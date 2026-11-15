உங்கள் வாழ்க்கையில் சில இனிய மாற்றங்கள் ஏற்படும்..! இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 15, 2026

ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 15
கிழமை: ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 29
பட்சம்: வளர்பிறை
நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 10.07 மணி வரை உத்திராடம். பின்னர் திருவோணம்.
திதி: இன்று இரவு 11.45 மணி வரை சஷ்டி. பின்னர் சப்தமி.
யோகம்: அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45.
நல்ல நேரம் : மதியம் 03.15 - 04.15.
ராகு காலம் : மாலை 04.30 - 06.00.
எமகண்டம் : மதியம் 12.00 - 01.30.
குளிகை : மாலை 03.00 - 04.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 01.30 - 02.30.
சூலம் : மேற்கு.
மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை.
இன்று உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு நடைமுறை வடிவம் கொடுக்கும் நாள். பிறர் உதவியை எதிர்பார்க்காமல் சுயமாகச் செயல்பட்டு சில முக்கியமான காரியங்களை முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் இதுவரை உங்களுக்குக் கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.
புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத வாடிக்கையாளர் வருகை மகிழ்ச்சி அளிக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முடிவுகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த சிறிய மனவருத்தங்கள் மறையும். குடும்பத் தலைவிகள் தங்களுடைய திறமையால் வீட்டில் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய களத்தில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு அமையும்.
மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொண்டு படிப்பீர்கள். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறலாம். ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் தேவை. உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்.
இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில இனிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்பத்தினரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம்.
சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரத்தில் தரமான பொருட்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகள் தொடர்பாக நல்ல செய்தி வரலாம். குடும்பத் தலைவிகள் வீட்டின் பொருளாதாரத்தைச் சீரமைப்பீர்கள். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய அறிமுகங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கவனத்தை அதிகரிப்பீர்கள். சொந்த வீடு வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு சாதகமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு ஆறுதல் அளிக்கும். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்பட்டு நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகதப் பச்சை.
இன்று உங்களுடைய பொறுப்புணர்வு குடும்பத்திலும் தொழிலிலும் நல்ல பெயரைப் பெற்றுத் தரும். எதிர்பார்த்த ஒரு உதவி உரிய நேரத்தில் கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்ப்பதற்கான முயற்சி பலனளிக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருந்தாலும் செலவுகளைக் கண்காணிப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் வழிகாட்டியாக இருக்கும். குடும்பத் தலைவிகள் வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம். மாணவர்கள் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நிலம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு உற்சாகம் தரும். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்த்து ஓய்வெடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
இன்று உங்களுடைய பேச்சாற்றல் பல காரியங்களைச் சாதித்துக் கொடுக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தொடர்பில்லாமல் இருந்த ஒருவர் மீண்டும் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். பணியிடத்தில் புதிய முயற்சிகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
தொழில் செய்பவர்கள் வியாபாரத்தில் புதிய அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் முக்கியமான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமிதம் தரும். குடும்பத் தலைவிகள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளுக்கான பாராட்டு கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்களைச் சேகரிப்பீர்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. பயணங்களால் அனுபவமும் ஆதாயமும் கிடைக்கலாம். மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் திட்டமிடல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். தள்ளிப்போன வேலைகளை முடிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளைச் சீரமைப்பதால் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் அமையும். குடும்பத்தில் தேவையற்ற சந்தேகங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத் தலைவிகள் உறவினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு தங்களுடைய உழைப்பை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் எழுதிப் பழகுவதன் மூலம் பாடங்களை நன்றாக நினைவில் வைத்துக்கொள்ளலாம். பணவரவு மெதுவாக உயரக்கூடும். வீட்டில் பழுதுபார்க்கும் பணிகள் நடைபெறலாம். உடல்நலத்தில் காலதாமதமின்றி கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
இன்று உங்களுடைய தனித்தன்மை மற்றவர்களால் கவனிக்கப்படும். பொதுவாழ்க்கையிலும் சமூக வட்டாரத்திலும் மதிப்பு உயரக்கூடும். உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடுகளைப் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். வியாபாரிகள் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை அறிந்து திட்டமிடுவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். குடும்பத் தலைவிகள் பிள்ளைகளின் திறமைகளை ஊக்குவிப்பீர்கள். கலைஞர்களுக்கு மேடை வாய்ப்புகள் அல்லது புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பழைய கடன் தொடர்பான சுமைகளைக் குறைக்க முயற்சி செய்வீர்கள். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு அமையும். பிடிவாதத்தைத் தவிர்த்து விட்டுக்கொடுத்துச் செயல்படுங்கள். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம் நிறம்.
இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் புதிய தொடர்புகள் முக்கியமான திருப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் புதிய கிளை தொடங்குவது அல்லது விரிவாக்கம் செய்வது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். குடும்பத் தலைவிகள் உறவினர்களுடன் இணைந்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டும் பரிசும் கிடைக்கக்கூடும்.
மாணவர்கள் தங்களுடைய எதிர்கால இலக்கில் தெளிவு பெறுவீர்கள். ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு பிரச்சினைக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். வாக்குறுதிகளை அளிப்பதற்கு முன்பு சிந்தியுங்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று உங்களுடைய எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு நல்ல அடித்தளம் அமைக்கும் நாள். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடன் நேரடியாகப் பேசும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் அல்லது தொலைதூர வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். குடும்பத் தலைவிகள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
கலைஞர்கள் தங்களுடைய திறமையைப் புதிய முறையில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்விக்கான விண்ணப்பங்களைத் தயாரிப்பீர்கள். பணவரவு இருந்தாலும் எதிர்காலத் தேவைக்காகச் சேமிப்பீர்கள். உறவினர்களிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். பயணங்களில் கவனமாக இருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி.
இன்று உங்களுடைய அனுபவம் பல சிக்கலான சூழ்நிலைகளைக் கையாள உதவும். உத்தியோகத்தில் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்திருந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் லாபத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைத் திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத் தலைவிகள் வீட்டிற்குத் தேவையான முக்கியப் பொருட்களை வாங்குவீர்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் மூலம் வருமானம் கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள் தங்களுடைய பலவீனமான பாடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீடு, நிலம் தொடர்பான முயற்சிகள் நகரத் தொடங்கும். பணத்தைப் பாதுகாப்பாகக் கையாளுங்கள். உடல் உழைப்புக்கு இடையில் ஓய்வும் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று உங்களுடைய புதுமையான சிந்தனைகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வழி அமைக்கும். வழக்கமான பணிகளிலும் புதிய மாற்றங்களைப் புகுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
வியாபாரத்தில் இணையவழி தொடர்புகள் மூலம் புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத் தலைவிகள் வீட்டிலிருந்தபடியே வருமானம் ஈட்டுவதற்கான திட்டங்களைத் தொடங்கலாம். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளின் மூலம் தனி அடையாளம் கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறைகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். எதிர்பாராத பண உதவி கிடைக்கலாம். நண்பர்களுடன் பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்வீர்கள். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது நேரத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்துங்கள். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் பச்சை நிறம்.
இன்று தொழில் மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டிலும் சமநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வளர்ச்சிக்கான பாதை திறக்கும்.
குடும்பத்தில் சுபச் செலவுகள் ஏற்படலாம். குடும்பத் தலைவிகள் தங்களுடைய விருப்பமான பணிகளில் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு முக்கியமான நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் புதிய சாதனை படைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கலாம்.
ஆன்மிகப் பயணம் செல்லும் எண்ணம் உருவாகும். பண விஷயங்களில் பிறரை நம்பி முடிவெடுக்க வேண்டாம். உடல்நலத்தில் உணவு மற்றும் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.உங்களுடைய மனதில் இருந்த ஒரு நீண்டகால ஆசைக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்