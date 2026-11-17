ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 18
கிழமை: புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
தமிழ் தேதி: 2
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 1.59 மணி வரை அவிட்டம் பின்னர் சதயம்.
திதி: அதிகாலை 2.33 மணி வரை அஷ்டமி; பின்னர் நவமி
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 – 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45– 5.45
ராகு காலம்: மதியம் 12.00 – 1.30
எமகண்டம்: காலை 7.30 – 9.00
குளிகை: காலை 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம்:
காலை 10.45 – 11.45
இரவு 6.30 – 7.30
சூலம்: வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: ஆயில்யம்.
உங்கள் திறமையை வெளிக்கொணர வேண்டிய சூழல் தானாகவே அமையும். இதுவரை மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்திருந்த சில வேலைகளை நீங்களே நேரடியாகக் கவனிக்க வேண்டியிருக்கும். பழைய சொத்து சம்பந்தமான பேச்சுகள் மீண்டும் தலைதூக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் சாதகமான சூழலை உருவாக்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்தும் எண்ணம் தோன்றும். குடும்பத்தில் குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சியளிக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்து அழைப்பு வரலாம். பெண்கள் ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்குவதில் நாட்டம் கொள்வார்கள். மாணவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த துறையில் கூடுதல் பயிற்சி பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு மேடை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும். மற்றவர்களின் அவசரத்திற்காக உங்கள் முடிவுகளை மாற்றாதீர்கள்.
உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை மறுபரிசீலனை செய்து பார்ப்பதற்கு ஏற்ற நாள். முக்கியமான நபர் ஒருவரின் அறிமுகம் புதிய கதவுகளைத் திறக்கலாம். பணியிடத்தில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் தகவல்கள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் திருமணப் பேச்சுகள் சுவாரசியமான கட்டத்தை எட்டும். பெண்கள் வீட்டின் அலங்காரத்தில் மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். மாணவர்கள் தங்களுடைய எதிர்காலப் படிப்பு குறித்துத் தெளிவு பெறுவார்கள். எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு புதிய கருத்துகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாகனப் பயணங்களில் கவனம் தேவை.
எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு உங்களுடைய சிந்தனையில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நீண்ட காலமாகத் தொடர்பில்லாத ஒருவரிடமிருந்து செய்தி வரலாம். உத்தியோகத்தில் துறை சார்ந்த மாற்றங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிமுறைகளைக் கண்டறிவார்கள். பழைய கடன் தொடர்பான பிரச்சினையில் ஓரளவு நிவாரணம் கிடைக்கும். வீட்டில் உறவுகளுக்கிடையே இருந்து வந்த சிறிய மனக்கசப்பு மறையும். பெண்கள் தங்களுக்கென புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். மாணவர்களுக்கு அறிவியல் மற்றும் கணிதப் பாடங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் தங்களுடைய படைப்புகளைப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள். வாக்குறுதிகளை வழங்குவதற்கு முன் யோசிப்பது நல்லது.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உங்களுடைய உழைப்பின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான எண்ணங்கள் மேலோங்கும். பிறர் கவனிக்காத ஒரு சிறிய விஷயத்தைக் கண்டறிந்து அதனைச் சரிசெய்வீர்கள். தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு நிர்வாக ரீதியான மாற்றங்கள் தெரியவரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய விநியோகஸ்தர்களை அணுகுவீர்கள். பண வரவு தொடர்பான கணக்குகளை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள். வீட்டில் விருந்தினர்களின் வருகை ஏற்படலாம். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன் குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கலாம். பெண்கள் சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் தங்களுடைய பேச்சுத் திறனை வளர்த்துக்கொள்வார்கள். திரைப்படம், தொலைக்காட்சி சார்ந்த கலைஞர்களுக்கு புதிய முயற்சிகள் பற்றிய விவாதம் நடைபெறும். கோபத்தில் எதையும் பேச வேண்டாம்.
உங்களுடைய தனிப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு மற்றவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள். பணியாளர்கள் தங்களுக்குரிய சலுகைகள் பற்றிப் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு அமையும். வியாபாரத்தில் போட்டி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை அறிந்து அதற்கேற்ப திட்டமிடுவீர்கள். புதிய சேமிப்புத் திட்டம் குறித்த சிந்தனை உருவாகும். குடும்பத்தில் சகோதர சகோதரிகளின் பங்களிப்பு அதிகரிக்கும். பெண்கள் தங்களுடைய திறமையை வருமானமாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் இறங்குவார்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான விவரங்கள் கிடைக்கும். ஓவியம், கைவினை, வடிவமைப்புத் துறையினருக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கலாம். பழைய பொருட்களைச் சீரமைப்பதில் ஆர்வம் ஏற்படும்.
புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் உண்டாகும். மற்றவர்கள் தயங்கும் சில முடிவுகளைத் துணிவுடன் அணுகுவீர்கள். அலுவலகத்தில் முக்கியமான கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் சந்தர்ப்பம் அமையும். வியாபாரத்தில் வாடகை, பராமரிப்பு போன்ற செலவுகளை மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான மாற்று வழிகளைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். குடும்பத்தில் பழைய புகைப்படங்கள் அல்லது நினைவுகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். பெண்களுக்கு உறவினர் வழியில் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் மொழித்திறன் வளர்ப்பில் ஈடுபடுவார்கள். கலைஞர்கள் தங்களுடைய பழைய படைப்புகளுக்கு மீண்டும் அங்கீகாரம் பெறலாம். முக்கியமான பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
முக்கியமான ஒரு காரியத்தில் உங்களுடைய தனித்துவமான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தேடித்தரும். அரசுத் துறை சார்ந்த வேலைகளில் முன்னேற்றத்திற்கான தகவல் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பணிமுறை மாற்றம் குறித்த பேச்சு எழலாம். வியாபாரிகள் புதிய கிளை தொடங்குவது பற்றி ஆராய்வார்கள். குடும்பத்திற்காகச் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான செலவுகள் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசுவீர்கள். பெண்கள் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வார்கள். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறன்களைப் போட்டிகளில் வெளிப்படுத்துவார்கள். புகைப்படம், நாடகம் போன்ற கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். இரவு நேரப் பயணங்களில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
உங்களுடைய எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக ஒரு புதிய இலக்கை நிர்ணயிப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்கள் தகுதிக்கேற்ற நிறுவனங்களை அணுகுவார்கள். அலுவலகத்தில் கணினி மற்றும் தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் வெளியூர் சந்தையைப் பற்றிய விவரங்களைச் சேகரிப்பீர்கள். பொருளாதார ரீதியாகச் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பாக முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்படலாம். பெண்கள் உறவினர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பார்கள். மாணவர்கள் வெளிநாட்டுப் படிப்பு பற்றிய விவரங்களை ஆராய்வார்கள். பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் உண்டாகும். உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
நடைமுறைக்கு ஏற்ற முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் சிக்கலான விஷயங்களை எளிதாக்குவீர்கள். தொழில் சம்பந்தமான உரிமங்கள் மற்றும் அனுமதிகளைப் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெறலாம். பணியிடத்தில் உங்களுடைய அனுபவம் மற்றவர்களுக்குப் பயன்படும். வியாபாரத்தில் பொருட்களை இருப்பு வைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பழைய முதலீடுகள் பற்றிய விவரங்களை மீண்டும் ஆய்வு செய்வீர்கள். வீட்டில் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினர் மூலம் எதிர்பாராத பரிசு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் செய்முறைப் பயிற்சியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். கட்டிடக்கலை மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கு புதிய பணி தொடர்பான பேச்சு நடைபெறும். பொறுமையை இழக்காமல் செயல்படுங்கள்.
உங்கள் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். நண்பர்கள் மூலமாக ஒரு பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் புதிய குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிகள் இணையவழி விற்பனையை மேம்படுத்தும் எண்ணத்தில் இருப்பார்கள். வெளிநாட்டில் வசிக்கும் உறவினர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். குடும்பத்தில் வீட்டு உபயோகப் பொருள் ஒன்றை வாங்குவதற்கான திட்டம் உருவாகும். பெண்கள் தங்களுடைய நேரத்தைச் சரியாகப் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். மாணவர்களுக்கு தொழில்நுட்பப் பயிற்சியில் ஆர்வம் கூடும். இசை, நடிப்பு மற்றும் நிகழ்ச்சித் தொகுப்புத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம். பிறருடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது.
உங்கள் மனதில் நீண்ட காலமாக உருவாகி வந்த ஒரு விருப்பத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வீர்கள். ஆன்மிகப் பயணங்கள் குறித்த திட்டமிடல் நடைபெறலாம். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளைக் கையாள வேண்டியிருக்கும். வியாபாரத்தில் தரமான சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்த பணம் தாமதமின்றிக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் உடல்நலத்தில் அக்கறை செலுத்துவீர்கள். பெண்கள் உறவுகளுக்கிடையே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்கள். மாணவர்கள் கல்லூரி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விவரங்களைச் சேகரிப்பார்கள். இலக்கியம் மற்றும் ஆன்மிகத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். அவசரமாகப் பெரிய முடிவுகளை எடுக்காமல் விவரங்களை ஆராயுங்கள்.