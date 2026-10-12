பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 12, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25-ந்தேதி திங்கட்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று முழுவதும் சுவாதி.
திதி: இன்று இரவு 10.28 மணி வரை துவிதியை, பின்னர் திருதியை.
யோகம்: அமிர்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 - 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 - 12.00
குளிகை: மதியம் 1.30 - 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 1.45 - 2.45, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: ரேவதி.
இன்று உங்கள் பேச்சில் தெளிவும் வேகமும் வெளிப்படும். முக்கியமான சந்திப்பு நல்ல திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். பணியில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க நேரிடலாம். திறமையை வெளிக்காட்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான புதிய யோசனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆர்டர் கிடைக்கலாம். கைக்கு வர வேண்டிய தொகை வந்து சேரும். சிறிய செலவுகள் இருந்தாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். உறவினர்களுடன் நல்ல செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
இன்று உங்கள் செயல்பாடு உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். முடிக்க வேண்டிய பணிகளை வரிசைப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். வேலையில் சிறிய அழுத்தம் இருந்தாலும் திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். உங்கள் உழைப்பை சக ஊழியர்கள் பாராட்டுவார்கள். தொழிலில் தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் கணக்கு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தவும். பணத்தை சேமிக்கும் எண்ணம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ஒருவரின் முயற்சிக்கு ஆதரவாக இருப்பீர்கள். வீட்டு சூழலில் நிம்மதி நிலவும். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிஸ்தா பச்சை
இன்று எதிர்பாராத தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்தை மாற்றக்கூடும். புதிய முயற்சியில் தன்னம்பிக்கையுடன் களமிறங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் நீண்டநாள் சிக்கலுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் அமையும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு பெருகும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழி தென்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். நண்பரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
இன்று மனதில் இருந்த கவலைக்கு நம்பிக்கையான தீர்வு கிடைக்கும். பணியில் பொறுமையுடன் செயல்படுவது சாதகமாகும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். தொழிலில் மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் வலுப்படும். குடும்ப நலனில் அதிக அக்கறை செலுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயன் தரும். வரவு செலவில் சமநிலையை கடைப்பிடிப்பீர்கள். சேமிப்புக்கான புதிய திட்டத்தை உருவாக்குவீர்கள். வீட்டில் உற்சாகமான செய்தி கிடைக்கலாம். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பால் வெள்ளை
இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளில் தலைமைத்துவம் வெளிப்படும். மற்றவர்கள் எதிர்பார்க்கும் பணியை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். முக்கியமான முடிவை எடுக்கும் சூழல் உருவாகும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை உயர்த்தும் முயற்சி பலன் தரும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வரலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். நண்பர்களால் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். புதிய முயற்சியை தாமதப்படுத்தாமல் தொடங்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தேன் மஞ்சள்
இன்று உங்கள் திறமைக்கு புதிய களம் கிடைக்கலாம். பணியில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். முக்கியமான தகவல் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். தொழிலில் கூட்டாக செயல்படும் வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பீர்கள். பணவரவில் சிறு முன்னேற்றம் ஏற்படும். முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் எதிர்பார்த்த ஒற்றுமை நிலவும். நண்பர்களுடன் எதிர்கால திட்டம் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று உள்ளுணர்வு காட்டும் வழியில் செயல்படுவீர்கள். நீண்டநாள் விருப்பம் ஒன்றை நிறைவேற்றும் சூழல் அமையும். பணியிடத்தில் அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றி தரும். உங்கள் ஆலோசனை மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு கதவைத் தட்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம். பணவரவு திருப்தியளிக்கும் வகையில் இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிக்க புதிய வழியை யோசிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று முக்கியமான நபரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவும். பணியிடத்தில் உங்கள் அணுகுமுறை பாராட்டப்படும். தாமதமாகி வந்த வேலை ஒன்று முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்வு செய்யலாம். வியாபாரத்தில் விற்பனை நிலை உயர வாய்ப்புள்ளது. பொருளாதாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் காணப்படும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருளை வாங்குவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று தைரியமாக எடுத்த முடிவு நல்ல பலனைத் தரும். தடைப்பட்டிருந்த முயற்சியில் மீண்டும் வேகம் பிறக்கும். பணியில் மறுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்கலாம். உங்கள் செயல்திறன் மேலிடத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் போட்டிகளை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் திரும்பி வரலாம். பணவரவு படிப்படியாக வலுப்படும். கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. குடும்பத்தில் மூத்தவரின் அறிவுரை பயன் தரும். மனதில் இருந்த தயக்கம் அகலும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று கடினமாக இருந்த பணியை திறம்பட முடிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு வெளிப்படும். முக்கியமான நபரிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை நிலைநிறுத்துவீர்கள். நிதி நிலையை மேம்படுத்தும் முயற்சி கைகொடுக்கும். தேவையற்ற கொள்முதலை தவிர்ப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் முக்கியமான விஷயம் குறித்து பேசுவீர்கள். உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வெடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான் நீலம்
இன்று புதிய அனுபவம் உங்கள் பார்வையை விரிவுபடுத்தும். நீண்டகால திட்டத்திற்கு நல்ல அடித்தளம் அமைப்பீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கலாம். உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் சம்பந்தமான பயணம் பயனுள்ளதாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தை தொடர்பு கிடைக்கும். வருமானம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சு தொடங்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்