பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டிய நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 23,2026

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 6
ஆங்கில தேதி : 23
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 09.35 மணி வரை திருவோணம், பின்னர் அவிட்டம்.
திதி : இன்று இரவு 10.26 மணி வரை துவாதசி, பின்னர் திரயோதசி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 - 10.15.
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45.
ராகு காலம் : மதியம் 12.00 - 01.30.
எமகண்டம் : காலை 07.30 - 09.00.
குளிகை : காலை 10.30 - 12.00.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30.
சூலம் : வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : பூசம்.
இன்றைய நாள் புதிய முயற்சிகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கும். நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன பணிகளை முடிக்க முனைவீர்கள். தொழில் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று தேடி வரலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். வரவேண்டிய பணம் கைக்கு வந்து சேரும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும்.
வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி தரும். மாணவர்கள் கவனத்துடன் படிப்பார்கள். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உடல்நிலையில் பெரிய பாதிப்பு இல்லாவிட்டாலும் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். பயணங்களில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நன்மை தரும். நண்பர்களால் தேவையான உதவி கிடைக்கும். இன்றைய நாள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே நிறம்
காலதாமதமாகி வந்த வேலைகளில் நகர்வு காணப்படும். பணியிடத்தில் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகும். உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் வரலாம். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வழி ஒன்று தென்படும். சிறுசிறு செலவுகள் கூடுவதால் திட்டமிட்டு செயல்படவும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவீர்கள்.
தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு வரலாம். சொத்து சம்பந்தமான ஆவணங்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். தேர்வு தொடர்பான கவலை குறையும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். படைப்பாற்றல் வெளிப்படும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள சந்திப்பு ஏற்படும். தொலைதூரத்திலிருந்து நல்ல தகவல் வந்து சேரும். புதிய முதலீட்டில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். நிதானமாக அணுகினால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
இன்றைய நாள் குடும்ப விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு ஏற்படலாம். உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்க வேண்டி வரலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த அளவு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். வருமானத்தை சேமிப்பாக மாற்ற முயற்சி செய்யவும். பொருள் வாங்குவதில் தேவையை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவும். வீடு மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு தொடர்பான எண்ணம் உருவாகலாம்.
தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் தேவைகளை கவனிப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். படிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். உடல் நலனில் உணவு முறையை கவனிக்கவும். தூக்கத்தை குறைக்க வேண்டாம். பயணத்தில் அவசரம் தவிர்க்கவும். நண்பரின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நாள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள்.
தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீல நிறம்
இன்று சிந்தித்து செயல்படுவதன் மூலம் நல்ல முடிவுகளைப் பெறலாம். வேலைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் படிப்படியாக விலகும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் ரீதியான தொடர்புகள் விரிவடையும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் பற்றிய பேச்சு நடைபெறும். வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவது நல்லது. பணவரவில் சிறிய ஏற்ற இறக்கம் இருக்கலாம். கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் உற்சாகம் ஏற்படும். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு நீங்கும்.
பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் பங்கேற்க ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். உடல்நிலையில் சீரான நிலை காணப்படும். நீண்ட பயணங்களை திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளவும். புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாகலாம். அதிகமாக பேசுவதைவிட தேவையானதை மட்டும் பேசுவது நல்லது. தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
சிறிய விஷயங்களையும் கவனமாக கையாள வேண்டிய நாள். பணியிடத்தில் வேலைச்சுமை சற்று அதிகரிக்கலாம். எந்த வேலையையும் அவசரமாக முடிக்க முயற்சிக்க வேண்டாம். ஆவணங்களை மீண்டும் சரிபார்ப்பது நல்லது. தொழிலில் பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் மெதுவாக இருந்தாலும் நிலையாக இருக்கும். புதிய செலவுகள் ஏற்படலாம். சேமிப்பை பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்தவும். குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுவது முக்கியம்.
உறவினர்களின் பேச்சை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். பேச்சில் நிதானம் தேவை. மாணவர்கள் கூடுதல் பயிற்சி எடுத்தால் முன்னேற்றம் பெறுவார்கள். கல்வி சார்ந்த முடிவுகளை ஆலோசனையுடன் எடுக்கவும். கலைஞர்களுக்கு தாமதமான வாய்ப்பு கைகூடும். உடல் சோர்வு ஏற்படலாம். ஓய்வு மற்றும் நீர் அருந்துதல் அவசியம். பயணங்களில் பொருட்களை கவனமாக வைத்துக்கொள்ளவும். மாலை நேரத்தில் மனநிம்மதி கிடைக்கும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் தடைகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
இன்று புதிய தொடர்புகள் உங்களுக்கு பயனளிக்கும். பணியிடத்தில் நல்ல மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தெரியும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். விற்பனை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சிறிய சேமிப்பு முயற்சியும் எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும்.
பிள்ளைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல்நிலையில் நல்ல மாற்றம் காணப்படும். மன அழுத்தத்தை குறைக்க பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடவும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய தகவல் கிடைக்கும். பயணத்தால் நன்மை ஏற்படலாம். முக்கியமான காரியங்களில் வெற்றி பெறும் சூழல் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
முக்கியமான பணிகளில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த செய்தி கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். மேலதிகாரிகளிடம் நற்பெயர் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய திட்டத்தை தொடங்கும் எண்ணம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். புதிய பொருளாதார திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு வலுப்படும்.
வீடு சம்பந்தமான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணலாம். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை அளிக்கும். மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி பயணிப்பார்கள். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். சிறிய உடற்பயிற்சி பழக்கம் நன்மை தரும். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை உங்களை முன்னேற்றும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
இன்று முயற்சிகளுக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்டகால திட்டத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் ஆலோசனையை சக ஊழியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் பயனுள்ளதாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். பணவரவில் வளர்ச்சி ஏற்படும். பழைய நிலுவை தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
வீட்டில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்படும். தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் உருவாகும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான கவலை குறையும். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை நிரூபிப்பார்கள். உயர்கல்வி முயற்சிகளில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகம் உதவியாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தவும். வெளியூர் பயணத்திற்கான வாய்ப்பு ஏற்படலாம். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள கலந்துரையாடல் நடைபெறும். அதிக நம்பிக்கையால் தேவையற்ற முடிவுகள் எடுக்க வேண்டாம். அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றை சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உழைப்புக்கான மதிப்பு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படலாம். தொழிலில் புதிய திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வரவு செலவு சமநிலையில் இருக்கும். புதிய முதலீடுகளில் முழுமையான ஆய்வு அவசியம். பணத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தவும். குடும்பத்திற்காக சில செலவுகள் செய்ய நேரிடும். மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீடு தொடர்பான பிரச்சினை ஒன்று தீரும். தம்பதியரிடையே மனநிறைவு அதிகரிக்கும்.
பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கற்றலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். நண்பர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும். நிதானமான செயல்பாடு இன்று உங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
செயல்களில் வேகம் காட்டும் நாளாக இருக்கும். வேலைகளை திட்டமிட்டு செய்தால் நேரத்தை சேமிக்கலாம். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பை திறம்பட கையாளுவீர்கள். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்புகள் தென்படும். கூட்டு முயற்சிகளில் நல்ல பலன் கிடைக்கலாம். பண விஷயங்களில் ரகசியத்தை காப்பது அவசியம்.
குடும்பத்தில் உற்சாகமான நிகழ்வு நடைபெறலாம். உறவினர்களுடன் தொடர்பு அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் மேம்படும். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியை தொடர வேண்டும். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்பை வெளியிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். அதிக நேரம் விழித்திருப்பதை தவிர்க்கவும். பயணங்களில் திட்டமிடல் அவசியம். பழைய பிரச்சினைக்கு எதிர்பாராத தீர்வு கிடைக்கலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்றைய நாள் சிந்தனைகளுக்கு செயலாக்கம் கிடைக்கும். புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கான சூழல் உருவாகும். வேலை தொடர்பான அழுத்தம் குறையும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். பணவரவு சீராகும். சில பழைய செலவுகள் மீண்டும் வரலாம். குடும்பத்தில் உற்சாகமான செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். வீட்டில் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
பிள்ளைகளின் சாதனை மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் புதிய துறையைப் பற்றி அறிந்து கொள்வார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் படைப்புப் பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. நீண்ட நேரம் ஒரே நிலையில் இருப்பதை தவிர்க்கவும். பயணத்தால் புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். நல்ல எண்ணங்களுடன் செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்