தொழிலில் சாதனை படைக்க வாய்ப்பு... இன்றைய ராசிபலன் 08.08.2026

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 23-ந்தேதி சனிக்கிழமை
ஆங்கில தேதி : 8
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 03.16 மணி வரை ரோகிணி, பின்னர் மிருகசீரிஷம்.
திதி : இன்று காலை 11.34 மணி வரை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி.
யோகம் : அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 07.45 – 08.45
நல்ல நேரம் மாலை : 04.30 – 05.30
ராகு காலம் : காலை 09.00– 10.30.
எமகண்டம் : பிற்பகல் 01.30 – 03.00.
குளிகை : காலை 06.00 – 07.30.
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 09.30 – 10.30
சூலம் : கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : விசாகம், அனுஷம்.
இன்றைய நாள் உங்களுக்கு புதிய நம்பிக்கையுடன் தொடங்கும். எடுத்த முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த வேகம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். குடும்பத்தினரின் அன்பும் ஆதரவும் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். பொருளாதாரத்தில் சுமூகமான நிலை காணப்படும். நண்பர்களின் ஆலோசனை ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வழிவகுக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
இன்று செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் நிதானம் வெற்றியைத் தேடித்தரும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமையும். அலுவலகத்தில் உங்களின் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இனிய உரையாடல்கள் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வரலாம். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உடல்நலம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருநீலம்
இன்று உங்கள் சாமர்த்தியம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும். புதிய முயற்சிகளில் நல்ல தொடக்கம் ஏற்படும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் உருவாகும். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். உடல்நலம் திருப்திகரமாக இருக்கும். மனதில் புதிய எண்ணங்கள் உதயமாகும். எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
நீண்ட நாட்களாக நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. உழைப்பிற்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் ஆதரவு மகிழ்ச்சியை தரும். தொழிலில் வளர்ச்சி காணப்படும். பணவரவு மனநிறைவை அளிக்கும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள். உடல்நலத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். ஆன்மிக சிந்தனை அதிகரிக்கும். மாலை நேரம் மகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு
இன்றைய நாள் உற்சாகம் நிறைந்ததாக இருக்கும். தொழிலில் சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். பழைய முயற்சி ஒன்று வெற்றியைத் தரும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்படும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். புதிய திட்டங்கள் வெற்றி பாதையில் செல்லும். இறை அருள் துணை நிற்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு
உங்கள் செயல்திறன் இன்று அனைவரின் பாராட்டையும் பெறும். திட்டமிட்ட பணிகள் எளிதில் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான தருணங்கள் உருவாகும். பணவரவு சீராக இருக்கும். புதிய முயற்சிகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். மனதில் தன்னிறைவு ஏற்படும். இறைவழிபாடு சிறப்பான பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
இன்று பொறுமையுடன் செயல்படுவது பல வெற்றிகளைத் தரும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்கள் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வருமானம் உயரக்கூடும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். பயணங்கள் நன்மை தரும். மனதில் புத்துணர்ச்சி உருவாகும். நல்ல செய்தி ஒன்று வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கரும்பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு
துணிச்சலுடன் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றியாக மாறும். பணியிடத்தில் செல்வாக்கு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பொருளாதாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் காணலாம். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல பலன் உண்டு. பயணங்கள் அனுகூலமாக அமையும். மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நாளின் இறுதியில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
உழைப்பின் மதிப்பு இன்று வெளிப்படும். தொழிலில் புதிய உயர்வுகள் காத்திருக்கின்றன. குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வருமானம் சீராக அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் அன்பு மனநிறைவை தரும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டு. உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். வெற்றி உங்களைத் தேடி வரும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நிறம்
புதுமையான சிந்தனைகள் வெற்றிக்கான கதவைத் திறக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும். பொருளாதாரத்தில் சீரான வளர்ச்சி காணப்படும். நண்பர்களின் ஆதரவு உறுதியை அதிகரிக்கும். பயணங்கள் பயனளிக்கும். உடல்நலம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். நாள் முழுவதும் உற்சாகம் நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
அமைதியான அணுகுமுறை இன்று உங்கள் வெற்றிக்கான முக்கிய காரணமாக அமையும். பணியிடத்தில் நல்ல மதிப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியை வழங்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகத்தை தரும். நாளின் முடிவில் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்