நீண்ட காலமாக காத்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்து சேரும்: இன்றைய ராசிபலன் அக்., 07, 2026

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 20
ஆங்கில தேதி : 7
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 11.10 மணி வரை மகம், பின்னர் பூரம்.
திதி : இன்று அதிகாலை 01.29 மணி வரை ஏகாதசி, இரவு 11.54 மணி வரை துவாதசி பின்னர் திரியோதசி.
யோகம் : சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 - 10.15
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : மதியம் 12.00 - 01.30
எமகண்டம் : காலை 07.30 - 09.00
குளிகை : காலை 10.30 - 12.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 01.45 - 02.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30
சூலம் : வடக்கு
உத்திராடம், திருவோணம்.
இன்று பொறுப்புகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றுவீர்கள். அவசரப்படாமல் செயல்படுவதால் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமானதாக அமையும். நிலுவையில் இருந்த பணம் தொடர்பாக நகர்வு ஏற்படும்.
தொழிலில் பழைய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் நம்பகமான தொடர்பு உருவாகும். பணத்தைச் சேமிக்கும் எண்ணம் வலுப்படும். சொத்து மற்றும் வீடு சார்ந்த செலவுகளை கவனமாக திட்டமிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.
வீட்டில் ஒரு முக்கியமான பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் நல்ல தரத்தைப் பெறுவார்கள். கைவினை மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறமை கொண்டவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். சிறிய உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று பணியிடத்தில் அமைதியாக செயல்பட்டு நல்ல பெயர் பெறுவீர்கள். ஒரு முக்கியமான பணியில் உங்களின் பொறுமை வெளிப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். தங்களது நல்ல எண்ணத்தை செயல்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
எதிர்பாராத சந்திப்பு புதிய வாய்ப்புக்கான கதவைத் திறக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும் சேமிப்பை தொடர்வீர்கள். கடன் மற்றும் செலவு விஷயங்களில் அளவோடு நடப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் நெருக்கமானவரின் ஆதரவு மனநிறைவு தரும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். இசை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பிரார்த்தனை அல்லது தியானம் மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பாசி நிற பச்சை
இன்று ஒருவரின் ஆலோசனை உங்கள் பார்வையை மாற்றக்கூடும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளுடன் புதிய அனுபவமும் கிடைக்கும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செயல்களில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். தொழிலில் புதிய சந்தையை அணுகும் எண்ணம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் இணையவழி முயற்சி நல்ல வரவேற்பைப் பெறலாம். வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய திட்டம் உருவாகும். பணப்பரிவர்த்தனைகளில் விவரங்களை இருமுறை சரிபார்க்கவும். குடும்பத்தில் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் அணுகுவார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த முயற்சிகளுக்கு சாதகமான நாள். மன அழுத்தத்தை குறைக்க சிறிது நேரம் தனிமையில் இருப்பது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உறுதியான முடிவு எடுக்க வேண்டிய சூழல் வந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களிடம் நம்பிக்கையுடன் வேலை ஒப்படைக்கப்படும். மறந்துபோன ஒரு விஷயம் மீண்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு வரும். தொழில் சார்ந்த திட்டத்தில் மாற்றம் செய்ய நேரிடலாம்.
வியாபாரத்தில் நிதானமாக செயல்படுவது அதிக பயன் தரும். வருமானத்தைவிட பணத்தை பாதுகாப்பாக கையாள்வதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சொத்து சம்பந்தமான தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு குறையும். மாணவர்களுக்கு புரிதல் திறன் மேம்படும். கலை சார்ந்த முயற்சிகளில் மனநிறைவு கிடைக்கும். தூக்கத்திற்கு உரிய நேரம் ஒதுக்குவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்
இன்று பிறரிடம் உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது; செயலே பேசும். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு திடீரென வந்து சேரலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் நடைபெறும் உரையாடல் பயனுள்ளதாக அமையும்.
தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்வு செய்யும் எண்ணம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். பணவரவில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். பெரிய முதலீடுகளை நிதானமாக ஆராய்ந்து செய்வது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரும்.
பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை பார்த்து பெருமைப்படுவீர்கள். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். மேடை மற்றும் கலை சார்ந்தவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிபச்சை நிறம்
இன்று புதிய தகவல் ஒன்று உங்கள் செயல்திட்டத்தை மாற்றக்கூடும். பணியில் எதிர்பாராத அழைப்பு முக்கியத்துவம் பெறும். உங்களின் பேச்சுத் திறன் சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கான விதை போடப்படும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். சிறிய அளவிலான கூடுதல் வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் சிரிப்பும் கலகலப்பும் அதிகரிக்கும்.
நண்பர் மூலம் பயனுள்ள செய்தி வந்து சேரும். சிந்தனையின் வேகம் அதிகரிக்கும். ஒரே விஷயத்தை பல கோணங்களில் ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு போட்டி மனப்பான்மை அதிகரிக்கும். எழுத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு சார்ந்தவர்களுக்கு சாதனை வாய்ப்பு உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
இன்று உங்கள் செயல்களில் சமநிலையும் நிதானமும் காணப்படும். எதிர்மறையாக இருந்த சூழ்நிலை சாதகமாக மாறும் வாய்ப்பு உண்டு. பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். முக்கியமான சந்திப்பில் உங்கள் அணுகுமுறை கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளருடன் தொடர்பு ஏற்படும்.
வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். பணவரவு தொடர்பாக நல்ல எதிர்பார்ப்பு உருவாகும். அவசியமற்ற செலவுகளை குறைத்து வைத்துக்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சு தொடங்கலாம்.
நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நேரம் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்களுக்கு கற்றலில் புதிய ஆர்வம் பிறக்கும். அலங்காரம் மற்றும் படைப்பாற்றல் சார்ந்த பணிகளில் சிறப்பு கிடைக்கும். மனதிற்கு பிடித்த செயலில் ஈடுபடுவதால் உற்சாகம் பெருகும்
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல்பச்சை
இன்று உங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்துவதில் தயக்கம் இருக்காது. வேலை சார்ந்த இடத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை உருவாகும். எதிர்பாராத சூழ்நிலையிலும் சமயோசிதமாக செயல்படுவீர்கள். தொழிலில் பழைய அணுகுமுறையை மாற்றி செயல்படுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தொடர்பு ஒன்று உருவாகும். வரவு செலவு விஷயங்களில் சமநிலை காக்க முடியும். குடும்பத்தில் உங்களின் வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். வீட்டு விஷயத்தில் நீண்டநாள் குழப்பத்திற்கு முடிவு கிடைக்கலாம். மாணவர்களின் கவனம் விரும்பிய திசையில் செல்லும்.
திறமை சார்ந்தவர்களுக்கு தங்களை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். உற்சாகம் அதிகரிக்கும் வகையில் நல்ல நிகழ்வு நடைபெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செங்கல் நிறம்
இன்று புதிய அனுபவம் ஒன்றை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொலைவில் இருப்பவரிடமிருந்து எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும். பணியிடத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறான பணியை மேற்கொள்வீர்கள். உங்களின் கற்றல் திறன் புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.
தொழிலில் விரிவாக்கம் பற்றிய ஆலோசனை கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் வெளியூர் தொடர்பு மூலம் பயன் ஏற்படும். வருமானத்தை பல வழிகளில் பெருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகும். நிதி சார்ந்த திட்டத்தில் நீண்டகால பார்வை அவசியம்.
குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ஆன்மிகம் சார்ந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பற்றிய புதிய தகவல் கிடைக்கும். பயிற்சி மற்றும் கற்பித்தல் துறையினருக்கு சிறப்பு கிடைக்கும். பயணம் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.
படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செம்பருத்தி சிவப்பு
இன்று துணிவுடன் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் தெரியும். மறைந்திருந்த ஒரு தகவல் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். பணியிடத்தில் முக்கியமான விஷயத்தை கையாளும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். உங்களின் திறமையை சரியான நேரத்தில் வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு நடைபெறலாம். வியாபாரத்தில் பழைய அனுபவம் புதிய வழிகாட்டுதலை வழங்கும். பண விஷயத்தில் பிறரை முழுமையாக நம்பாமல் செயல்படுவது நல்லது. திடீர் செலவுக்கு சிறிது தொகையை ஒதுக்கி வைப்பது பயன் தரும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆதரவு ஒருவருக்கு மிகவும் தேவைப்படும். உறவுகளுக்குள் இருந்த இடைவெளி குறையும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். படைப்பாற்றல் கொண்டவர்களுக்கு புதிய சிந்தனை தோன்றும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு நிறைவு தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் தெளிவாகும். பணியிடத்தில் ஆவணங்கள் தொடர்பான பணிகள் அதிகரிக்கலாம். காலதாமதமான செயலுக்கு புதிய வேகம் கிடைக்கும். தொழிலில் கணக்கு சார்ந்த விஷயங்களை சரிபார்ப்பது அவசியம்.
வியாபாரத்தில் லாபத்தை விட நிலைத்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். பணத்தை பிரித்து பயன்படுத்தும் திட்டம் உருவாகும். சிறிய தொகை எதிர்பாராத வகையில் கைக்கு வரலாம். குடும்பத்தில் உங்களின் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். வீட்டில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்ய திட்டமிடுவீர்கள்.
மாணவர்கள் கடினமான பாடத்தையும் எளிதாக புரிந்துகொள்வார்கள். ஆய்வு சார்ந்த பணிகளில் புதிய கண்டுபிடிப்பு போன்ற சிந்தனை உருவாகும். உணவு மற்றும் ஓய்வில் ஒழுங்கை கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு