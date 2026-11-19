ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 20
கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
தமிழ் தேதி: 4
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 3.58 மணி வரை பூரட்டாதி. பின்னர் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்.
திதி: இன்று அதிகாலை 3.23 மணி வரை தசமி. பின்னர் ஏகாதசி திதி.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 09.15 – 10.15 மணி
நல்ல நேரம்: மாலை 04.45 – 05.45 மணி
ராகு காலம்: காலை 10.30 – மதியம் 12.00 மணி
எமகண்டம்: மாலை 03.00 – 04.30 மணி
குளிகை: காலை 07.30 – 09.00 மணி
கௌரி நல்ல நேரம்:
காலை 12.00 – 1. 00
மாலை 06.30 – 07.30
சூலம்: மேற்கு.
சந்திராஷ்டமம்: பூரம்.
முன்னர் தொடங்கிய முயற்சிகளில் புதிய திருப்பம் ஏற்படும். உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு செயல்வடிவம் கொடுப்பதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான ஆலோசனைகளை வழங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களிடம் இணக்கமாகப் பழகுவது நன்மை தரும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவார்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த விற்பனை ஓரளவு திருப்தி அளிக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். இல்லத்தரசிகள் தங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்வார்கள். மாணவர்களுக்கு புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் பிறக்கும். கலைஞர்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பயணங்களில் கவனம் தேவை.
தகவல் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள செய்திகள் வந்து சேரும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன ஒரு காரியத்தை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு சாதகமான அறிமுகம் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தும் முயற்சி கைகொடுக்கும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான சிந்தனை மேலோங்கும். குடும்பத்தில் சிறிய மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு மனநிறைவு தரும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. மாணவர்கள் குழுவாக இணைந்து படிப்பதால் பயன் பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புக்கான அழைப்பு வரலாம். உடல்நலத்தில் உணவு நேரத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
மனதில் உருவாகும் புதிய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். பணியிடத்தில் நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய இடங்களில் தங்களது சேவைகளை விரிவுபடுத்த ஆலோசிப்பார்கள். வியாபாரத்தில் வரவு செலவுகளைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆதரவால் ஒருவருடைய கவலை குறையும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பாக நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் கவனம் கூடும். கலைஞர்கள் புதிய படைப்புகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபடுவார்கள். மன அமைதிக்கு இறை வழிபாடு துணை நிற்கும்.
நடைமுறைக்கு ஏற்ற முடிவுகளை எடுப்பதால் பல விஷயங்களில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணிகளைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். புதிய தொழில் முயற்சிகளுக்கு அடிப்படைத் திட்டம் தயாரிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வர்த்தக விரிவாக்கம் தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெறும். செலவுகளை முறைப்படுத்துவதன் மூலம் நிதிநிலை சீராகும். குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் மனநிறைவுடன் செயல்படுவீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்குகளை நோக்கி உழைப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு பழைய தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நடைப்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உத்தியோகத்தில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவுடன் முக்கியப் பணியை முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். எதிர்பார்த்த தொகை கிடைப்பதில் இருந்த தாமதம் குறையலாம். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். மற்றவர்கள் கவனிக்காத சில வாய்ப்புகளை நீங்கள் சரியாக அடையாளம் காண்பீர்கள். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். மாணவர்கள் அறிவுத் திறனை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். கலைஞர்களின் புதிய முயற்சிகளுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். தேவையற்ற வாக்குறுதிகளை அளிக்க வேண்டாம்.
எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்கு மாற்று வழியைக் கண்டுபிடிக்கும் திறன் வெளிப்படும். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். பணம் சார்ந்த ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகளில் நல்ல மாற்றம் தெரியும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொண்டு படிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். தேவையான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு நல்லது.
புதிய பாதையில் பயணிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் வலுப்பெறும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல் அமையும். வேலை மாற்றம் குறித்து யோசிப்பவர்கள் அவசரப்படாமல் முடிவெடுக்கவும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். வருமானத்தைச் சேமிப்பாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமான செய்தி வந்து சேரலாம். உறவினர்களுடன் இணைந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் அமையலாம். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும்.
உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு பணிச்சுமையை மதிப்பிடுங்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்து செயல்படுவீர்கள். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுப்பெறும். சிறிய விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்துவதால் பெரிய தவறுகளைத் தவிர்க்க முடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்த மேடை கிடைக்கும். உடல் நலனில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு ஆதரவான சூழ்நிலை உருவாகும். முக்கியமான நபர்களுடன் ஏற்படும் சந்திப்பு எதிர்காலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் கொள்முதல் தொடர்பான முடிவுகள் சாதகமாக அமையும். எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இருந்த சிறிய மனக்கசப்புகள் மறையும். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய உத்திகளைக் கையாள்வார்கள். கலைத்துறையினர் தங்களுடைய படைப்புகளைப் பரவலாக அறிமுகப்படுத்துவார்கள். வெளியூர் பயணத் திட்டம் உருவாகலாம். செலவுகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது சிறப்பான முடிவுகளைத் தரும். எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வெளியிடங்களிலிருந்து எதிர்பார்த்த தகவல்கள் வந்து சேரலாம். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் மனநிறைவு தரும். பெண்களுக்கு விருப்பமான பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமையை நிரூபிப்பார்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
உங்களுடைய ஆளுமையும் தன்னம்பிக்கையும் பலரிடம் நல்ல மதிப்பை ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் பொறுப்பு வரலாம். தொழிலில் புதிய ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் விற்பனைக்கான திட்டங்களை மாற்றியமைப்பீர்கள். பணம் சார்ந்த விஷயங்களில் பிறருடைய ஆலோசனையை ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். மாணவர்கள் தங்களது திறமைகளைப் போட்டிகளில் வெளிப்படுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுக்குரிய நிகழ்வு அமையும். தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆகாய நீலம்.