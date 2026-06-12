இன்றைய ராசிபலன் (12.06.2026): பண வரவு இனி அதிகரிக்கும்..!

கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பரபாவ
தமிழ் மாதம் : வைகாசி
நாள்: 29
ஆங்கில தேதி: 12
மாதம்: ஜூன்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 03-08 வரை அஸ்வினி பின்பு பரணி
திதி: இன்று மாலை 04-27 வரை துவாதசி பின்பு திரயோதசி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 09-30 to 10-30
நல்ல நேரம்: மாலை 04-30 to 5-30
ராகு காலம்: காலை 10-30 to 12-00
எமகண்டம்: மாலை 3-00 to 4-30
குளிகை: காலை 07-30 to 09-00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை -
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30
சூலம்: மேற்கு
அஸ்தம், சித்திரை
மேஷம்
புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும். பதவி உயர்வு வாய்ப்பு உருவாகலாம். பணவரவு அதிகரிக்கும்.வாழ்க்கைத்துணையுடன் அன்பு அதிகரிக்கும்.தேவையற்ற பேச்சினால் விளைவுகளை சந்திப்பீர்கள். பொறுமை அவசியம். குழந்தைகளால் பெருமை ஏற்படும்.
ரிஷபம்
நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு வளரும். பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.மகன் மகளுக்கு வசதியான இடத்தில் இருந்து நல்ல சம்பந்தம் கூடிவரும்.
அரசு தொடர்பான காரியங்கள் உங்களுக்குச் சாதகமாக வரும். மாணவர்களுக்கு நல்ல காலம். கல்வியில் சிறப்பான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மிதுனம்
வீட்டு வசதிகள் மேம்படும். திருமண முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். காதல் உறவில் இனிமை அதிகரிக்கும். பதவி உயர்வு பற்றி செய்திகள் வரும். நண்பர்களாக இருந்தாலும் பண விஷயத்தில் கறாராக இருப்பது அவசியம். வியாபாரத்தில் லாபம் ஏற்படும். பண வரவு இனி அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். திடீர் வருமானம் கிடைக்கலாம்.
கடகம்
உங்களுக்கு உரிய பங்குத் தொகை வந்து சேரும். சோர்வாக இருந்தவர்களுக்கு இனி மனதில் உற்சாகமும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். தொழிலில் வளர்ச்சி காணப்படும்.
பணவரவு திருப்தி தரும். நீண்டநாள் முயற்சி வெற்றி பெறும். மனநிறைவு ஏற்படும்.புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். செலவுகளில் கவனம் தேவை.
சிம்மம்
திறமைகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்.புதுமண தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்யம் உண்டு. நண்பர்களுடன் நீண்ட தூர ஆன்மிக சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள்.
கன்னி
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
துலாம்
துணிச்சலுடன் செயல்படுவீர்கள். மன உறுதி அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும்.வெளியூர் பயணங்கள் செல்வதை தவிர்ப்பது நலம் தரும். புரமோஷன், டிரான்ஸ்பருக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வருமானத்துக்கு வழி பிறக்கும்.
விருச்சிகம்
மன உற்சாகம் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். ஆலய தரிசனம் நன்மை தரும். சொத்து விஷயங்களில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் தோன்றும். யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம். தேகம் பளிச்சிடும். புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாவார்கள். சமூக மரியாதை உயரும்.
தனுசு
செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் நாள். திடீர் பயணம் திகைக்க வைக்கும். சொத்துக்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சினை அகலும். நூதனப்பொருள் சேர்க்கை உண்டு.
மகரம்
பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சேமிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
கர்ப்பிணிகள் உரிய கவனத்துடன் இருப்பது அவசியம். மருத்துவ செலவுகளுக்கும் இடம் உண்டு. உடல் நலத்தை பார்த்துக் கொள்வது நல்லது. பழைய உடல் உபாதைகள் குறையும். உடற்பயிற்சி நன்மை தரும்.
கும்பம்
புதிய பொறுப்புகள் வரலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு சிறந்த வாரம். கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறலாம். உடல்நலம் மேம்படும். புதிய திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி நடைபெறலாம்.
மீனம்
பயணங்களில் லாபம் உண்டு. வெளிநாடு செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். தம்பதிகளிடையே அன்பு பெருகும். தங்கள் தோழிகளிடம் பெண்கள் மனம்விட்டு பேச நேரம் கிடைக்கும். வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கலாம். முதலீடுகளில் நிதானம் அவசியம். சுப காரியங்கள் நடைபெறும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். உடல்நலம் மேம்படும்.