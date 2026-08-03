இன்றைய ராசி பலன்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - 03.08.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - 03.08.2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 18-ந்தேதி திங்கட்கிழமை

நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 9.06 மணி வரை உத்திரட்டாதி, பின்னர் ரேவதி.

திதி: இன்று இரவு 9.13 மணி வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.

யோகம்: சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 4.45 - 5.45

ராகு காலம்: காலை 7.30 - 9.00

எமகண்டம்: காலை 10.30 - 12.00

குளிகை: பிற்பகல் 1.30 - 3.00

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 1.45 - 2.45, மாலை 7.30 - 8.30

சந்திராஷ்டமம்: பூரம், உத்திரம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வருமானம் உயர வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். திட்டமிட்ட செயல்கள் வெற்றியடையும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தில் சிறு கவனம் தேவை. மன அமைதி கிடைக்கும். இறைநம்பிக்கை பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

ரிஷபம்

இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பணியில் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும். பணவரவு சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இறை அருள் வெற்றியைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

புதிய தகவல்கள் உற்சாகம் தரும். அலுவலகத்தில் மதிப்பு உயரும். பயண வாய்ப்பு உருவாகலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். நண்பர்களால் நன்மை கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். தொழிலில் வளர்ச்சி உண்டு. மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

குடும்ப நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். வேலைப்பளு சற்று அதிகரிக்கலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் தீரும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அவசியம். மாணவர்கள் முயற்சியை அதிகரிக்க வேண்டும். மன அமைதி கிடைக்கும். வழிபாடு நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம். மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்

கன்னி

பணவரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி பேச்சு நடைபெறும். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்படும். நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு. கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். மனதில் நிம்மதி ஏற்படும். புதிய முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் வெற்றி உறுதி.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

முக்கிய முடிவுகளை இன்று எடுக்கலாம். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பணவரவு உயர வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் புதிய வளர்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு நல்ல நாள். மனதில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இறை அருள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்

நீண்டநாள் ஆசை நிறைவேறும். வேலை தொடர்பான நற்செய்தி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வருமானம் உயரலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பயணங்கள் நன்மை தரும். மனதில் உற்சாகம் காணப்படும். இறை வழிபாடு சிறப்பு தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

தனுசு

புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும். உடல்நலம் நல்ல நிலையில் இருக்கும். மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவர். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பயணம் சாதகமாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மகரம்

உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். மன அமைதி நிலவும். இறை அருள் துணையாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

கும்பம்

புதிய சிந்தனைகள் வெற்றியை தரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பணவரவு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். பயணம் நன்மை தரும். மனதில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். இறைநம்பிக்கை உயர்வு தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெறுவர். மனதில் நிம்மதி நிலவும். ஆன்மிக செயல்களில் ஈடுபடுவது நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

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