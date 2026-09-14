முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 14 செப்டம்பர், 2026

பராபவ வருடம் ஆவணி மாதம் 28-ம் தேதி திங்கட்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 4.12 வரை சித்திரை, பின்னர் சுவாதி.
திதி: இன்று காலை 8.40 வரை திருதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 6.15 - 7.15, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 - 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 - 12.00
குளிகை: மதியம் 1.30 - 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: உத்திரட்டாதி, ரேவதி.
புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன வேலைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்களுடைய செயல்திறனை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் கூடினாலும் சமாளித்து முடிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம். வர்த்தகத்தில் எதிர்பார்த்ததைவிட சற்று நல்ல வரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு விலகும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் மூலம் பயனுள்ள தகவல் ஒன்று கிடைக்கும். புதிய தொடர்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்பாக மாறலாம்.
பணத்தை செலவிடும்போது அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கடனுக்கான முயற்சிகளில் சாதகமான பதில் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நகரத் தொடங்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகுபவர்களுக்கு உற்சாகம் பிறக்கும். கலைத்துறையினரின் திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும். உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். வெளியூர் பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும் முன் அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனை உதவும். மொத்தத்தில் இன்று முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும் நாளாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
காலையில் சற்று மெதுவாக நகர்ந்தாலும் பிற்பகலில் வேகம் அதிகரிக்கும். வேலைகளில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு தெளிவான தீர்வு கிடைக்கும். உங்களுடைய திட்டங்களை செயல்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு அமையும். தொழிலில் புதிய பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான எண்ணங்கள் தோன்றும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்து சேரலாம். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் உற்சாகம் ஏற்படும்.
கணவன் - மனைவி இடையே புரிதல் மேம்படும்.
முக்கியமான ஒருவரின் ஆலோசனை உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். வீடு மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக செயல்படும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டு தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நன்மை தரும். சிறிய பயணம் மனதுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கான சூழல் அமையும். இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
செயல்களில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும் நாள். ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை மேற்கொள்ளும் நிலை ஏற்படலாம். முக்கிய வேலையை முதலில் முடிப்பது நன்மை தரும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுடைய கருத்துக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு தேடி வரலாம். விற்பனைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல நகர்வு காணப்படும். பணவரவில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம். நண்பரிடம் கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். உறவுகளில் இருந்த இடைவெளி குறையும்.
திருமண முயற்சிகளில் எதிர்பாராத தொடர்பு கிடைக்கலாம். பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் எளிதாக முடியும். மாணவர்களுக்கு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் சிறப்பான முன்னேற்றம் இருக்கும். எழுத்து, பேச்சு திறமை மூலம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வு எடுக்கவும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாளவும். மாலையில் மனதுக்கு பிடித்த செய்தி வந்து சேரலாம். மொத்தத்தில் சாதகமான திருப்பங்கள் ஏற்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
குடும்ப விஷயங்களில் இன்று உங்கள் கவனம் அதிகமாக இருக்கும். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். வேலையில் ஏற்பட்ட தாமதம் படிப்படியாக சரியாகும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் அணுகுமுறை பாராட்டைப் பெறும். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். தொழில் செய்பவர்கள் அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் பழைய ஒப்பந்தம் மீண்டும் பேசப்படலாம். வரவு செலவு கணக்கை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் இடம்பெறும். வீடு தொடர்பான ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம். சொத்து விஷயத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கும்.
தம்பதியரிடையே மனம் விட்டுப் பேசுவது நல்ல பலனைத் தரும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். மாணவர்களின் கவனம் படிப்பில் நிலைபெறும். படைப்பாற்றல் கொண்டவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியை அளிக்கும். பயணத்தில் தேவையற்ற அவசரத்தை தவிர்க்கவும். உடல்நிலையில் சிறிய சோர்வு இருந்தாலும் விரைவில் சரியாகும். முக்கிய முடிவுகளில் குடும்பத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும். இன்றைய நாள் அமைதியையும் முன்னேற்றத்தையும் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படக்கூடிய நாள். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு செய்தி கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். முக்கியமான பணியை குறித்த நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய யோசனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல உறவு ஏற்படும். பணவரவு தொடர்பான நெருக்கடி குறையும். சேமிப்பை அதிகரிக்க புதிய திட்டம் போடுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி தீவிரமாகப் பயணிப்பார்கள். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். புதிய மனிதர்களை சந்திப்பதால் பயனுள்ள தொடர்பு ஏற்படும். உடல்நலத்தில் சீரான உணவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மாலை நேரத்தில் நல்ல செய்தி ஒன்று கிடைக்கலாம். முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
செயல்களை திட்டமிட்டு நடத்துவதால் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். பணிச்சுமை இருந்தாலும் அதை நேர்த்தியாக சமாளிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்க சந்தர்ப்பம் அமையும். தொழிலில் சிறிய மாற்றம் பெரிய நன்மையைத் தரலாம். வியாபாரத்தில் கணக்குகளை சரிபார்ப்பது அவசியம். புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக வாசித்து முடிவு செய்யவும். பணவரவு சீராக இருக்கும். தேவையற்ற பொருட்களுக்கு செலவு செய்வதை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.
வீட்டில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்படலாம். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவரின் உதவி கிடைக்கலாம். மாணவர்களுக்கு கடினமான பாடங்களும் எளிதாகப் புரியும். ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் சிறிய கவனம் தேவை. தியானம் அல்லது ஆன்மிகப் பயிற்சி மன அமைதியை அளிக்கும். தாமதமான வேலை ஒன்று நிறைவேறும். இன்று தெளிவான சிந்தனையே வெற்றிக்கு அடிப்படையாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
இன்று மனதில் இருந்த தயக்கம் படிப்படியாக நீங்கும். முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயங்களில் தெளிவு கிடைக்கும். வேலைக்கான புதிய வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் வரலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரலாம். வியாபாரத்தில வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். பணப்புழக்கம் சீராகும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு தொடங்கும். வீட்டில் அழகுபடுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
தம்பதியரிடையே இனிமையான உரையாடல் நடைபெறும். நண்பர்களின் உதவி முக்கியமான நேரத்தில் கிடைக்கும். புதிய நட்பு பயனுள்ள தொடர்பாக மாறலாம். மாணவர்களுக்கு போட்டி மனப்பான்மை அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். பயணத் திட்டம் எதிர்பார்த்தபடி அமையலாம். உடல் நலத்தில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஓய்வு அவசியம். மாலையில் எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரலாம். இன்று சமநிலையான அணுகுமுறை உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
சவாலான சூழல்களையும் துணிச்சலுடன் எதிர்கொள்வீர்கள். வேலைகளில் உங்கள் வேகம் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். நீண்டகால திட்டத்தில் முக்கியமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களை சமாளிப்பீர்கள். பணவரவு வருவதற்கான பாதை தெளிவாகும். பெரிய செலவுகளை சிறிது தள்ளிப்போடுவது நல்லது. குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயம் பேசப்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனவருத்தம் மறையும்.
தம்பதியரிடையே நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் தரும் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் புதிய தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற முன்னேற்றம் கிடைக்கும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும். பயணங்களில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். உடல் நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். முக்கிய முடிவுகளை கோபத்தில் எடுக்க வேண்டாம். அமைதியாக செயல்பட்டால் இன்று நல்ல பலனைப் பெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
புதிய எண்ணங்கள் செயலாக மாறும் நாள். தடைப்பட்டிருந்த முயற்சிகளில் மீண்டும் இயக்கம் ஏற்படும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு நம்பிக்கையுடன் வழங்கப்படும். தொழிலில் விரிவாக்கம் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் தொலைதூர தொடர்புகள் மூலம் பலன் கிடைக்கும். பணவரவு எதிர்பார்த்த அளவில் இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் எதிர்காலம் சிறக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கலாம்.
தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் காணப்படும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்பு அறிமுகமாகலாம். வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகள் நகரும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பேச்சுத் திறன் மூலம் பலரை கவர்வீர்கள். கலை மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு நல்ல வரவேற்பு உண்டு. உடல் நலத்தில் பெரிய குறை இருக்காது. நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். மாலை நேரம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும். நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் நல்ல திருப்பம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கடினமான பணிகளையும் பொறுமையுடன் முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் கைகொடுக்கும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் ஒவ்வொன்றாக முடியும். மேலதிகாரிகளின் பார்வையில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை பற்றிய பேச்சு வரலாம். வியாபாரத்தில் வரவு செலவு சமநிலையில் இருக்கும். புதிய முதலீட்டில் அவசரம் வேண்டாம். பழைய பணம் ஒன்று வசூலாகலாம். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் காணப்படும். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். உறவினர்களுடன் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். தம்பதியரிடையே அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு உழைப்பு வீண் போகாது.
தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் சார்ந்த படிப்பில் சிறப்பு காணப்படும். புதிய திறமையை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் ஏற்படும். பயணத்தில் எதிர்பாராத நன்மை கிடைக்கலாம். உடல்நிலையில் முதுகு மற்றும் மூட்டு பகுதிகளில் கவனம் தேவை. தினசரி பணிகளில் ஒழுங்கை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. மாலை நேரத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். முயற்சியை கைவிடாமல் தொடர்ந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணும் திறன் அதிகரிக்கும். வேலையில் வழக்கத்திற்கு மாறான பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் புதுமையான சிந்தனை பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் விளம்பரம் மற்றும் தொடர்புகள் மூலம் வளர்ச்சி ஏற்படும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும். சேமிப்பு தொடர்பான நல்ல முடிவு எடுக்கலாம். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் சந்தோஷமான சூழல் உருவாகும். உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். தம்பதியரிடையே மனம் திறந்த உரையாடல் அவசியம்.
நண்பர்களுடன் முக்கியமான திட்டம் பற்றி பேசுவீர்கள். புதிய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வாய்ப்பு வரலாம். மாணவர்கள் புதிய முறையில் படிப்பதால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு பெறுவார்கள். சிறிய பயணம் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். உடல் நலத்தில் தண்ணீர் மற்றும் உணவு முறையில் கவனம் செலுத்தவும். மனதில் தோன்றும் நல்ல எண்ணங்களை செயல்படுத்துங்கள். மாலை நேரத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம். இன்றைய நாள் புதிய பாதையை உருவாக்கும் வாய்ப்பைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் இன்று மனநிதானம் மிகவும் அவசியம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் பிறருடைய கருத்தை முழுமையாக கேட்டு செயல்படுங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம்.
அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது. திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுமையுடன் பேசுவது அவசியம். நீண்ட பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை