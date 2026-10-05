தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 5, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 18-ந்தேதி திங்கட்கிழமை.
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 2.31 மணி வரை புனர்பூசம், பின்னர் பூசம்.
திதி: இன்று அதிகாலை 3.40 மணி வரை நவமி, பின்னர் தசமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 6.00 - 7.00, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 - 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 - 12.00
குளிகை: மதியம் 1.30 - 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 9.00 - 10.00, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: மூலம், பூராடம்.
இன்றைய பொழுது எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அமையும். நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பணிகளை மீண்டும் கையில் எடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் முடிவுகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும். தொழிலில் சாதகமான மாற்றத்திற்கான அறிகுறி தென்படும். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சியால் பலன் கிடைக்கும். பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான உயர்வு காணப்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். உறவினர் மூலம் எதிர்பாராத தகவல் கிடைக்கலாம். உடல்சோர்வு நீங்கி புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
எடுத்த காரியத்தை நிறைவு செய்யும் மன உறுதி அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். மேலதிகாரிகளுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். தொழில் தொடர்பான திட்டத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். வரவுக்கேற்ப செலவுகளை சீரமைப்பீர்கள். பொருள் சேர்க்கைக்கான எண்ணம் அதிகரிக்கும். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியைத் தரும். தூக்கத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
வேலையில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல் அமையும். நிர்வாகம் சார்ந்த பணிகளில் தெளிவான முடிவு எடுப்பீர்கள். தொழில் கூட்டாண்மை குறித்து சாதகமான பேச்சு நடைபெறும். வியாபாரத்தில் வர்த்தகப் பரிமாற்றம் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த பணத்தொகை வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது. சுறுசுறுப்புடன் செயல்படும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்திற்கு துணைபுரியும். குடும்பத்தில் சுபமான ஆலோசனை நடைபெறும். உறவுகளிடம் உங்கள் மதிப்பு உயரும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று பணிச்சுமையை சரியாகப் பிரித்து செயல்படுவீர்கள். முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்று உங்கள் வசம் ஒப்படைக்கப்படும். தொழிலில் பழைய தடைகளை கடக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். சிறு தொகை செலவுகள் தொடர்ச்சியாக ஏற்படலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது பயனளிக்கும். வீட்டில் மனதிற்கு பிடித்த நிகழ்வு நடைபெறும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை அளிக்கும். பயணத்தின்போது உடைமைகளில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் முயற்சி மேலிடத்தின் பார்வைக்கு வரும். புதிய பொறுப்பை ஏற்று திறம்பட செயல்படுவீர்கள். தொழிலில் முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாப வாய்ப்பு உருவாகும். பணப்புழக்கம் சீராகும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் பரிமாறப்படும். நண்பர்களால் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கலாம். உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
செயல்களில் ஒழுங்கை கடைப்பிடிப்பதால் சாதனை கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் திட்டமிடல் பாராட்டப்படும். தாமதமான ஒரு வேலை மீண்டும் வேகம் பெறும். தொழில் சம்பந்தமான ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வாயில் திறக்கலாம். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் சிந்தனை உருவாகும். பணத்தை பிறரிடம் கொடுப்பதில் எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. உறவினர்களின் உதவி கிடைக்கும். உணவு பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை
புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். வேலையில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் சாதகமாக அமையலாம். உங்கள் ஆலோசனைக்கு சக பணியாளர்கள் செவி கொடுப்பார்கள். தொழிலில் புதிய தொடர்பு வளர்ச்சிக்கு உதவும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம். நிதி தொடர்பான முடிவுகளில் தெளிவு தேவை. குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். தொலைதூர உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து செய்தி வரும். மன அழுத்தம் குறைந்து நிம்மதி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே நிறம்
மறைமுகமாக இருந்த பிரச்சினை ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு வரும். அதை அனுபவத்துடன் சமாளிக்கும் திறன் உங்களுக்கு இருக்கும். பணியில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். உத்தியோக மாற்றம் குறித்த சிந்தனை உருவாகும். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையை பின்பற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். பண வரவு இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் அவசியம். குடும்பத்தினரின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். பழைய நட்பு மீண்டும் தொடரும் வாய்ப்பு உள்ளது. உடல் நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு நிறம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளை ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: குங்கும சிவப்பு
பொறுப்புகளை திறம்பட கையாளும் திறன் வெளிப்படும். வேலையில் உங்களின் செயல்முறை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நிறைவேறாமல் இருந்த பணி முடிவடையும். தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான அடித்தளம் அமைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வருமானம் நிலையாக இருக்கும். சொத்து சார்ந்த பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். நண்பர் ஒருவர் தேவையான உதவியைச் செய்வார். ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
உங்களின் புதுமையான அணுகுமுறை கவனிக்கப்படும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு வந்து சேரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய பொருள் அல்லது சேவை அறிமுகம் குறித்து யோசிப்பீர்கள். பணவரவு ஓரளவு திருப்திகரமாக இருக்கும். பொருளாதாரத் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்ய நேரிடலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். நண்பர்களுடன் முக்கியமான ஆலோசனை மேற்கொள்வீர்கள். புதிய சிந்தனை உங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வலுசேர்க்கும். பணியில் வழக்கமான முறையிலிருந்து மாறி செயல்படுவீர்கள். மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று விரிவான சிந்தனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வரும். பணியில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் திறமைக்கு உரிய இடம் கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த ஒப்புதல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகுவீர்கள். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனை மனநிறைவு அளிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்