புதிய திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும்... இன்றைய ராசிபலன் - 31.07.2026

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 15-ந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 8.10 மணி வரை அவிட்டம், பின்னர் சதயம்.
திதி: இன்று இரவு 10.32 மணி வரை துவிதியை, பின்னர் திரிதியை.
யோகம்: அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 10.30 - 12.00
எமகண்டம்: பிற்பகல் 3.00 - 4.30
குளிகை: காலை 7.30 - 9.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12.15 - 1.15, மாலை 6.30 - 7.30
சூலம்: மேற்கு
சந்திராஷ்டமம்: பூசம், ஆயில்யம்.
இன்று உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இதுவரை சிரமமாக இருந்த செயல்கள் எளிதாக நிறைவேறும். அலுவலகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு உயரும். தொழிலில் புதிய வணிகத் தொடர்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் உற்சாகமான செய்தி மனதை மகிழ்விக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும் அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். நீண்ட நாள் எண்ணிய காரியம் நிறைவேறும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். மனதில் புத்துணர்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு இன்று கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். வருமானம் சீராக இருக்கும். பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. பயணங்கள் அனுகூலமாக அமையும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான் நீலம்
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கிய முடிவுகளை தள்ளிவைப்பது நல்லது. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் சிக்கல்கள் குறையும். இறைவழிபாடு மன அமைதியை அளிக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய அசௌகரியங்களை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
நிதானமாக செயல்படுவதால் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் கைகூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பு பாராட்டப்படும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக அமையும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் நன்மை கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய இலக்குகளை அடைய முயற்சிப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
இன்று பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி காண்பீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். பொருளாதாரம் வலுவடையும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனநிம்மதியை தரும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சுத் திறன் முக்கியமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம். தொழிலில் புதிய முன்னேற்றம் உருவாகும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சாதிப்பார்கள். இறை நம்பிக்கை மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னேறும். புதிய முயற்சிகளுக்கு சாதகமான நாள். வெளியூர் தொடர்பான செய்திகள் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். பொருளாதாரம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னேறும். பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படுவதால் பாராட்டு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபகாரிய பேச்சுகள் நடைபெறும். சேமிப்பு உயர வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். ஆன்மிக வழிபாடு நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும். மருந்து சிகிச்சை மேற்கொள்பவர்களுக்கு உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். புதிய திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த தடைகள் விலகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று மன அமைதியுடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத் துறையினருக்கு புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தம்பதிகளிடையே அன்பும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். பொருளாதாரம் திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை உங்கள் மனதில் புதிய நம்பிக்கையை விதைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்