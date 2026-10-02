குடும்பத்தில் சிரிப்பும், சந்தோஷமும் நிறையும்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 2, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 15-ந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 7.23 மணி வரை ரோகிணி, பின்னர் மிருகசீரிஷம்.
திதி: இன்று பிற்பகல் 12.37 மணி வரை சஷ்டி, பின்னர் சப்தமி.
யோகம்: மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 10.30 - 12.00
எமகண்டம்: மாலை 3.00 - 4.30
குளிகை: காலை 7.30 - 9.00
கௌரி நல்ல நேரம்: மதியம் 2.15 - 3.00, மாலை 6.30 - 7.30
சூலம்: மேற்கு.
சந்திராஷ்டமம்: விசாகம்.
இன்று எண்ணிய காரியங்களை வேகமாக முன்னெடுப்பீர்கள். தடைப்பட்டிருந்த முயற்சிக்கு புதிய பாதை திறக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் செயல்பாடு கவனிக்கப்படும். சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். தொழில் சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வாய்ப்பு உருவாகலாம். பொருளாதார நிலை மெதுவாக வலுப்பெறும். எதிர்பாராத பணவரவு கைகூடலாம்.
பணத்தை கையாளும்போது நிதானம் அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். வீட்டில் நீண்டநாள் நிலவிய குழப்பம் குறையும். உறவுகளுக்கிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் கைகொடுப்பார். வெளியூர் தொடர்பான வேலை நிறைவு பெறும். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். பெண்களின் திட்டமிடல் குடும்பத்திற்கு பயனளிக்கும். உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புதிய வாய்ப்பை தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். துணிவான செயல்பாடு எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை கொண்டு வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று அவசரத்தை தவிர்த்து செயல்படுவது நன்மை தரும். சில வேலைகள் எதிர்பார்த்ததைவிட தாமதமாகலாம். பொறுப்புகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றுவீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தொழிலில் பழைய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வருவாய் சீராக இருந்தாலும் செலவுகள் கூடலாம். தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். சேமிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வீட்டில் சுபமான ஆலோசனை நடைபெறலாம். உறவினர்களுடன் ஏற்பட்ட இடைவெளி குறையும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். பயணத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் பாடங்களை புரிந்து படிப்பார்கள். படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனை உருவாகும். பெண்களின் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உணவு முறையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல முடிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
இன்று புதிய அறிமுகம் ஒன்று எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். பணியிடத்தில் சிக்கலான பணியை திறம்பட முடிப்பீர்கள். உங்கள் ஆலோசனை சக ஊழியர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான வாய்ப்பு வரலாம். வியாபாரத்தில் பரபரப்பான நிலை காணப்படும். வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சிக்கான அறிகுறிகள் தென்படும். சிறிய தொகைகள் பல வழிகளில் செலவாகலாம். கணக்குகளை முறையாக பராமரிப்பது அவசியம்.
குடும்பத்தில் சிரிப்பும், சந்தோஷமும் நிறையும். பிள்ளைகளின் சாதனை மனநிறைவு தரும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் நல்ல ஒற்றுமை ஏற்படும். புதிய பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறலாம். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான ஆயத்தத்தை தீவிரப்படுத்துவார்கள். கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு எதிர்பாராத பொறுப்பு வரலாம். உடல் புத்துணர்ச்சிக்காக போதிய ஓய்வு தேவை. பழைய முயற்சியின் பயன் இப்போது தெரியவரும். சமயோசிதமான பேச்சு வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆகாய நீலம்.
இன்று குடும்ப விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் சில புதிய விதிமுறைகளை எதிர்கொள்ளலாம். கூடுதல் பொறுப்பு வந்தாலும் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளை அளந்து பேசுங்கள். தொழிலில் திட்டமிட்ட நடவடிக்கை அவசியமாகும். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் நகர்வை கவனிக்க வேண்டும். புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம். வருவாயில் பெரிய மாற்றம் இல்லாவிட்டாலும் நிலைத்தன்மை இருக்கும். வீண் செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒருவர் வழங்கும் ஆலோசனை பயனளிக்கும்.
வீட்டு சூழலில் அமைதி அதிகரிக்கும். உறவினர் மூலம் நல்ல தகவல் வந்து சேரலாம். நண்பருடன் முக்கியமான விஷயம் குறித்து பேசுவீர்கள். பயணத்தில் நேரத்தை திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனம் சிதறாமல் படிப்பது அவசியம். கலைத்துறையில் புதிய முயற்சிக்கு தொடக்கம் கிடைக்கலாம். பெண்களின் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். சிறிய உடல் அசதியை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு தெளிவு தரும். நிதானமாக எடுத்த முடிவு நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
இன்று உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். முக்கியமான வேலையை முன்னின்று நடத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் அதிகாரிகளின் கவனம் உங்கள் மீது திரும்பும். புதிய பொறுப்பு உங்கள் செல்வாக்கை அதிகரிக்கலாம். தொழில் விரிவாக்கம் குறித்த எண்ணம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். விற்பனை சார்ந்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணவரவு எதிர்பார்த்த அளவில் இருக்கும். சேமிப்பை வலுப்படுத்தும் எண்ணம் ஏற்படும். திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் உங்களின் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். வீட்டில் உற்சாகமான நிகழ்வு நடைபெறலாம். நண்பர்களுடன் முக்கியமான சந்திப்பு அமையும். வெளியூர் தொடர்பான முயற்சியில் சாதகமான செய்தி கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டியில் தங்கள் திறனை காட்டுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்தினால் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கையுடன் எடுத்த முயற்சி நல்ல திருப்பத்தை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்.
இன்று விரிவான சிந்தனையுடன் செயல்படுவீர்கள். புதிய முயற்சிக்கு ஆதரவான சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த மாற்றம் வரலாம். உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான பணியில் பயன்படும். தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான அடித்தளம் அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தர்ப்பங்களை தேடுவீர்கள். வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல இணக்கம் ஏற்படும். வருவாய் வளர்ச்சிக்கான வழி தென்படும். பணத்தை வீணாக செலவிடாமல் திட்டமிடுங்கள். சேமிப்பில் புதிய நடைமுறையை பின்பற்றலாம்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் கல்வி குறித்து நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். வெளியூர் பயணத்திற்கான ஏற்பாடு தொடங்கலாம். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். கலைத்துறையில் புதிய வாயில் திறக்கலாம். பெண்கள் தங்கள் முடிவில் உறுதியாக இருப்பார்கள். உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்தினால் உற்சாகம் கூடும். பழைய மனக்குழப்பத்திற்கு தெளிவு கிடைக்கும். நம்பிக்கையுடன் தொடரும் முயற்சி பலன் அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்.
இன்று துணிச்சலுடன் செயல்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். முக்கிய முடிவுகளில் தெளிவு கிடைக்கும். வேலை தொடர்பான தடைகளை ஒவ்வொன்றாக கடந்து செல்வீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பு வெளிப்படையாக தெரியும். புதிய வாய்ப்புக்கான தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் பழைய பிரச்சினைக்கு நடைமுறை தீர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரலாம். பண பரிவர்த்தனையில் ஆதாரங்களை சரிபார்க்கவும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். வீட்டு பிரச்சினையில் சமரசமான முடிவு உருவாகும். உறவுகளிடையே இருந்த மனவருத்தம் குறையும். நண்பர் ஒருவர் முக்கிய உதவி செய்வார். பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கான பயிற்சியில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்கள் படைப்பை அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சிகள் பாராட்டைப் பெறும். உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை வழங்குங்கள். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். திடமான முடிவுகள் முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
இன்று ஒழுங்குடன் செயல்பட்டால் பல காரியங்களை முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். காலக்கெடுவுக்குள் பணிகளை முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள். சக ஊழியரின் உதவி முக்கியமாக அமையும். தொழிலில் புதிய கணக்குகளை தொடங்கும் எண்ணம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சிறு மாற்றம் நல்ல பலனை தரலாம். வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். பணவரவு கிடைத்தாலும் சேமிப்பை தவறவிட வேண்டாம். கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் அவசரம் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் கூடும்.
வீட்டு விஷயத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கலாம். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு உருவாகும். நண்பர்களிடம் இருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பயணத்தில் தேவையான பொருட்களை சரிபார்த்து செல்லுங்கள். மாணவர்களுக்கு நினைத்ததை விட நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு கதவைத் தட்டலாம். பெண்களின் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். உடல் நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். பழைய கவலை ஒன்றிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். நுணுக்கமாக செயல்படுவது இன்றைய வெற்றிக்கு அடிப்படையாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று கடமைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை கையாள வேண்டியிருக்கும். உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். தொழிலில் செலவு மற்றும் வருவாயை கணக்கிட்டு செயல்படுங்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் உதவியாகும். நிலுவைத் தொகை ஒன்று கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொருளாதார நிலை சீராக நகரும். அவசியமற்ற கடன் நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து மாறுபாடு ஏற்படலாம்.
பொறுமையாக பேசினால் பிரச்சினை பெரிதாகாது. வீட்டு தேவைக்காக செலவு செய்ய நேரிடும். நண்பர் ஒருவர் நம்பிக்கையான ஆலோசனை வழங்குவார். பயணத்தில் நேர நிர்வாகம் முக்கியம். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்கள் புதிய படைப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பெண்களின் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறம்பட சமாளிப்பார்கள். உடல் சோர்வுக்கு ஓய்வு அவசியம். நீண்டகால திட்டத்தில் சிறு முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொடர்ச்சியான முயற்சியே வெற்றிக்கான வழியாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்.
இன்று எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று உருவாகலாம். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் வித்தியாசமான அணுகுமுறையால் பாராட்டு கிடைக்கும். முக்கியமான ஒருவரின் அறிமுகம் பயனுள்ளதாக அமையும். தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்து திட்டமிடுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வழியை முயற்சி செய்யலாம். வருவாய் உயர்வதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். பணத்தை பல்வேறு தேவைகளுக்கு பிரித்து பயன்படுத்துங்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருங்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கலாம். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை தரும். உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் வரும். திடீர் பயணம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் புதிய முறையில் படிப்பை அணுகுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். பெண்களின் முயற்சியில் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியை வளர்க்கும். வித்தியாசமான சிந்தனை புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
இன்று மனதில் தெளிவு ஏற்பட்டு செயல்படுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக யோசித்த விஷயத்தில் முடிவு எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் அமைதியாக செயல்பட்டால் பலன் அதிகம். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். தொழிலில் பழைய முறையில் சிறிய மாற்றம் செய்யலாம். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்பு கிடைக்கும். விற்பனை நிலை படிப்படியாக மேம்படும். வருமானத்தில் நம்பிக்கையளிக்கும் மாற்றம் ஏற்படும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். புதிய முதலீட்டுக்கு முன் முழுமையாக ஆராயுங்கள். குடும்பத்தில் மனநிறைவு தரும் நிகழ்வு நடைபெறும்.
பிள்ளைகளின் தேவைகளை கவனிப்பீர்கள். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர் ஒருவரின் உதவி கிடைக்கலாம். பயணத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம். மாணவர்கள் கல்வியில் புதிய ஆர்வம் பெறுவார்கள். கலைத்துறையினரின் திறமை வெளிப்படும். பெண்களின் முயற்சிக்கு குடும்பத்தினர் துணை நிற்பார்கள். உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கும் உணவு முறைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். மெதுவாக முன்னேறினாலும் நிலையான பலனை பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிபச்சை நிறம்.