புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்... இன்றைய ராசிபலன் - 28.07.2026

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 12-ந்தேதி செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 3.00 மணி வரை பூராடம், பின்னர் உத்திராடம்
திதி: இன்று மாலை 7.32 மணி வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் பௌர்ணமி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: பிற்பகல் 3.00 - 4.30
எமகண்டம்: காலை 9.00 - 10.30
குளிகை: நண்பகல் 12.00 - 1.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: மிருகசீரிடம், திருவாதிரை
இன்றைய நாள் உங்கள் ஆளுமைத் திறனை வெளிப்படுத்தும் நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் சம்பவங்கள் நடைபெறும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் உயரதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முன்னேற்றத்திற்கான வாயில்கள் திறக்கப்படும். இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் எதிர்பாராத அறிமுகம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவியாக அமையலாம். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் சேமிப்பிலும் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. மூத்தோரின் ஆசீர்வாதமும் ஆலோசனையும் மன உறுதியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம். மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்கள் பொறுமையும் நிதானமான அணுகுமுறையும் பல சவால்களை எளிதில் சமாளிக்க உதவும். எந்த ஒரு முடிவையும் அவசரப்படாமல் ஆராய்ந்து எடுப்பது நல்ல பலனைத் தரும். பணியிடத்தில் உங்கள் நேர்மையான செயல்பாட்டிற்கு உயரதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாக செயல்படுவதால் வேலைகள் திட்டமிட்டபடி நிறைவடையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை வருமானத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிக்கனத்தை கடைப்பிடித்தால் எதிர்காலத்திற்கு பாதுகாப்பு ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் மன நிறைவை ஏற்படுத்தும். பெற்றோர் மற்றும் மூத்தோரின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் வழிகாட்டியாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
உறவினர்களுடன் ஏற்பட்டிருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும். தம்பதிகளுக்கிடையே அன்பும், விட்டுக்கொடுத்துப் பழகும் மனப்பான்மையும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். புதிய திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ளும் ஆர்வம் உருவாகும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்; இருப்பினும் போதிய ஓய்வை தவிர்க்க வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்கள் புத்திசாலித்தனமும் பேச்சுத் திறனும் பலரின் பாராட்டைப் பெறும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு முயற்சி வெற்றிப் பாதையில் நகரத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இறைநம்பிக்கையுடன் தொடங்கும் செயல்கள் வெற்றிப் பாதையை நோக்கி நகரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெற்று புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழ்நிலை உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பயனுள்ள அறிமுகங்கள் கிடைக்கக்கூடும். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவி, அனைவருடனும் அன்பான உறவு வலுப்பெறும். உறவினர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் தொடர்பான தகவல்கள் வர வாய்ப்புள்ளது. வெளியூர் பயணம் தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமான பலனைத் தரும். கலை, இலக்கியம் மற்றும் ஊடகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை விரைவாகக் கற்றுக்கொண்டு ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். உடல்நலம் திருப்திகரமாக இருந்தாலும் போதுமான தண்ணீர் அருந்தி ஓய்வெடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று உங்கள் மன உறுதியும், பொறுப்புணர்வும் பலரின் நம்பிக்கையைப் பெறும். குடும்ப நலனுக்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் நல்ல பலனை அளிக்கும். ஆன்மிகச் சிந்தனை மன அமைதியையும், தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும். இன்றைய நாளை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தினால் எதிர்கால வெற்றிக்கு உறுதியான அடித்தளத்தை அமைக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
நீண்ட காலமாக மனதில் இருந்த ஒரு விருப்பம் நிறைவேறுவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். அறுவை சிகிச்சை மூலம் குணமாகும் என்பதற்கு பதிலாக இன்று மருந்து மாத்திரைகளால் குணமாகும். பணியிடத்தில் உங்கள் அர்ப்பணிப்பான செயல்பாடு பாராட்டைப் பெறும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிப்பதால் வளர்ச்சிப் பாதை விரிவடையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தம்பதிகளுக்கிடையே அன்பும், புரிதலும் மேலும் வலுப்பெறும். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் கல்வியில் சிறப்பான பலன் காண்பார்கள். கலை, விளையாட்டு போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். உடல்நலம் சீராக இருந்து உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மனதில் நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்க்கும். இன்றைய வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தினால் எதிர்கால வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைக்கும் நாள் இது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்