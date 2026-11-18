ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 19
கிழமை: வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
தமிழ் தேதி: 3
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 3.13 மணி வரை சதயம். பின்னர் பூரட்டாதி நட்சத்திரம்.
பிற்பகல் 02.35 மணி வரை கேட்டை; பின்னர் மூலம்.
திதி: இன்று அதிகாலை 3.14 மணி வரை நவமி. பின்னர் தசமி திதி.
மாலை 5.39 மணி வரை திரிதியை; பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 11.30 – 12.00
நல்ல நேரம்: மதியம் 12.00– 1.00
ராகு காலம்: மதியம் 1.30 – 3.00
எமகண்டம்: காலை 6.00 – 7.30
குளிகை: காலை 9.00 – 10.30
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6.30 – 07.30
சூலம்: தெற்கு.
சந்திராஷ்டமம்: மகம்..
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு தகவல் மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கும். பழைய விற்பனைத் தொடர்புகள் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறும். கணவன் மனைவிக்கிடையே புரிதல் மேம்படும். உறவினர்களால் ஒரு நல்ல செய்தி வந்து சேரும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி முன்னேறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான நகர்வு தென்படும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்பட்டு மறையும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கான வழி பிறக்கும்.
செயல்பாடுகளில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்தால் எதிர்பார்த்த முடிவுகளைப் பெறலாம். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் ஒவ்வொன்றாக முடிவடையும். மேலதிகாரிகளின் பார்வையில் உங்களுடைய உழைப்பு வெளிப்படும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வியாபார ஒப்பந்தங்கள் அமைய வாய்ப்புண்டு. பணவரவு சீராக இருந்தாலும் தேவையற்ற வாங்குதல்களைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமிதம் தரும். பெண்களுக்கு வீட்டையும் பணியையும் ஒருங்கிணைப்பதில் திருப்தி ஏற்படும். கலைஞர்களின் படைப்புகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்வார்கள். உறவினர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. ஆரோக்கியத்தில் உணவுக் கட்டுப்பாடு நன்மை தரும். பழைய முயற்சிக்கு இப்போது நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
புதிய சிந்தனைகள் உங்களுடைய செயல்களுக்கு வலுசேர்க்கும். எதிர்பாராத ஒருவரின் உதவி மூலம் முக்கியமான காரியம் கைகூடும். பணியாளர்களுக்கு திறமையை நிரூபிக்க ஏற்ற தருணம் அமையும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சி வெற்றி பெறும். கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். திருமண முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். எழுத்து, பேச்சு சார்ந்த கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். பயணங்களால் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து செயல்படுவது சிறப்பு. மனதில் இருந்த குழப்பம் விலகி தெளிவு பிறக்கும்.
முக்கியமான விஷயங்களில் உங்கள் அனுபவம் சரியான வழிகாட்டுதலை வழங்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் வருமானம் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கவும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு உருவாகும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான கவலை குறையும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய பணிக்கான அழைப்பு வரலாம். உறவுகளிடையே நீண்ட நாட்களாக இருந்த மனவருத்தம் குறையும். உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். எதிர்பாராத சிறு ஆதாயம் மகிழ்ச்சி தரும்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு வெளிப்படையான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள். பணியிடத்தில் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த மாற்றம் தொடர்பான செய்தி வரலாம். தொழிலில் புதிய விற்பனை வாயில்கள் திறக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்கள் பங்குதாரர்களுடன் ஆலோசித்து செயல்படவும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான புதிய யோசனை உருவாகும். குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் நிலவும். தம்பதிகளிடையே அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் கலகலப்பாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் பாராட்டு கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது தன்னம்பிக்கையுடன் அணுகுவீர்கள். உடல்நலத்தில் சிறு கவனம் தேவை. உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சூழல் அமையும்.
உங்களுடைய அணுகுமுறையில் ஏற்படும் மாற்றம் பல விஷயங்களைச் சாதகமாக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் பணிகளை முடிப்பீர்கள். பதவி உயர்வு தொடர்பான முயற்சிகளில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்த ஏற்ற சூழல் அமையும். எதிர்பார்த்த பணம் தாமதமின்றி வந்து சேரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் பற்றிய பேச்சு எழும். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு புதிய துறை சார்ந்த ஆர்வம் உருவாகும். கலைஞர்களின் திறனுக்கு உரிய மேடை கிடைக்கலாம். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தொடர்பு கிடைக்கும். ஆவணங்கள் தொடர்பான பணிகளை கவனமாகச் சரிபார்க்கவும். உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மனதிற்கு நெருக்கமான ஒருவரிடமிருந்து இனிய செய்தி கிடைக்கும்.
சவால்களை எதிர்கொள்ளும் மனவலிமை அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் தள்ளிப்போன ஒரு பணி மீண்டும் வேகம் பெறும். நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து முன்னிலை பெறுவீர்கள். வருமானம் தொடர்பான புதிய திட்டங்களைச் சிந்திப்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முடிவுகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாள் விருப்பம் ஒன்றை நிறைவேற்றும் சூழல் அமையும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்து படிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு நடைபெறும். சொத்து விஷயங்களில் பொறுமை அவசியம். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம். எதிர்பாராத சந்திப்பு புதிய பாதையை அறிமுகப்படுத்தும்.
சாதகமான சூழ்நிலைகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் திறன் வெளிப்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்த எண்ணங்கள் உருவாகும். வரவு செலவுகளைச் சீரமைப்பதால் நிதிநிலை மேம்படும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வரன் பற்றிய தகவல் வரலாம். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முடிவுகளில் தெளிவு பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். நண்பர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு முடிவுக்கு வரும். உடல்நலத்தில் சீரான பழக்கங்களைப் பின்பற்றவும். மனதில் நிம்மதி தரும் சம்பவம் நடைபெறும்.
பொறுமையுடன் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் பலன் தரத் தொடங்கும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான ஆவணப் பணிகள் நிறைவடையும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய முதலீடு செய்வதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயவும். வியாபாரத்தில் விற்பனை சீராக நடைபெறும். குடும்பத்தில் சிறிய சுபச்செலவுகள் ஏற்படலாம். உறவினர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளும் காரியம் வெற்றியடையும். பெண்களுக்கு வீட்டில் இருந்த குழப்பம் தீரும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த திட்டமிடல் சிறப்பாக அமையும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதால் திறமை மேம்படும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நிலம், வீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் முதுகு மற்றும் மூட்டு சார்ந்த அசௌகரியங்களில் கவனம் தேவை. உழைப்பிற்குரிய பலன் கிடைக்கும்.
உங்களுடைய தனித்துவமான சிந்தனைகள் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். பணியிடத்தில் புதிய முயற்சிகளுக்கு வழிவகை கிடைக்கும். வேலை மாற்றம் எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் வரலாம். வியாபாரத்தில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதால் பயன் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட்டாலும் சமாளிக்கும் நிலை இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். நண்பர்களின் உதவி ஒரு முக்கியமான பணியை எளிதாக்கும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பத்தைப் பெறுவார்கள். வெளியூர் தொடர்பான முயற்சிகள் முன்னேற்றம் தரும். உடல்நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு சந்திப்பு நிகழலாம்.
நல்ல எண்ணங்களுடன் தொடங்கும் செயல்கள் மனநிறைவைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற பொறுப்பு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் இருந்த நெருக்கடிகள் படிப்படியாகக் குறையும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் மேம்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படும். குடும்பத்தில் சுபமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து முக்கியமான திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் தொடர்பாக நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி முயற்சி செய்வார்கள். கலைஞர்களின் திறமைக்கு பாராட்டும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மன அமைதியை அளிக்கும். பழைய நண்பர் ஒருவரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உடல்நலத்தில் உணவு மற்றும் ஓய்வு முறைகளைச் சீராக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். புதிய நம்பிக்கை உங்கள் மனதில் வலுப்பெறும்.