இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 19, 2026

கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஐப்பசி
நாள் : 2
ஆங்கில தேதி : 19
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 02.44 மணி வரை உத்திராடம், பின்னர் திருவோணம்.
திதி : இன்று காலை 9.03 மணி வரை அஷ்டமி, பின்னர் நவமி.
யோகம் : மரண, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 06.15 – 07.15
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : காலை 07.30 – 09.00
எமகண்டம் : காலை 10.30 – 12.00
குளிகை : மதியம் 01.30 – 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 – 08.30
சூலம் : கிழக்கு
திருவாதிரை, புனர்பூசம்.
வழக்கமான செயல்களில் புதுமையைப் புகுத்துவதற்கான எண்ணங்கள் தோன்றும். நண்பர்கள் மற்றும் அறிமுகமானவர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். உங்கள் ஆலோசனைகள் குழுவினருக்கு உதவியாக இருக்கும். தொழிலில் மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன் அவற்றின் பயன்களை மதிப்பிடுங்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் தெளிவான கணக்கைப் பராமரிப்பது அவசியம். பிறருக்கு பணம் கொடுக்கும்போது நிதானமாக முடிவெடுக்கவும். குடும்பத்தில் உறவுகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் பேசுவது மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு வழிகாட்டலாம்.
மாணவர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் சிந்தனை வளரும். பெண்கள் நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த பணிகளைத் தொடங்குவார்கள். உடல்நலத்தில் மன அமைதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். பிறருடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தேவையற்ற தலையீட்டைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை.
இன்றைய நாள் பொறுமைக்கும் திட்டமிடலுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும். எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு காரியம் படிப்படியாக நிறைவேறும். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது நல்ல முடிவுகளைத் தரும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். புதிய முதலீடுகளைப் பரிசீலிக்கும்போது அவற்றின் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். பணவரவில் ஓரளவு திருப்தி ஏற்படும். தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது சேமிப்பை உயர்த்தும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனநிறைவை அளிக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்த்துப் படிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் உணவு மற்றும் உறக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். அமைதியான அணுகுமுறை இன்று உங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
குடும்ப நலனுக்கும் மன அமைதிக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நாளாக இருக்கும். காலதாமதமாகி வந்த ஒரு முயற்சியில் முன்னேற்றம் தென்படும். உத்தியோகத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணிகளைப் பொறுப்புடன் செய்து முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் ஆலோசனைகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன் முறையாகத் திட்டமிடுங்கள். வியாபாரத்தில் விற்பனை சீராக நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. பணவரவு இருந்தாலும் குடும்பத் தேவைகளுக்காகச் செலவுகள் ஏற்படலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை மனதிற்கு தெளிவைத் தரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் பேசித் தீரும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்வதால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு தங்கள் படைப்புகளை மேம்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்கள் வீட்டு வேலைகளைத் திட்டமிட்டு முடிப்பார்கள். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டி சரியான நேரத்தில் உணவு உட்கொள்ளவும். உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசுவதைத் தவிர்த்தால் உறவுகளில் இனிமை நிலைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளி நிறம்.
இன்று உங்கள் செயல்களில் புதிய உத்வேகம் பிறக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு தகவல் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் எண்ணம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானம் வருவதற்கான வழிகள் தென்பட்டாலும் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் குறையத் தொடங்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவது உறவை மேம்படுத்தும். உறவினர்கள் மூலம் ஒரு சுபச் செய்தி கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள் பாடங்களைத் திட்டமிட்டுப் படிப்பது நல்ல பலனைத் தரும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளையும் தனிப்பட்ட விருப்பங்களையும் சமநிலைப்படுத்துவார்கள். உடல்நலத்தில் சிறு சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வெடுக்கவும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து செயல்பட்டால் சாதகமான முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைப் பெறுவீர்கள். முன்பு ஏற்பட்ட குழப்பங்களுக்கு இன்று தெளிவு கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குகள் தொடர்பான பணிகளை கவனமாக மேற்கொள்ளுங்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால் வேலைகள் எளிதாகும்.
தொழிலில் புதிய அணுகுமுறைகள் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் தரத்திற்கும் வாடிக்கையாளர் திருப்திக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். வரவு செலவுகளைச் சரியாகப் பராமரிப்பது எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு உதவும். குடும்பத்தில் சிறிய பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சமாளிப்பீர்கள். வீட்டைப் புதுப்பிப்பது அல்லது பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்துவது போன்ற எண்ணங்கள் உருவாகலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் பணிகளில் நுணுக்கமான மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் பாராட்டு கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் செரிமானம் மற்றும் ஓய்வு தொடர்பாக கவனம் செலுத்துங்கள். சிறிய விஷயங்களைப் பெரிதுபடுத்தாமல் செயல்படுவது மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு
உறவுகளிலும் செயல்களிலும் சமநிலையைக் காப்பாற்ற வேண்டிய நாள். புதிய நபர்களுடன் பழகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் குழுவாகச் செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் பேச்சுத் திறன் முக்கியமான விஷயங்களைச் சாதிக்க உதவும்.
தொழிலில் கூட்டாளிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பது சிறந்தது. வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி அளிக்கலாம். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். அதே நேரத்தில் தேவையற்ற கடன் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் திறந்து பேசுவதால் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் குழுப் பயிற்சிகள் மூலம் பயனடைவார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய படைப்புகளைப் பிறரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்கள் விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். உடல்நலத்தில் நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய பழக்கங்களைப் பின்பற்றுங்கள். முடிவுகளைத் தள்ளிப்போடாமல் தேவையான விவரங்களை ஆராய்ந்து செயல்படுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு.
உங்கள் முயற்சிகளுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் சில புதிய வாய்ப்புகள் அமையலாம். பணியிடத்தில் சிக்கலான பணிகளையும் கவனத்துடன் கையாள்வீர்கள். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது தெளிவான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுங்கள்.
தொழிலில் பழைய திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்வதால் புதிய வழிகள் தெரியவரும். வியாபாரத்தில் அவசரமாகப் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்யாமல் நிலைமையை ஆராயுங்கள். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகளில் பொறுமை தேவைப்படலாம். குடும்பச் செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நல்லது. உறவினர்களிடையே நிலவும் பிரச்சினைகளில் நடுநிலையுடன் செயல்படுங்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பது உறவை வலுப்படுத்தும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களைப் பயிற்சியின் மூலம் எளிதாக்குவார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். பெண்கள் குடும்பத்திலும் பணியிலும் தங்கள் பொறுப்புகளைத் திறமையாக நிர்வகிப்பார்கள். உடல்நலத்தில் சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வெடுக்கவும். ரகசியமான தகவல்களைப் பகிரும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள். நிதானமான செயல்பாடு நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் முன்னேற்றத்திற்கான பாதைகள் தெளிவாகும். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் அனுபவம் பயனுள்ளதாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகும் முயற்சி பலனளிக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்த திட்டங்களை ஆராய்வீர்கள். பணவரவை உயர்த்துவதற்கான வழிகள் தோன்றினாலும் நடைமுறை சாத்தியங்களை மதிப்பிடுவது அவசியம். பயணங்கள் தொடர்பான திட்டங்கள் உருவாகலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் பயனளிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்கால இலக்குகள் குறித்து விவாதிப்பீர்கள். மாணவர்கள் புதிய துறைகளில் அறிவை வளர்த்துக்கொள்வார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும். பெண்கள் குடும்பத்தினரின் உதவியுடன் முக்கிய வேலைகளை முடிப்பார்கள். உடல்நலத்தில் உணவு நேரத்தையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துங்கள். மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவது நல்ல பெயரைப் பெற்றுத்தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா.
மனதில் தோன்றும் நல்ல எண்ணங்களைச் செயலாக்குவதற்கான முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். முக்கியமான விஷயங்களில் தெளிவான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது உங்கள் திறனுக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிடுங்கள். தொழிலில் எதிர்கால வளர்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வது லாபகரமான மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும். வரவு செலவுகளில் சமநிலையைப் பராமரிப்பது அவசியம். பழைய நிலுவைகளை வசூலிப்பதில் முயற்சி தேவைப்படலாம். குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுகள் எழலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
மாணவர்கள் தங்கள் இலக்குகளை நோக்கித் தொடர்ந்து முன்னேறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு கற்பனை வளம் அதிகரித்து புதிய படைப்புகள் உருவாகலாம். பெண்கள் குடும்பத்தினரின் நம்பிக்கையைப் பெறும் வகையில் செயல்படுவார்கள். உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கும் மன அமைதிக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள். பிறர் கூறும் தகவல்களை உடனடியாக நம்பாமல் உண்மைத் தன்மையை ஆராய்வது நல்லது. நிதானமான அணுகுமுறை இன்று நன்மை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்.
உங்கள் தன்னம்பிக்கை செயல்களில் வெளிப்படும் நாள் இது. புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகலாம். பணியிடத்தில் உங்களுடைய உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும்போது அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த சிந்தனைகள் மேலோங்கும்.
வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கத் திட்டமிட்ட அணுகுமுறை உதவும். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். செலவுகளை முன்னுரிமைப்படுத்துவது நன்மை தரும். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது நல்லது.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்கள் புதிய படைப்புகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபடுவார்கள். பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போட்டிருந்த தனிப்பட்ட வேலைகளை முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் அதிக வேலைப்பளுவைத் தவிர்க்கவும். பிறருடைய கருத்துகளையும் மதித்து நடந்துகொண்டால் உங்கள் மதிப்பு உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கடின உழைப்பின் மதிப்பை உணர்த்தும் வகையில் இன்றைய செயல்பாடுகள் அமையும். பணிகளை முறையாகப் பிரித்துச் செய்வதால் காலதாமதம் குறையும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறமையாகச் சமாளிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் எதிர்பார்ப்புகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது நல்லது. தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் பழைய அனுபவங்கள் புதிய முடிவுகளை எடுக்க உதவும். பணவரவு மற்றும் சேமிப்பு தொடர்பான விஷயங்களில் கட்டுப்பாடு தேவை. எதிர்பாராத செலவுகளுக்காகச் சிறிதளவு பணத்தை ஒதுக்கிவைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கலாம். வீட்டுப் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் சுமை குறையும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் அமைதியாக உரையாடுவது நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தும்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் தங்கள் பணிகளில் புதிய ஒழுங்கைக் கொண்டுவருவார்கள். பெண்கள் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளால் நேரத்தைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவார்கள். உடல் சோர்வு ஏற்படாமல் பணிகளுக்கு இடையில் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பொறுமையும் விடாமுயற்சியும் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு துணையாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு.