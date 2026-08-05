பணியிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் 06.08.2026

பராபவ வருடம் ஆடி மாதம் 21-ந்தேதி வியாழக்கிழமை
ஆங்கில தேதி : 6
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 06.18 மணி வரை பரணி, பின்னர் கார்த்திகை.
திதி : இன்று மாலை 04.09 மணி வரை அஷ்டமி, பின்னர் நவமி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம் மாலை : 12.15 – 01.15
ராகு காலம் : பிற்பகல் 01.30 – 03.00.
எமகண்டம் : காலை 06.00 – 07.30.
குளிகை : காலை 09.00 – 10.30.
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06.30 – 07.30
சூலம் : தெற்கு.
சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, சுவாதி
எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்கள் கதவைத் தட்டும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் பாராட்டைப் பெறும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் பெறுவார்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியைத் தரும். உடல்நலத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த வேலைகள் நிறைவேறும். குடும்ப உறவுகள் பலப்படும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. செலவுகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். பயணம் சாதகமாக அமையும். மனதில் உற்சாகம் பெருகும். உடல்நலத்தில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
புதுமையான சிந்தனைகள் நல்ல பலனைத் தரும். பணியிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பணவரவு உயரும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு நன்மை தரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மாணவர்கள் புதிய சாதனை படைப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் கூடலாம். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பொருளாதார நிலை சீராகும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் விடாமுயற்சி காட்ட வேண்டும். பயணம் நன்மை தரும். இறை அருள் துணையாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
புதிய திட்டங்கள் வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வருமானம் அதிகரிக்கலாம். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். பேச்சில் நிதானம் கடைப்பிடிக்கவும். எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும். தன்னம்பிக்கை வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
உங்கள் திட்டமிடும் திறமை வெற்றியைத் தேடித் தரும். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும். பணவரவு மேம்படும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். மனதில் நிம்மதி நிலவும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க ஏற்ற நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மறைந்து இருந்த வாய்ப்புகள் வெளிப்படும். பணியில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும். வருமானம் உயர வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அமையும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்படும்.முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். மன உறுதி அதிகரிக்கும். இறை வழிபாடு வெற்றி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலன் தரும். பயணம் மகிழ்ச்சி தரும். மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். பணவரவு திருப்தி தரும். தொழிலில் வளர்ச்சி காணப்படும். நண்பர்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேறுவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.,நண்பர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். உடல்நலம் மேம்படும். மாணவர்கள் முயற்சியில் வெற்றி பெறுவார்கள். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க ஏற்ற நாள். மனதில் புத்துணர்ச்சி பிறக்கும். தெய்வ அருள் துணையாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
சிந்தித்த காரியங்கள் வெற்றியடையும். பயணங்கள் பயனளிக்கும். மன அமைதி அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். செலவுகளை திட்டமிடுங்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
நினைத்த காரியங்கள் எளிதில் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி உற்சாகம் தரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.உடல்நலம் மேம்படும். தெய்வ அருள் உங்கள் செயல்களுக்கு வெற்றியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை