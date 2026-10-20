தள்ளிப்போன வேலைகளை முடிப்பதற்கான சூழல் உருவாகும்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 20, 2026

பராபவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 3-ந்தேதி செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 4.46 மணி வரை திருவோணம், பின்னர் அவிட்டம்.
திதி: இன்று காலை 10.38 மணி வரை வளர்பிறை நவமி, பின்னர் தசமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: மதியம் 3.00 - 4.30
எமகண்டம்: காலை 9.00 - 10.30
குளிகை: காலை 12.00 - 1.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: புனர்பூசம், பூசம்.
இன்று உங்களுடைய தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த திட்டத்திற்கு செயல்வடிவம் கொடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்க சில மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் பேசும்போது அவர்களுடைய விருப்பங்களுக்கும் மதிப்பளிப்பது நல்லது.
பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி வரலாம். மாணவர்கள் பாடங்களைத் திட்டமிட்டுப் படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய முயற்சிகள் மூலம் அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வெடுப்பது அவசியம். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் தடைகளைச் சமாளிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
உங்களுடைய செயல்களில் வேகமும் உறுதியும் வெளிப்படும் நாள். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்க விவேகமான அணுகுமுறை தேவை. வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்கு ஆதரவு கிடைக்கலாம்.
நண்பர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கலைத்துறையினரின் உழைப்புக்குப் பாராட்டு கிடைக்கக்கூடும். கோபத்தில் பேசும் வார்த்தைகள் உறவுகளைப் பாதிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். உடல் சுறுசுறுப்பைப் பராமரிக்க நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய பழக்கங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க மஞ்சள்
புதிய தகவல்களும் சுவாரசியமான சந்திப்புகளும் இன்றைய நாளைச் சிறப்பாக்கலாம். உங்கள் பேச்சாற்றல் பல இடங்களில் சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். அலுவலகத்தில் எதிர்பார்த்த பதில் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரிகள் விளம்பரம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளில் கவனம் செலுத்தலாம். தொழிலில் புதிய யோசனைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நாள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். உறவினர்களிடமிருந்து எதிர்பாராத அழைப்பு வரலாம்.
மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வார்கள். எழுத்து, பேச்சு மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். புதிய செலவுகளை ஏற்படுத்தும் முன்பு அவற்றின் அவசியத்தை ஆராயுங்கள். பயணத்தின்போது உடைமைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். மனதில் தோன்றும் நல்ல யோசனைகளை எழுதி வைத்துக்கொள்வது எதிர்காலத்தில் உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும்.
எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: முத்து வெள்ளை
இன்றைய நாள் தள்ளிப்போன வேலைகளை ஒவ்வொன்றாக முடிப்பதற்கான சூழல் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆலோசனைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களில் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். வியாபாரத்தில் வரவு செலவுக் கணக்குகளைச் சரிபார்ப்பது நன்மை தரும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் பேச்சுவார்த்தையால் குறையலாம்.
வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்து படிப்பில் ஈடுபடுவது நல்லது. கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். பணத்தைப் பிறரிடம் கொடுக்கும்போது உரிய கவனம் தேவை. உணவு மற்றும் ஓய்வு நேரத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
இன்று சிந்தித்துச் செயல்படுவது உங்களுக்குப் பலன் அளிக்கும். முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளைச் சீரமைத்து முன்னேற்றுவீர்கள். அலுவலகத்தில் ஆவணங்கள் தொடர்பான வேலைகளில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். தொழிலில் புதிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் வேலைப்பளுவைக் குறைக்கலாம். வியாபாரத்தில் சிறிய லாபங்களும் தொடர்ந்து கிடைப்பது உற்சாகம் தரும். குடும்பத்தினரின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு உதவுவீர்கள்.
நீண்ட நாட்களாகப் பேசாமல் இருந்த உறவினர் ஒருவருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படலாம். மாணவர்கள் திட்டமிட்ட அட்டவணைப்படி படிப்பது முன்னேற்றத்தைத் தரும். கணக்கியல், எழுத்து மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையினருக்கு கவனம் அதிகரிக்கும். பணம் சார்ந்த ஆவணங்களைச் சரிபார்த்த பிறகே கையொப்பமிடுங்கள். உடல்நலத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் தென்பட்டால் அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம். எல்லாவற்றையும் முழுமையாகச் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தால் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மற்றவர்களுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவதன் மூலம் பல நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த சந்திப்பு இன்று நிகழலாம். பணியிடத்தில் குழுவாகச் செய்யும் வேலைகளில் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்த பேச்சுகள் முன்னேறலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பங்களை அறிந்து செயல்படுவது வளர்ச்சிக்கு உதவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். நண்பர்களின் உதவி ஒரு முக்கியமான காரியத்தை எளிதாக்கலாம். மாணவர்கள் கலை மற்றும் அறிவுசார் செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். அழகு, ஆடை மற்றும் வடிவமைப்புத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பிறருக்காகச் செலவிடும்போது உங்கள் பொருளாதார நிலையையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். மன அமைதிக்காகப் பிடித்தமான செயல்களில் ஈடுபடுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
உறுதியான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய சில தருணங்கள் இன்று அமையலாம். உங்களுடைய அனுபவம் சிக்கலான சூழல்களிலிருந்து வெளியேற உதவும். அலுவலகத்தில் ரகசியத் தகவல்களையும், முக்கிய ஆவணங்களையும் பாதுகாப்பாகக் கையாளுங்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் படிப்படியான முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கடன் கொடுக்கும்போதும், வாங்கும்போதும் எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் ஆலோசனை புதிய தெளிவை அளிக்கும்.
பழைய பிரச்சினையை மீண்டும் கிளறாமல் தீர்வை நோக்கிச் செல்வது நல்லது. மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களைப் புரிந்துகொள்ள கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கலாம். ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். எதிர்பாராத செலவுகளுக்காகச் சிறிது பணத்தை ஒதுக்கி வையுங்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க வேலைக்கும் ஓய்வுக்கும் இடையில் சமநிலை பேணுங்கள். அவசரத்தைவிட விவேகத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு
புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும் நாள். நீண்டகால இலக்குகளை அடைவதற்கான வழிகளைத் தேடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பயிற்சி அல்லது புதிய பொறுப்பு தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் விரிவாக்கம் செய்ய விரும்புபவர்கள் அதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்வார்கள். வியாபாரத்தில் தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகங்கள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியளிக்கும்.
ஆன்மிகம் சார்ந்த சிந்தனைகளிலும் வழிபாட்டிலும் ஈடுபாடு அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். கற்பித்தல் மற்றும் ஆலோசனைத் துறையினருக்கு தங்கள் கருத்துகளைப் பகிரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பயணத் திட்டங்களை முன்கூட்டியே சரிபார்ப்பது நல்லது. நிதி சார்ந்த வாக்குறுதிகளை அளிப்பதற்கு முன்பு உங்கள் வசதியை மதிப்பிடுங்கள். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டாலும் நடைமுறைச் சாத்தியங்களை மறந்துவிடாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றுவதில் இன்று அதிக அக்கறை செலுத்துவீர்கள். உங்களுடைய விடாமுயற்சி மெதுவாக நல்ல பலனைத் தரும். பணியிடத்தில் நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது கால அவகாசத்தைக் கணக்கிட்டுச் செயல்படுங்கள். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் இருப்பு மற்றும் கணக்குகளைச் சரிபார்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். குடும்பத்தின் எதிர்காலத் தேவைகள் குறித்து திட்டமிடுவீர்கள்.
வீட்டில் பெரியவர்களின் அனுபவம் சரியான முடிவெடுக்க உதவும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலம் தங்கள் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். கட்டுமானம் மற்றும் நிர்வாகத் துறையினருக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். பணத்தைச் சேமிப்பதில் காட்டும் கட்டுப்பாடு மனநிறைவைத் தரும். தேவையற்ற கவலைகளை மனதில் சேர்த்துக் கொள்ளாமல் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். உடல் உழைப்புக்குப் பிறகு போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலச்சாம்பல்
புதிய அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்திப் பார்க்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்களுடைய புதுமையான யோசனை கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் நவீன முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் இணையவழித் தொடர்புகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை அதிகரிக்கும் முயற்சி கைகொடுக்கலாம். குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுவது உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.
பழைய நண்பர் ஒருவரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கலாம். புதிய முதலீடுகளில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு விவரங்களை முழுமையாக அறிந்துகொள்ளுங்கள். பிறருடைய கருத்துகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை நன்மை தரும். ஓய்வு நேரத்தையும் பயனுள்ளதாகப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பரிசீலிக்கும்போது சாதக பாதகங்களை ஆராய்வது நல்லது. வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களுடன் இனிமையாகப் பேசுவது நம்பிக்கையை வளர்க்கும். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் மனநிறைவை ஏற்படுத்தும். உறவினர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் படைப்பாற்றல் சார்ந்த பாடங்களில் சிறந்து விளங்க முயற்சி செய்வார்கள். இசை, எழுத்து மற்றும் கலைத்துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம்.
வருமானம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகளை நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு அமைத்துக்கொள்ளுங்கள். மனதில் உள்ள கவலைகளை நம்பிக்கையானவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்வது நிம்மதி தரும். உள்ளுணர்வும் கற்பனைத் திறனும் இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு உதவியாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக மனதில் இருந்த ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான முயற்சியைத் தொடங்கலாம். அன்றாடப் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி மேற்கொண்டால் நேரத்தைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்த முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்