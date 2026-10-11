புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும்...! - இன்றைய ராசிபலன் அக்., 11, 2026

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 24
ஆங்கில தேதி : 11
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 11.32 மணி வரை சித்திரை, பின்னர் சுவாதி.
திதி : இன்று இரவு 09.45 மணி வரை பிரதமை, பின்னர் துவிதியை.
யோகம் : சித்த யோகம்.
காலை
10.45 – 11.45
மாலை
03.15 – 04.15
ராகு காலம் : மாலை
04.30 – 06.00
எமகண்டம் : மதியம்
12.00 – 01.30
குளிகை : மதியம்
03.00 – 04.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை
01.45 – 02.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை
01.30 – 02.30
சூலம் : மேற்கு
சந்திராஷ்டமம் : பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி.
இன்று புதுமையான சிந்தனைகள் உருவாகும். வழக்கமான பணிகளிலும் புதிய அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்து பேசலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம்.
பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். நிதி சார்ந்த முடிவுகளில் நிதானம் தேவை. குடும்பத்தினரின் விருப்பத்தை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். நண்பர்களுடன் நீண்டநாள் திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். புதிய இடத்திற்குச் செல்லும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம். உற்சாகமான செய்தி மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மயில் பச்சை
இன்று மனதில் இருந்த எண்ணங்கள் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும். முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றி தரும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய பாதையைத் தேர்வு செய்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாப வாய்ப்பு உருவாகலாம். பணவரவு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் அமையும். சேமிப்பு தொடர்பான நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். உறவினர்களால் நற்செய்தி வந்து சேரும். பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படலாம். ஆன்மிக சிந்தனை மனதிற்கு தெளிவை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று மறைந்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு சாதகமாக மாறும். முடிக்க முடியாமல் இருந்த பணியை நிறைவு செய்வீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் பாராட்டப்படும். புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய நிலை வரலாம். தொழில் முயற்சிகளில் தைரியமான முடிவு எடுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகலாம்.
பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். முக்கிய செலவுகளை திட்டமிட்டு மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி எதிர்பாராத வகையில் கிடைக்கும். தொலைதூரப் பயணம் பற்றிய திட்டம் உருவாகலாம். மன உறுதி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று குடும்ப நலனில் அதிக அக்கறை காட்டுவீர்கள். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரலாம். பணியிடத்தில் அமைதியாக செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் சார்ந்த முடிவுகளில் அனுபவம் கைகொடுக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம்.
பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் காணப்படும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பீர்கள். வீடு தொடர்பான ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கலாம். உறவினர்களால் மனநிறைவு ஏற்படும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குவது புத்துணர்ச்சி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் சாதனைகளை எட்டலாம். கைவிட்டதாக நினைத்த முயற்சியில் மீண்டும் நம்பிக்கை பிறக்கும். அலுவலகப் பணிகளில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம். தொழிலில் பழைய தொடர்புகள் உதவியாக இருக்கும்.
வியாபாரத்தில் வர்த்தக நிலை சீராகும். பணவரவில் இருந்த தாமதம் குறையும். சேமிப்பு தொடர்பான எண்ணங்கள் வலுப்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அன்பான உரையாடல் நடைபெறும். வீட்டு தேவைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடலாம். நண்பர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செம்மஞ்சள்
இன்று உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பம் அமையும். பணியிடத்தில் முக்கியமான பணியை முடிப்பீர்கள். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை திறம்பட கையாள்வீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் பச்சை
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்கள். முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நல்ல பாதையில் செல்லும். புதிய திட்டத்தை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகலாம். பணவரவில் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். தேவையான பொருளை வாங்குவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றி பேசப்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பம் தெளிவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று தடைப்பட்டிருந்த பணிகள் மீண்டும் வேகமெடுக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கலாம். தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தொடர்பு பயனளிக்கும்.
வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். நண்பர்களால் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். பழைய பிரச்சினைக்கு சாதகமான தீர்வு கிடைக்கும். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வெடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். உங்கள் எண்ணங்களை செயல்படுத்தும் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். பணியில் இருந்த தடைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக விலகும். முக்கியமான தகவல் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். தொழில் சார்ந்த பயணம் பயனுள்ளதாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தை வாய்ப்பு தெரியவரும்.
பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும். எதிர்காலத் திட்டத்தில் தெளிவு பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று பொறுப்புகளை சிறப்பாக கையாள்வீர்கள். நீண்டகால முயற்சிக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நிலுவைப் பணிகளை முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமைக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய திட்டம் பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும்.
பொருளாதார நிலை படிப்படியாக வலுப்படும். பழைய கடமைகளை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வீடு சார்ந்த ஒரு தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள கலந்துரையாடல் நடைபெறும். உடல் சோர்வை தவிர்க்க போதிய ஓய்வு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
இன்று உங்கள் பேச்சாற்றல் பலரது கவனத்தை ஈர்க்கும். முக்கியமான சந்திப்புகள் சாதகமான முடிவைத் தரலாம். பணியில் இருந்த குழப்பங்கள் தெளிவடையும். புதிய கற்றல் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் முயற்சிகளில் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை தேவைப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் பற்றிய பேச்சு தொடங்கலாம்.
வரவு செலவு கணக்கை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள். கூடுதல் வருமானம் தொடர்பான சிந்தனை உருவாகும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் கலகலப்பு ஏற்படும். நண்பர்களுடன் முக்கிய விஷயம் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். பயணத்தில் எதிர்பாராத அனுபவம் கிடைக்கலாம். மனதில் இருந்த தயக்கம் விலகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம் பச்சை நிறம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்