தொழிலில் வருமானம் அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - 01.08.2026

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 16-ந்தேதி சனிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 8.58 மணி வரை சதயம், பின்னர் பூரட்டாதி.
திதி: இன்று இரவு 10.37 மணி வரை திரிதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம்: அமிர்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 - 10.30
எமகண்டம்: பிற்பகல் 1.30 - 3.00
குளிகை: காலை 6.00 - 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 9.30 - 10.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: ஆயில்யம், மகம்.
இன்று உங்கள் செயல்களில் வேகம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு காரியம் சாதகமாக முடிவடையும். அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். உடல்நலம் உற்சாகமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும் நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் பாராட்டைப் பெறும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். குடும்பத்தில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். சேமிப்பை அதிகரிக்க நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பார்கள். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
புதிய முயற்சிகளை தொடங்க உகந்த நாள். எதிர்பாராத தகவல் மன மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான நல்ல மாற்றங்கள் உருவாகும். குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வெளியூர் தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பொறுமையை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தினரிடம் அமைதியாக பேசுவது நல்லது. உடல்நலத்தில் சிறிய அசௌகரியங்களை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். இறைவழிபாடு மன அமைதியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
மகிழ்ச்சியான நாள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பஞ்சாயத்து சாதகமாகும். பயணங்களை மாற்றியமைப்பீர்கள். நண்பர்களின் வழியே விரயம் உண்டு. திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் சிறந்த பலனைத் தரும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு புதிய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
பேச்சுத் திறமையால் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பயணங்கள் நன்மை தரும். நண்பர்களுடனான சந்திப்பு மனநிறைவை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
தொழில் தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமான பலனைத் தரும். எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மன உறுதியை வளர்க்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
புதிய அனுபவங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வெளியூர் தொடர்பான செய்திகள் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். திருமண முயற்சிகள் முன்னேறும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
பொறுப்புகளை திறமையாக நிறைவேற்றி பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். அலுவலகத்தில் மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி பயனளிக்கும். இறை அருள் உங்கள் செயல்களுக்கு துணையாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
நீண்ட காலமாக இருந்த தடைகள் விலகி முன்னேற்றப் பாதை திறக்கும். தொழிலில் புதிய வளர்ச்சி காணப்படும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். மனதில் உற்சாகம் பெருகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று மனநிறைவை அளிக்கும் செய்திகள் கிடைக்கும். தம்பதிகளிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்த பலனைப் பெறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். பொருளாதாரம் திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு