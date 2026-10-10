தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 10, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 23-ந்தேதி சனிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 10.42 மணி வரை அஸ்தம், பின்னர் சித்திரை.
திதி: இன்று இரவு 9.34 மணி வரை அமாவாசை, பின்னர் பிரதமை.
யோகம்: மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 - 10.30
எமகண்டம்: மதியம் 1.30 - 3.00
குளிகை: காலை 6.00 - 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12.15 - 1.15, மாலை 9.30 - 10.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: சதயம், பூரட்டாதி.
இன்று உங்கள் செயல்களுக்கு தனி அடையாளம் கிடைக்கும். மற்றவர்கள் தயங்கும் விஷயத்தை நீங்கள் முன்வந்து செய்து முடிப்பீர்கள். பணியில் முக்கியமான வாய்ப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம். உங்களின் முடிவெடுக்கும் திறன் பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய கூட்டுத் திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபகரமான ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணவரவு அதிகரித்தாலும் ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்கவும். சொத்து தொடர்பான பேச்சு முன்னேற்றம் காணும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நண்பர்களுடன் எதிர்கால திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு போட்டி மனப்பான்மை வெற்றிக்கு வழிகாட்டும். கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை வழங்குவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று அமைதியாக நகர்த்திய காரியம் வெற்றியைத் தேடித்தரும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு வாய்ப்பு கைகூடும். வேலைக்கான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். உங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுவது பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வருமானத்தை சேமிப்பாக மாற்றும் எண்ணம் உருவாகும். கடன் சம்பந்தமான விஷயங்களில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு புதிய பாதையைத் திறக்கும். முக்கியமான விஷயத்தில் தெளிவான முடிவை எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் சிறப்பாக அமையும். உங்கள் பேச்சில் இருக்கும் நம்பிக்கை பிறரை கவரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளரை இணைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். பணவரவு பல வழிகளில் வந்து சேரும் சூழல் ஏற்படும். அவசியமில்லாத பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் இளையவர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களின் முயற்சி கவனம் பெறும். மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று மனதில் இருந்த தயக்கம் விலகி தெளிவு பிறக்கும். உங்களால் முடியுமா என்ற சந்தேகத்திற்கு செயல்பாடே பதிலாக அமையும். வேலை தொடர்பான முக்கியமான செய்தி கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். தொழிலில் அனுபவமுள்ள ஒருவரின் ஆலோசனை கைகொடுக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வர்த்தக வாய்ப்பு உருவாகலாம். பணப்புழக்கம் சீராகி தேவைகளை சமாளிக்க முடியும். வீடு தொடர்பான ஒரு முக்கிய செலவு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவுகளுக்குள் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு நீங்கும். மாணவர்கள் பாடங்களை திட்டமிட்டு படிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் தனிமையில் செலவிடுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செம்பொன் நிறம்
இன்று உங்கள் எண்ணங்களுக்கு செயல் வடிவம் கிடைக்கும். தள்ளிப்போன காரியத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான சூழல் அமையும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத வாடிக்கையாளர் தொடர்பு கிடைக்கலாம். வருமானத்தை பெருக்கும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் நிதானமான அணுகுமுறை அவசியம். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்து சாதகமான செய்தி வரலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினரின் படைப்புகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். உடல் சோர்வை குறைக்க போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆகாய நீலம்
இன்று நுணுக்கமான பணிகளில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். சிறிய விஷயத்திலும் கவனம் செலுத்தி நல்ல முடிவை பெறுவீர்கள். அலுவலகத்தில் முக்கியமான கோப்பு அல்லது ஆவணப் பணி முடியும். உங்களின் திட்டமிடுதல் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருக்கும். தொழிலில் தேவையற்ற நடைமுறைகளை மாற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்கும் புதிய யோசனை தோன்றும். வரவு செலவுகளை முறையாக கண்காணிப்பீர்கள். சேமிப்புக்கான புதிய திட்டம் உருவாகும். குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் காணப்படும். வீட்டில் சுபமான பேச்சு தொடங்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு
இன்று நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு ஒருவரிடமிருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் கருத்தை முன்வைக்க ஏற்ற சந்தர்ப்பம் அமையும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் வட்டம் உருவாகலாம். உங்களின் பழைய தொடர்புகள் புதிய வாய்ப்பாக மாறும். வியாபாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் நல்ல ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். பணவரவை அதிகரிக்கும் எண்ணம் செயல்பாட்டுக்கு வரும். விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும்போது நிதானம் தேவை. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். நண்பர்களுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு புதிய துறையை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். கலைஞர்களின் படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். உறக்கத்தில் கவனம் செலுத்துவது உடலுக்கு நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
இன்று உங்களின் விடாமுயற்சி நல்ல பலனை வெளிப்படுத்தும். கடினமாகத் தோன்றிய காரியத்தில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலையில் முக்கியமான முடிவை எடுக்க நேரிடலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய முதலீடு பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத விற்பனை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பொருளாதாரத்தில் புதிய ஆதாரம் உருவாகும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் பழைய பிரச்சினை ஒன்று முடிவுக்கு வரும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் சவாலான பாடங்களிலும் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கலாம். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று உங்கள் பார்வை புதிய வாய்ப்புகளை நோக்கி திரும்பும். வழக்கத்திற்கு மாறான முயற்சியில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக முக்கியமான திட்டம் ஒன்றை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் தொலைதூர தொடர்புகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். வருமானத்தில் படிப்படியான உயர்வு ஏற்படும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வழிகளை தேடுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனை நடைபெறும். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்களை பெறுவார்கள். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு தேடி வரும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மனதிற்கு நிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்களின் திட்டமிட்ட உழைப்பு நல்ல முடிவை உருவாக்கும். நீண்ட கால முயற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணியில் உங்கள் பொறுப்பு அதிகரிக்கலாம். உங்களின் நேர்த்தியான செயல்பாடு மேலிடத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் அனுபவத்தை பயன்படுத்தி புதிய முடிவு எடுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபத்தை நிலைநிறுத்தும் முயற்சி வெற்றி பெறும். பணத்தை நீண்டகால தேவைக்காக ஒதுக்குவீர்கள். பொருளாதாரத் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்யலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். உறவினர்களுடன் முக்கியமான பேச்சு நடைபெறும். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் முன்னேறுவார்கள். கலைத்துறையினரின் திறமை வெளிப்படும். உடல் சோர்வு ஏற்படாமல் பணிச்சுமையை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் தேவையற்ற சிந்தனைகள் தோன்றலாம். ஒரே விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் யோசிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறரின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில் கவனம் தேவை. ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களை இருமுறை சரிபார்த்து செயல்படுங்கள். தொழிலில் புதிய முடிவுகளை எடுப்பதை சற்று தள்ளிவைப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் அவசரமாக பொருள் வாங்க வேண்டாம். பணத்தை கடனாக கொடுப்பதில் எச்சரிக்கை அவசியம். தேவையற்ற ஆன்லைன் செலவுகளை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நல்லது. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிக்க வேண்டும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சியை நிதானமாக திட்டமிடலாம். போதிய தூக்கம் கிடைப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். மாலைக்குப் பிறகு மனநிலையில் தெளிவு ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
இன்று உணர்ச்சிவசப்படாமல் இருப்பது நல்லது. சிறிய விஷயங்களையும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். பணியிடத்தில் கவனக்குறைவு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். முக்கியமான தகவல்களை பிறரிடம் பகிர்வதில் நிதானம் தேவை. தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக ஆராய்ந்த பிறகே முடிவு செய்யவும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம். கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருங்கள். தேவையற்ற பொருளாதாரப் பொறுப்புகளை ஏற்க வேண்டாம். குடும்பத்தில் அன்பாகப் பேசுவது மனக்கசப்பை தவிர்க்கும். உறவினர்களின் விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிட வேண்டாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் சிதறாமல் நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். கலைத்துறையினர் பழைய பணிகளை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தலாம். உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை படிப்படியாக சீராகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை