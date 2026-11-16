உத்தியோகத்தில் புதிய முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்...! இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 16, 2026

ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 16
கிழமை: திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 30
நட்சத்திரம்: இன்று முழுவதும் திருவோணம்.
திதி: இன்று முழுவதும் சப்தமி.
யோகம்: அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 6.15 – 7.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 – 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 – 12.00
குளிகை: மதியம் 1.30 – 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்:
காலை 9.15 – 10.15
இரவு 07.30 – 8.30
சூலம்: கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: திருவாதிரை, புனர்பூசம்.
எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் வரை ஓய்வெடுக்காமல் உழைக்கும் மனப்பக்குவம் உண்டாகும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு தகவல் உங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவதற்கான சூழல் உருவாகும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகத்தால் வளர்ச்சி காண்பார்கள். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் நிலவிய சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் பேச்சுவார்த்தையால் முடிவுக்கு வரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனநிறைவைத் தரும். பெண்களுக்கு குடும்பப் பொறுப்புகளுடன் தனிப்பட்ட விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்தால் அனுகூலங்கள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
உங்களுடைய அனுபவமும் நடைமுறை அறிவும் பல இடங்களில் சாதகமான திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். தள்ளிப்போன பணிகள் மீண்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்து நிறைவேறும். பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்து சேரும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லத்தில் கலகலப்பு ஏற்படும். வீடு, மனை தொடர்பான சிந்தனைகள் முன்னேற்றம் பெறும். கலைத்துறையினருக்கு தங்களுடைய படைப்புகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலைப் பயன்படுத்தி தேர்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற முயற்சிப்பார்கள். உடல் நலனில் உணவு முறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே.
சாதிக்க வேண்டும் என்ற உங்களுடைய உள்ளார்ந்த வேட்கை செயல்களில் வேகத்தை ஏற்படுத்தும். முக்கியமான சந்திப்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். பணியிடத்தில் நிலுவையில் இருந்த பொறுப்புகளை முடித்து நிம்மதி அடைவீர்கள். தொழிலில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் முன்பு சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். பணப்புழக்கம் ஓரளவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக அமையும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பழைய நண்பர் ஒருவரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும். பெண்கள் தங்களுடைய நிர்வாகத் திறமையால் குடும்பத்தினரின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கோபத்தை வெளிப்படுத்தாமல் அமைதியாகச் செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்று முக்கியமான விஷயங்களில் தலைமை ஏற்று செயல்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து தனித்துவமான இடத்தைப் பிடிப்பீர்கள். எதிர்பாராத பணவரவு சில தேவைகளை நிறைவேற்ற உதவும். சொத்து சம்பந்தமான பேச்சுகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். உங்களுடைய தனித்திறமை வெளிப்படும் வகையில் நிகழ்வுகள் அமையும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். தம்பதிகளிடையே அன்பும் புரிதலும் மேம்படும். அரசுத் துறை தொடர்பான முயற்சிகளில் இருப்பவர்கள் ஆவணங்களைச் சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது. மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிப்பார்கள். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
ஒவ்வொரு செயலையும் திட்டமிட்டு அணுகுவதால் சிறப்பான பலன்களைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக முடிவெடுக்க முடியாமல் இருந்த ஒரு விஷயத்தில் தெளிவு பிறக்கும். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை இருந்தாலும் அதை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பார்கள். பணவரவு மற்றும் செலவுகளுக்கு இடையே சமநிலை ஏற்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் சிறிய மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறலாம். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு சுயதொழில் முயற்சிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்ற நாளாக அமையும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆகாய நீலம்.
உங்களுடைய அணுகுமுறையில் ஏற்படும் மாற்றம் பல சாதகமான சூழல்களை உருவாக்கும். எதிர்பாராத நபர் ஒருவர் மூலம் பயனுள்ள ஆலோசனை கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வரலாம். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்படாமல் இருந்த ஒரு விஷயத்திற்கு தீர்வு காண்பீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். கலைத்துறையினர் தங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்கும் சந்தர்ப்பத்தைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய நுட்பங்களைக் கையாள்வார்கள். வாகனப் பயணங்களில் நிதானம் அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு.
மனதில் உருவாகும் புதிய சிந்தனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வருவதற்கான சூழல் அமையும். குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் இதுவரை கவனிக்கப்படாத உங்கள் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் வட்டாரத்தில் நம்பிக்கைக்குரிய நபர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும். பழைய கடன்களைக் குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கும். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சிகள் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம். தாய்வழி உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்துக் கொண்டால் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களைப் பெறலாம். மன அமைதிக்காக இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் பச்சை.
புதிய அனுபவங்கள் உங்கள் சிந்தனைக்கு விரிவான பார்வையை அளிக்கும். வெளிவட்டாரத் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள செய்திகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் உருவாகலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வியாபாரப் பாதைகள் தென்படும். பொருளாதார ரீதியாகச் சில சாதகமான மாற்றங்கள் நிகழும். பழைய முதலீடுகள் தொடர்பாக நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் சுபகாரிய முயற்சிகள் வேகம் பெறும். உறவினர்களுடன் இணைந்து மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான புதிய தகவல்களைச் சேகரிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய படைப்புகளைப் பிரபலப்படுத்தும் வாய்ப்பு அமையும். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
பொறுமையுடன் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நல்ல விளைவுகளைத் தரத் தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் உயரதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதால் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வருமானத்தைச் சேமிப்பாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவது தொடர்பான முயற்சிகளில் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம்விட்டுப் பேசுவது நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாள் விருப்பம் ஒன்றை நிறைவேற்றும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஒழுங்கான பயிற்சியால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள். தூக்கத்திற்கும் ஓய்விற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
உங்களுடைய வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மற்றவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாகும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் விளம்பரம் மற்றும் புதிய தொடர்புகள் மூலம் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவார்கள். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேர்வதால் சில நிதிச் சிக்கல்கள் குறையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் தனித்திறமையை ஊக்குவிப்பீர்கள். நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் உங்களுடைய மதிப்பு உயரும். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்வியில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து செயல்படுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
நம்பிக்கையுடன் தொடங்கும் முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த பாதையில் நகரும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகி செயல்பாடுகளில் தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் வகையில் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுபச்செய்திகள் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வரன் தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறலாம். தம்பதிகளிடையே பரஸ்பர ஆதரவு அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு கலை மற்றும் ஆன்மிகம் சார்ந்த ஈடுபாடுகள் மனநிறைவைத் தரும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் புதிய முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். இறை நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.