இன்றைய ராசி பலன்

புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம்... இன்றைய ராசிபலன் 07.08.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம்... இன்றைய ராசிபலன் 07.08.2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 22-ந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை

ஆங்கில தேதி : 7

மாதம் : ஆகஸ்ட்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 04.51 மணி வரை கார்த்திகை, பின்னர் ரோகிணி.

திதி : இன்று பிற்பகல் 01.56 மணி வரை நவமி, பின்னர் தசமி.

யோகம் :சித்த, மரண யோகம்.

நல்ல நேரம் காலை : 09.15 – 10.15

நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 – 05.45

ராகு காலம் : காலை 10.30 – 12.00.

எமகண்டம் : பிற்பகல் 03.00 – 04.30.

குளிகை : காலை 07.30 – 09.00.

கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 12.15 – 1.15

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06.30 – 07.30

சூலம் : மேற்கு.

சந்திராஷ்டமம் : சுவாதி, விசாகம்.

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயர்ந்து காணப்படும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும்.,புதிய முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணவரவு சீராக இருக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் சிறிய கவனம் அவசியம். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். இறை வழிபாடு மனநிம்மதியை வழங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

ரிஷபம்

நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் நிதானமாக செயல்படுங்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும். வேலைகளில் உங்கள் திறமை பாராட்டைப் பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். மாணவர்கள் முயற்சியில் வெற்றி காண்பார்கள். மனதில் புத்துணர்ச்சி பிறக்கும். எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு

மிதுனம்

இன்று சிந்தனைகளில் தெளிவு ஏற்படும். பணிகளை திட்டமிட்டு செய்தால் வெற்றி நிச்சயம். அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் சாதகமான பலன் உண்டு. செலவுகளில் கட்டுப்பாடு தேவை. உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மனநிறைவு தரும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கடகம்

நீண்ட நாள் முயற்சிகள் பலன் தரும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் எதிர்காலத்திற்கு உதவும். பொறுமையுடன் செயல்படுவது வெற்றியைத் தரும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத நற்செய்தி மகிழ்ச்சி தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்:கருநீலம்

சிம்மம்

துணிச்சலான முடிவுகள் வெற்றியைத் தரும். பணியிடத்தில் மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தேவையற்ற கோபத்தை தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். பயணங்கள் அனுகூலமாக அமையும். மனநிம்மதி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கன்னி

இன்று உங்கள் செயல்திறன் அனைவரையும் கவரும். வேலைகளில் சிறப்பான முன்னேற்றம் உண்டு. குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்தி அளிக்கும். முதலீடுகளில் நிதானம் அவசியம். புதிய திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை அதிகரிக்கும். மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க மஞ்சள்

துலாம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்:வெள்ளை

விருச்சிகம்

இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம். தொழிலில் புதிய முன்னேற்றம் உண்டு. குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழலாம். பணவரவு அதிகரிக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். பயணங்கள் பயனளிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். மன அமைதி கிடைக்கும். எதிர்காலத் திட்டங்கள் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

தனுசு

புதிய முயற்சிகளுக்கு உகந்த நாள். பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். வருமானம் உயர வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். மாணவர்களுக்கு வெற்றிகரமான நாள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மனதில் தைரியம் அதிகரிக்கும். நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை

மகரம்

இன்று உங்கள் உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க நேரிடலாம். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். ஆன்மிக எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். வெற்றி தரும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கும்பம்

செயல்களில் வேகம் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சாதகமான சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். புதிய நட்புகள் பயன் தரும். பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். முயற்சிகள் நல்ல பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மீனம்

இன்று அமைதியான அணுகுமுறை உங்களுக்கு வெற்றியை அளிக்கும். பணியிடத்தில் மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். நாளின் இறுதியில் மனநிறைவு ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம்

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