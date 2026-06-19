இன்றைய ராசிபலன் (19.06.2026): எதிர்பார்ப்பு ஒன்று நிறைவேறும் நாள்..!

கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஆனி
நாள்: 5
ஆங்கில தேதி: 19
மாதம்: ஜுன்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 03-57 வரை ஆயில்யம் பின்பு மகம்
திதி: இன்று அதிகாலை 12-38 வரை சதுரத்தி, இரவு 11-03 வரை பஞ்சமி, பின்பு சஷ்டி
யோகம்: மரண யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 09-30 to 10-30
நல்ல நேரம்: மாலை 04-30 to 05-30
ராகு காலம்: பிற்பகல் 10-30 to 12-00
எமகண்டம்: காலை 3-00 to 04-30
குளிகை: காலை 07-30 to 09-00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12-30 to 1-30
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 07-30
சூலம்: மேற்கு
பூராடம், உத்திராடம்
உழைப்பிற்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும்.மனதில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். சிறிய முயற்சியும் நல்ல பலன் தரும்.
உங்கள் பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத நல்ல செய்தி வரலாம். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
காதலர்கள் தங்கள் கடமையை உணர்வர். தாங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும். தங்கள் பெண்ணுக்கு நல்ல வரண் அமையும். சம்பள பாக்கி கைக்கு வரும். நாள் முழுவதும் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மகிழ்ச்சியான அனுபவம் கிடைக்கும். இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அமைதி, நம்பிக்கை மற்றும் திருப்தியை வழங்கும். உங்கள் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும். இளநீர், நீர்மோர் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
அலுவலகத்தில் உங்கள் செயல்கள் பாராட்டப்படும். பணிச்சுமைகளை திட்டமிட்டு முடித்துவிடுவீர்கள். புதிய நட்புகள் நன்மை தரும். நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். சிக்கலான வேலை எளிதாக முடியும். எதிர்பார்த்த காரியம் நகரும்.
தடைப்பட்ட வேலை முன்னேறும். நெருங்கியவர்களின் அன்பு கிடைக்கும். உழைப்பின் பலன் தெரியும்.மனநிறைவு தரும் சம்பவம் நடக்கும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள்.
பணியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நம்பிக்கை தரும் தகவல் கிடைக்கும். எதிர்காலம் பற்றிய நல்ல சிந்தனை உருவாகும். குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய எண்ணங்கள் தோன்றும். உங்கள் பேச்சு பிறரை கவரும். முயற்சிகள் நல்ல திசையில் செல்லும். நிதி நிலை சீராக இருக்கும். உறவுகள் வலுப்படும். தன்னம்பிக்கை மேலும் உயரும். எதிர்பாராத சந்திப்பு நடக்கலாம். புதிய தகவல் பயன் தரும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி கிடைக்கும்.
வேலைகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். மன அமைதி நிலவும். நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய திட்டம் உருவாகும். உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உடல்நலம் நல்ல நிலையில் இருக்கும்.
எதிர்பார்ப்பு ஒன்று நிறைவேறும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். சிறிய வெற்றி மகிழ்ச்சி தரும். புதிய வாய்ப்பு கதவைத் தட்டும். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள்.
பணவரவு திருப்தி தரும். பயணம் தொடர்பான செய்தி கிடைக்கலாம். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நல்ல மாற்றம் ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு வரலாம். மனதில் இருந்த பயம் குறையும்.
உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நல்ல தொடர்புகள் உருவாகும். தொழிலில் சாதகமான நிலை காணப்படும். புதிய முயற்சி தொடங்கலாம். மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும்.
வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடியும். மனநிறைவு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். எதிர்பாராத வரவு கிடைக்கலாம். தன்னம்பிக்கை உச்சத்தில் இருக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிலவும். நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இன்றைய நாள் உங்களுக்கு பல நல்ல அனுபவங்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். மனதில் தெளிவான சிந்தனைகள் உருவாகும். நீண்ட நாள் காத்திருந்த தகவல் கிடைக்கலாம். பணியில் கவனம் அதிகரிக்கும். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்.
நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தேவையற்ற கவலைகள் குறையும். பண விஷயங்களில் நம்பிக்கை உருவாகும். புதிய தொடர்புகள் பயன் தரலாம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
புதிய நட்பு உருவாகலாம். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். சிறிய முயற்சியும் நல்ல பலன் தரும். நிதானமான அணுகுமுறை வெற்றி தரும். எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். நல்ல செய்தி கேட்கலாம். உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.
குடும்ப ஆதரவு உறுதியாக இருக்கும். பணவரவு திருப்தி தரும். பழைய பிரச்சினை ஒன்று தீரும். மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு அமையும். மனதில் அமைதி அதிகரிக்கும். வேலைகள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும்.
வேலைகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மன அமைதி நிலவும். குடும்ப ஆதரவு உறுதியாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள். எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். நல்ல முடிவு எடுக்கும் வாய்ப்பு உருவாகும்.
உறவுகளில் இனிமை அதிகரிக்கும். உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும். சிக்கலான வேலை எளிதில் முடியும்.பணவரவு திருப்திகரமாக அமையும். புதிய யோசனைகள் தோன்றும்.
உழைப்பின் பலன் தென்படத் தொடங்கும். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். நண்பர்களுடன் நல்ல நேரம் செலவிடுவீர்கள். எதிர்காலம் பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும். பணிச்சுமை குறையலாம்.
உங்கள் செயல்கள் பாராட்டைப் பெறும். உடல் சோர்வு நீங்கும். புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். எதிர்பார்த்த சந்திப்பு நடைபெறலாம். மனதில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.