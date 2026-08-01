இன்றைய ராசி பலன்

நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்... இன்றைய ராசிபலன் 02.08.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்... இன்றைய ராசிபலன் 02.08.2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 17-ந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை

நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 09.14 மணி வரை பூரட்டாதி, பின்னர் உத்திரட்டாதி.

திதி: இன்று இரவு 10.08 மணி வரை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.

யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 3.15 - 4.15

ராகு காலம்: மாலை 4.30 - 6.00

எமகண்டம்: நண்பகல் 12.00 - 1.30

குளிகை: பிற்பகல் 3.00 - 4.30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 1.30 - 2.30

சந்திராஷ்டமம்: ஆயில்யம், மகம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

இன்று உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். புதிய நட்புகள் நன்மையைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கலாம். பணியில் உங்கள் திறமை பாராட்டப்படும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமையும். வீண் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம். இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

ரிஷபம்

இன்று ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. பணியில் புதிய பொறுப்புகள் வரலாம். உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வருமானம் சீராக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உடல்நலத்தில் சிறு சோர்வு ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சுபகாரிய பேச்சுகள் நடைபெறலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

மிதுனம்

இன்று புதிய திட்டங்களை தொடங்க நல்ல நாள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். பயணங்கள் வெற்றியைத் தரும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். தெய்வ அருள் துணை நிற்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

இன்று மன அமைதி அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பணியில் இருந்த தடைகள் விலகும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெற வாய்ப்பு உண்டு. வீடு தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். சுப செய்திகள் கிடைக்கும். இறை நம்பிக்கை பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை

சிம்மம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரிய தடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம். மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கன்னி

இன்று பணியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. திட்டமிட்ட செயல்கள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களால் நன்மை ஏற்படும். உடல்நலம் மேம்படும். மாணவர்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். இறை வழிபாடு நன்மை தரும். சுபகாரிய முயற்சிகள் சாதகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் பச்சை

துலாம்

இன்று வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அமையும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பணியில் பாராட்டு கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பயணங்கள் நன்மை தரும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தெய்வ அருள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்

இன்று உறுதியுடன் செயல்படுவீர்கள். பணியில் இருந்த தாமதம் அகலும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பணவரவு உயர வாய்ப்பு உண்டு. தொழிலில் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். மனநிறைவு தரும் செய்திகள் வரும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். இறை அருள் துணை நிற்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

தனுசு

இன்று முயற்சிகள் பலன் தரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பேசப்படும். புதிய நட்புகள் உருவாகும். தெய்வ அருள் கிடைக்கும். பணியில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டு. உடல்நலம் மேம்படும். பயணங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மகரம்

இன்று பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பணியில் உயர்வு ஏற்படும். புதிய வருமான வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். சேமிப்பு உயரும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். முக்கிய முடிவுகள் சாதகமாக அமையும். இறை வழிபாடு நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

கும்பம்

இன்று அமைதியான மனநிலை காணப்படும். பணியில் இருந்த பிரச்சினைகள் குறையும். பணவரவு திருப்தி தரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். உடல்நலம் மேம்படும். பயணங்கள் சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் மாணவர்கள் வெற்றியை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். தெய்வ அருள் அனைத்து செயல்களிலும் துணை நிற்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மீனம்

இன்று உற்சாகமான நாள். தொழிலில் புதிய மாற்றங்கள் சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். பணவரவு அதிகரிக்கும். முக்கிய முடிவுகளை தைரியமாக எடுப்பீர்கள். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். பயணங்களில் நன்மை உண்டு. வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி காணப்படும். மாணவர்கள் கவனமாகப் படிப்பது நல்லது. வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

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