ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 17
கிழமை: செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
தமிழ் தேதி: 1
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 12.13 மணி வரை திருவோணம் பின்னர் அவிட்டம்.
திதி: அதிகாலை 1.21 மணி வரை சப்தமி பின்னர் அஷ்டமி.
யோகம்: சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 – 8.45
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: பிற்பகல் 3.00 – 4.30
எமகண்டம்: காலை 9.00 – 10.30
குளிகை: நண்பகல் 12.00 – 1.30
கௌரி நல்ல நேரம்:
காலை 10.45– 11.45
இரவு 7.30 – 8.30
சூலம்: வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: பூசம்.
உங்களுடைய செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் வகையில் சில முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெறும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு சவாலான பணிகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களைச் சமாளித்து தனித்துவமான இடத்தைப் பெறுவீர்கள். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமை அளிக்கும். உறவினர்களின் விசேஷ நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு முக்கியமான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். ஆடம்பரச் செலவுகளில் கவனம் தேவை.
உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சூழல் படிப்படியாக உருவாகும். முக்கியமான நபர்களின் ஆலோசனை உங்களுக்கு வழிகாட்டும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்று சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். தொழில் தொடர்பான புதிய ஒப்பந்தங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுபமான செய்தி மனநிறைவைத் தரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு உறவினர் வழியில் ஆதரவு உண்டு. மாணவர்கள் தங்களது திறமையை நிரூபிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளுக்கான பாராட்டு கிடைக்கும். இறை வழிபாட்டில் மனம் ஈடுபடும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கடந்த சில நாட்களாக இருந்த மனச்சுமை குறைந்து நிம்மதி ஏற்படும். உங்களுடைய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு ஏற்ற மனிதர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் சிறப்பாகச் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வரவேண்டிய நிலுவைத் தொகை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பெண்களுக்கு உறவினர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கலைஞர்களுக்கு தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு அமையும். சொத்து சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தி ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவதால் பல காரியங்களில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைத்து உங்கள் திறமை வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான பேச்சுகள் சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு வலிமை அளிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமை சேர்க்கும். பெண்களுக்கு உறவினர் வழியில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை வெளியிடும் வாய்ப்பு அமையும். தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
பொறுமையும் விடாமுயற்சியும் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும். இதுவரை தாமதமாகிக் கொண்டிருந்த ஒரு காரியம் மீண்டும் வேகம் பெறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் அனுபவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகளைப் பற்றிய ஆலோசனைகள் நடைபெறும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். வீடு அல்லது நிலம் வாங்குவதற்கான முயற்சிகளில் தகவல்கள் கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். உடல்நலத்தைப் பேணுவதில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
உங்களுடைய புதுமையான சிந்தனைகள் மற்றவர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெறும். புதிய துறையில் கால்பதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு சாதகமான செய்தி கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் தொழில்நுட்ப வசதிகளைப் பயன்படுத்தி வளர்ச்சி காண்பீர்கள். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனக்கசப்புகள் மறையும். பிள்ளைகளின் திறமைகள் வெளிப்படும். மாணவர்கள் கணினி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வியில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளால் புகழ் கிடைக்கும். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்டு. செலவுகளை முறையாகக் கண்காணிப்பது நல்லது.
நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் துணிச்சலான அணுகுமுறை சில முக்கியமான காரியங்களை நிறைவேற்றும். உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வழிமுறைகள் கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணம் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சிகளில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்காகத் தீவிரமாகத் தயாராவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய மேடை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை.
புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்கள் அறிவாற்றல் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். உத்தியோகத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த மாற்றம் குறித்த தகவல் வரலாம். வியாபாரத்தில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான ஆலோசனைகள் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்பு உண்டு. மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். பணத்தைச் சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். உடல் நலம் சீராக இருக்கும்.
உங்கள் உழைப்பின் மதிப்பை உணர்த்தும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். மனதில் இருந்த தயக்கங்கள் விலகி முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் நிர்வாகத்தினரின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகள் தொடர்பாக நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீடு மாற்றம் அல்லது வீடு புதுப்பித்தல் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். பெண்களுக்கு உறவினர் வழியில் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். உடல்நலத்தில் கவனமும் மனதிற்கு ஓய்வும் தேவை.
தலைமைப் பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நாள். உங்களுடைய முடிவுகளை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை கவனித்து முன்னேறுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான சந்திப்பு நடைபெறும். குடும்பத்தில் உங்களால் மகிழ்ச்சியான மாற்றம் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை சேர்க்கும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்களது இலக்கை நோக்கித் திட்டமிட்டு செயல்படுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புகழ்பெறும் வாய்ப்பு அமையும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் அவசரம் வேண்டாம். ஆரோக்கியத்தில் சீரான முன்னேற்றம் இருக்கும்.
உங்களுக்குச் சாதகமான மனிதர்களின் அறிமுகம் புதிய பாதையைத் திறக்கும். நின்றுபோன முயற்சிகளை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பதவி மற்றும் சம்பளம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படலாம். வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறும். வாழ்க்கைத்துணையிடமிருந்து அன்பான ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளால் கவனம் பெறுவார்கள். பழைய சேமிப்புகளைப் பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவீர்கள். மன அமைதிக்காக இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது நல்லது.