இருந்து வந்த இடைவெளி குறையும். கலைத்துறையினரின் படைப்புகள் புதிய கவனத்தைப் பெறும். மாணவர்களுக்கு நினைத்ததைவிட நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்
உங்களுடைய அறிவுத் தேடல் புதிய அனுபவங்களையும் வாய்ப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளைக் கையாளும் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். புதிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சூழல் அமையும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த சந்திப்பு நிகழலாம். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரித்து ஆலய தரிசனம் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் தங்களுடைய திறமையை நிரூபிப்பார்கள். உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மனிதர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். புதிய திட்டம் ஒன்றைத் தொடங்குவதற்கான தகவல்கள் கைக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுபவர்கள் அதிகரிப்பார்கள். வியாபாரத்தில் அழகுப் பொருட்கள், ஆடைகள், அலங்காரப் பொருட்கள் சார்ந்தவர்களுக்கு விற்பனை வாய்ப்புகள் உருவாகும். கூட்டுத் தொழிலில் மற்றவர்களுடைய பங்களிப்பை மதித்து நடப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். வாழ்க்கைத்துணையின் மூலம் ஒரு நல்ல யோசனை கிடைக்கலாம். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள உரையாடல் நிகழும். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் பிறக்கும். மாணவர்கள் கலை மற்றும் இலக்கியத் துறைகளில் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
உங்களுடைய பொறுப்புகளைச் சரியாகப் பகிர்ந்துகொண்டு செயல்படுவதால் மனச்சுமை குறையும். பொருளாதாரம் தொடர்பான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு தொடர்பாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து மீண்டும் ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்திற்காகச் செய்ய நினைத்த ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீடு, மனை தொடர்பான முயற்சிகளில் புதிய தகவல் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இணக்கமான சூழல் நிலவும். கலைஞர்களுக்கு வருமானத்தை உயர்த்தும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் திட்டமிட்ட இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். தூக்கத்திற்கும் ஓய்விற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை நிறம்.
வித்தியாசமாகச் சிந்திக்கும் உங்களுடைய இயல்பு இன்று புதிய பாதையை அடையாளம் காட்டும். நீண்ட நாட்களாகச் செய்ய நினைத்த ஒரு முயற்சிக்கு ஆதரவாளர்கள் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் இணையவழி விற்பனை மற்றும் விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல வரவேற்பைப் பெறும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களின் வருகையால் கலகலப்பான சூழல் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் சாதனை மனநிறைவு அளிக்கும். பெண்கள் தங்களுடைய சுயதொழில் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தத் தொடங்குவார்கள். மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சிப் பாடங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களிடம் பணம் கொடுக்கும்போது தெளிவான அணுகுமுறை தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மீனம்
முக்கியமான காரியங்களில் மற்றவர்களின் கருத்தைக் கேட்டாலும் இறுதி முடிவை நன்கு ஆராய்ந்து எடுங்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத வேலைகள் குறுக்கிடலாம்; பொறுமையுடன் முடித்துவிடுவீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் வரலாம். வரவு செலவுகளில் கணக்குத் தெளிவு அவசியம். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண உதவுவீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு பேசுவது நல்லது. சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். கலைஞர்களுக்கு ஆன்மிகம் சார்ந்த படைப்புகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைத் தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். தியானம் மற்றும் இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்.