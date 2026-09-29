குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 29, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 12-ந்தேதி செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 11.24 மணி வரை அசுவினி, பின்னர் பரணி.
திதி: இன்று மாலை 7.03 மணி வரை திருதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 4.45 - 05.45.
ராகு காலம்: மாலை 3.00 - 4.30.
எமகண்டம்: காலை 9.00 - 10.30.
குளிகை: மதியம் 12.00 - 1.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 1.45 - 2.45, மாலை 7.30 - 8.30.
சூலம்: வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: அஸ்தம், சித்திரை.
சிறிய தடைகளை கடந்து முன்னேறும் நாள். தொழிலில் வேலைகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சியை தொடங்கலாம். வருமானம் சீராக இருக்கும். பண விஷயங்களில் கணக்கு பார்த்து செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் கூடலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை கவனிப்பீர்கள். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும்.
பழைய பொருட்களை சீரமைப்பீர்கள். சொத்து விவகாரங்களில் ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் தெளிவு ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சிகள் வெற்றியை நோக்கி நகரும். நண்பர் ஒருவரிடம் இருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பயணங்களில் நேர மேலாண்மை அவசியம். உடல் நலத்தில் உணவு முறையை கவனிக்கவும். மனதில் இருந்த பதற்றம் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வருமானத்தை பெருக்கும் வழிகள் தென்படும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை சற்று அதிகரிக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
பொருள் வாங்குவதில் அவசரம் வேண்டாம். வீடு மாற்றம் தொடர்பான எண்ணங்கள் உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கும். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல் நலத்தில் சீரான முன்னேற்றம் இருக்கும். மனநிம்மதி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
தொழிலில் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் ஆலோசனை மதிக்கப்படும். புதிய தகவல்கள் உங்கள் முயற்சிக்கு உதவியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுபமான செய்தி வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்களால் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும்.
பணத்தை முதலீடு செய்யும்போது நிதானம் அவசியம். பழைய கடன் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் சாதகமாகும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் கவனம் செலுத்துவர். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவர். வெளியூர் பயணம் பற்றிய திட்டம் உருவாகலாம். உடல்நலத்தில் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது. மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
கடினமான பணிகளையும் திட்டமிட்டு முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை ஏற்படும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். வரவு செலவுகளில் சமநிலை தேவை. உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். முக்கியமான தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது பொறுமை அவசியம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு மறையும். தாய்வழி உறவினர்களால் நன்மை கிடைக்கும்.
வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளவும். அவசரச் செலவுகள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கலைஞர்களுக்கு புதிய சிந்தனைகள் பிறக்கும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். பயணங்களில் நிதானம் அவசியம். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். தியானம் போன்ற அமைதியான செயல்கள் மனநிறைவு தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் நாள். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. பண வரவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும்.
நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான நிலை காணப்படும். சேமிப்பில் புதிய திட்டம் வகுப்பீர்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். மாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலைத்துறையினரின் முயற்சி கவனத்தை ஈர்க்கும். பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த செய்தி கிடைக்கும். பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும். உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளை ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு.
இன்று வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத மாற்றம் ஒன்று ஏற்படலாம். அதனை நிதானமாக கையாள்வீர்கள். முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும். பண வரவு சீராக இருக்கும். புதிய செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் ஏற்படும். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும்.
வீடு தொடர்பான முயற்சிகள் பலன் தரும். பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். மாணவர்கள் கவனத்தை சிதற விடாமல் படிக்க வேண்டும். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் சீரான நிலை இருக்கும். மனதில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும். நல்லவர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்.
புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணும் நாள். தொழில் தொடர்பான முக்கியமான செய்தி கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வர். பண வரவு எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். கடன் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் நிதானம் தேவை. உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். உங்கள் பொறுப்பை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு மறையும்.
பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி தரும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறலாம். ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். மாணவர்களுக்கு முயற்சிக்கு ஏற்ற முன்னேற்றம் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பெண்கள் குடும்பத்தையும் பணியையும் சமநிலைப்படுத்துவர். தூரப் பயணம் குறித்து ஆலோசனை நடக்கும். உடல் நலத்தில் ஓய்வு அவசியம். கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
இன்றைய நாள் தடைப்பட்டிருந்த பணிகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் லாபத்திற்கான வழிகள் திறக்கும். பண வரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான முயற்சிகள் முன்னேறும். புதிய பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் ஏற்படும். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவர். கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு மனநிறைவு தரும் நிகழ்வு நடைபெறும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடக்கும். பயணத்தில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். முக்கிய முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்.
பொறுப்புகளை முறையாக நிறைவேற்றும் நாள். தொழிலில் புதிய திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் கணக்குகளை சரிபார்ப்பது அவசியம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. எதிர்பார்த்த தொகை சற்று தாமதமாக கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். உங்கள் அனுபவம் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க உதவும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வீட்டில் சிறிய செலவுகள் ஏற்படலாம்.
சொத்து சம்பந்தமான ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்தவும். மாணவர்களுக்கு திட்டமிட்ட படிப்பு நல்ல பலன் தரும். கலைஞர்கள் புதிய வாய்ப்புகளை தேடுவர். பெண்கள் தங்கள் பணிகளை சிறப்பாக முடிப்பர். நண்பர் ஒருவரின் உதவி கிடைக்கும். பயணத்தில் காலதாமதம் ஏற்படலாம். உடல் நலத்தில் ஓய்வு முக்கியம். மன அழுத்தத்தை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நிலைமை சாதகமாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்.
புதிய எண்ணங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் நாள். தொழிலில் மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை சந்திப்பீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். எதிர்பாராத சிறிய தொகை கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை பேசப்படும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் நிலை ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி மனநிறைவு தரும். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும்.
வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவர். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் ஆதரவு இருக்கும். பயணத் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் குறையும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த பலனை அடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
இன்றைய நாள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் அமையும். நீண்டநாள் முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிக்க திட்டமிடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். உங்கள் பணியை பாராட்டும் சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும்.
தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு ஏற்படும். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நல்ல கவனம் ஏற்படும். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். பயணங்களால் பயனுள்ள சந்திப்புகள் ஏற்படலாம். உடல் நலத்தில் சோர்வை தவிர்க்கவும். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியை தரும். முக்கிய முடிவுகளை அமைதியாக ஆலோசித்து எடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.