தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் (07.09.2026)

செப்டம்பர் 7
கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 21
ஆங்கில தேதி : 7
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 06.33 வரை புனர்பூசம், பின்னர் பூசம்.
திதி : இன்று மாலை 04.38 வரை ஏகாதசி, பின்னர் துவாதசி.
யோகம் : அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்
காலை : 06.00 - 07.00
மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : 07.30 - 09.00
எமகண்டம் : 10.30 - 12.00
குளிகை : 01.30 - 03.00
கௌரி நல்ல நேரம்
காலை : 09.15 - 10.15
மாலை : 07.30 - 08.30
சந்திராஷ்டமம் : மூலம், பூராடம்.
இன்று இதுவரை தாமதமான காரியம் சற்று வேகமெடுக்கும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று தேடி வரலாம். வருமானத்தை பெருக்கும் எண்ணம் உருவாகும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. பழைய நண்பர் மூலம் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாட்டை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் உடனே சரியாகும். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பீர்கள். வெளியூர் தொடர்பான முயற்சி சாதகமாக அமையும். முக்கிய முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனை கைகொடுக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பம் குறையும். நாளின் முடிவில் திருப்தியான நிலை உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று பல விஷயங்களை சாதிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். வாடிக்கையாளர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு மனதிற்கு நிம்மதி தரும். உறவினர் ஒருவர் உதவ முன்வரலாம். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பழைய கடமைகளை முடிப்பதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். எதிர்பாராத சிறிய செலவு ஏற்படலாம். உங்கள் பொறுமை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். நாள் முடிவில் மனநிறைவு ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று தொழில் தொடர்பான சந்திப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேகமாக செயல்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். புதிய சிந்தனைகள் இன்று உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். பேச்சுத்திறனால் முக்கியமான காரியம் ஒன்றை முடிப்பீர்கள். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வழி குறித்து யோசிப்பீர்கள். நண்பரின் ஆலோசனை முக்கியமானதாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். பழைய மனக்கசப்பு ஒன்று விலகும். பயணத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். முக்கிய தகவல்களை பகிர்வதில் நிதானம் தேவை. மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய தொடர்பு எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மனதில் தெளிவு பிறக்கும். எடுத்த முயற்சியை விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை
குடும்ப நலனில் இன்று அதிக அக்கறை காட்டுவீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராகும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் உங்கள் உழைப்பு பாராட்டப்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். நீண்ட நாட்களாக நினைத்த காரியத்தை தொடங்குவீர்கள். வீடு தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது சிறப்பு. நண்பர் ஒருவரின் உதவி கிடைக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். வெளியூர் பயணம் பற்றிய திட்டம் உருவாகலாம். குடும்ப உறுப்பினரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். பிற்பகலுக்குப் பிறகு செயல்களில் தெளிவு ஏற்படும். நாள் இனிமையாக நிறைவடையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள் இது. தலைமைப் பொறுப்பை திறம்பட கையாள்வீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். தொழில் வளர்ச்சிக்கான திட்டத்தை வகுப்பீர்கள். பண விஷயத்தில் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு இருக்கும். நண்பர் மூலம் முக்கியமான அறிமுகம் கிடைக்கலாம். பழைய முயற்சிக்கு நல்ல விளைவு தெரியத் தொடங்கும். போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை கவனமாக கண்காணிப்பீர்கள். உங்கள் திறமை வெளிப்படும் சூழல் உருவாகும். பயணத்தில் சிறிய மாற்றம் இருக்கலாம். மனதில் இருந்த குழப்பம் நீங்கும். மாலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த காரியத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
விவேகத்துடன் செயல்பட்டால் இன்று சிறப்பான முன்னேற்றம் காணலாம். வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய தகவல் கிடைக்கும். தொழிலில் சிறிய மாற்றம் நல்ல பலனைத் தரும். பணத்தை கையாளுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சேமிப்புக்கான புதிய திட்டம் உருவாகும். குடும்பத்தினரின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பழைய பிரச்சினைக்கு நடைமுறை தீர்வு காண்பீர்கள். நண்பருடன் முக்கியமான ஆலோசனை நடக்கும். கல்வி தொடர்பான முயற்சிகள் சிறக்கும். ஆவணப் பணிகளில் கவனக்குறைவு வேண்டாம்.புதிய தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். எதிர்பாராத பாராட்டு கிடைக்கும். உங்கள் திட்டங்களை தேவையில்லாமல் வெளிப்படுத்த வேண்டாம். முயற்சியின் முடிவில் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உறவுகள் மூலமாக இன்று புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபார பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக நகரும். பணப்புழக்கத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு வரலாம். உங்கள் சமரச அணுகுமுறை ஒரு பிரச்சினையை தீர்க்கும். குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் ஒப்பந்தங்களை கவனமாக பாருங்கள். ஆடம்பரச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். பயண முயற்சி பலன் தரும். நீண்டநாள் ஆசையை நிறைவேற்றும் முயற்சி தொடங்கும். பிற்பகலில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கலாம். நிதானமான செயல்பாடு வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று மறைந்து கிடந்த ஒரு தகவல் வெளிப்படலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை நிரூபிக்கப்படும். தொழிலில் புதிய தொடர்பு கிடைக்கும். பணம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் ஒருவர் உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்பார். சொத்து தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் வரலாம். பழைய நிலுவை தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். தேவையில்லாமல் மனதை குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள். நண்பரின் ஆதரவு முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். பயணத்தில் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியைத் தரும். உங்கள் தனிப்பட்ட விஷயங்களை பிறரிடம் பகிர வேண்டாம். மாலை நேரத்தில் நல்ல செய்தி வரலாம். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனநிலையை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வது முக்கியம். பணியிடத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் உங்களை சற்று குழப்பலாம். எந்த முடிவையும் உடனடியாக எடுக்காமல் மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். முக்கியமான ஆவணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பணத்தை பிறரிடம் ஒப்படைக்கும் முன் விவரங்களை உறுதி செய்யவும். தொழிலில் புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கு முன் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த தொகை சற்று தாமதமாகலாம். திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் ஒருவரின் வார்த்தையை தவறாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய சலசலப்பு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் மறையும். பயணத்தின் போது நேரத்தை சரியாக திட்டமிடுங்கள். மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்பட வேண்டும். இறை சிந்தனை மனக்குழப்பத்தை குறைக்க உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
நீண்ட நாட்களாக செய்த உழைப்புக்கு இன்று அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தாமதமான வேலை ஒன்று நகரத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் பொறுப்பு அதிகரிக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். பணவரவில் மெதுவான முன்னேற்றம் காணப்படும். சேமிப்புக்கான புதிய திட்டம் வகுப்பீர்கள். குடும்பப் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் தகவல் கிடைக்கலாம். பழைய நண்பர் ஒருவர் தொடர்பு கொள்வார். வியாபாரத்தில் பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. உடனடி லாபத்தை விட நிலையான வளர்ச்சியை தேர்வு செய்யுங்கள். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உங்கள் செயல்திறன் மற்றவர்களை கவரும். மாலை நேரத்தில் எதிர்பார்த்த செய்தி கிடைக்கலாம். நடைமுறை முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
புதிய பாதையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் இன்று உருவாகும். வெளியூர் தொடர்பு மூலம் நன்மை கிடைக்கலாம். தொழில் விரிவாக்கம் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். பணவரவு எதிர்பார்த்த அளவில் இருக்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர் மூலம் நல்ல செய்தி வரலாம். பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு கவனம் அதிகரிக்கும். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் வரும். வியாபாரத்தில் போட்டியை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் அமையும். உடனடி முடிவை விட ஆலோசனை பெற்று செயல்படுங்கள். மாலை நேரம் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்திற்கான நல்ல தொடக்கம் இன்று அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். பண விஷயத்தில் இருந்த தடுமாற்றம் குறையும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை பரிசீலிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பழைய முயற்சிக்கு பதில் கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கான சிறிய செலவு ஏற்படலாம். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும். நண்பரின் ஆலோசனை முக்கியமானதாக இருக்கும். புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். பிறருடைய பிரச்சினையில் அளவுக்கு அதிகமாக தலையிட வேண்டாம். பணத்தை கடனாக கொடுப்பதில் கவனம் தேவை. மனதில் இன்று நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மாலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு அமையலாம். நீண்டநாள் விருப்பம் ஒன்றிற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்