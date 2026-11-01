பிறரை முழுமையாக நம்பி முடிவெடுக்க வேண்டாம்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 01, 2026

நவம்பர் 1
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 15
ஆங்கில தேதி: 1
மாதம்: நவம்பர்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 10.32 மணி வரை புனர்பூசம், பின்னர் பூசம் .
திதி: இன்று மாலை 7.19 மணி வரை சப்தமி, பின்னர் அஷ்டமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 – 8.45
நல்ல நேரம்: மாலை 3.15 – 4.15
ராகு காலம்: மாலை 4.30 – 6.00
எமகண்டம்: மதியம் 12.00 – 1.30
குளிகை: மாலை 3.00 – 4.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 1.30 – 02.30
சூலம்: மேற்கு
சந்திராஷ்டமம்: மூலம்
முன்னர் மனதில் உருவாக்கியிருந்த திட்டம் ஒன்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான சரியான தருணம் அமையும். உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் சிக்கலான பணிகளையும் சுலபமாக முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை அணுகுமுறையை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். எதிர்பாராத பணவரவு குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்ற உதவும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொண்டு படிப்பார்கள். உடல் நலனில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில இனிய மாற்றங்கள் தலைதூக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய பணித்திறன் கவனிக்கப்படும். தொழில் நடத்துபவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவார்கள். பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் தென்படும். வீடு மற்றும் நிலம் தொடர்பான விவகாரங்களில் சாதகமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனத்தாங்கல்கள் மறையும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிவுத்திறனைப் பயன்படுத்தி நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உணவுப் பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
உங்களுடைய சிந்தனையில் தோன்றும் புதிய யோசனை எதிர்காலத்தில் பயனுள்ள முயற்சியாக மாறலாம். முக்கியமான நபர்களுடன் ஏற்படும் உரையாடல்கள் புதிய பாதையை அறிமுகப்படுத்தும். அலுவலகத்தில் தகவல் தொடர்பு மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் பிறரை முழுமையாக நம்பி முடிவெடுக்க வேண்டாம். சகோதரர்களின் உதவியால் குடும்பப் பிரச்சினை ஒன்று சீராகும். எழுத்தாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மாணவர்கள் மொழித்திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். பயணத்தின்போது உடைமைகளைப் பாதுகாப்பது அவசியம்.
மனதில் தேங்கியிருந்த சில கவலைகளுக்கு விடை கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மனம்விட்டுப் பேசுவதால் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் புத்துயிர் பெறும். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் இருந்த தடைகள் விலகலாம். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல தகவல்கள் வரக்கூடும். பெண்களுக்கு உறவினர்களின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். மன அமைதிக்காக இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது நன்மை தரும்.
உங்களுடைய துணிச்சலான அணுகுமுறை பல இடங்களில் வெற்றியைத் தேடித்தரும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் மதிக்கப்படும். பணியிடத்தில் அதிகாரிகளுடன் நடைபெறும் சந்திப்பு பயனுள்ளதாக அமையும். தொழிலில் புதிய முதலீடு செய்வது தொடர்பாக ஆலோசிப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவதால் வர்த்தகம் மேம்படும். பூர்வீகச் சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். கலைத்துறையினருக்கு மேடை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்களுடைய திறமையை நிரூபிப்பார்கள். உடல் உஷ்ணம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் தேவை.
உங்களுடைய திட்டமிடும் திறன் இன்று பல காரியங்களில் சாதகமான விளைவுகளை உருவாக்கும். குடும்பத்தில் செலவுகளைச் சீரமைத்து சேமிப்பை அதிகரிக்க முயற்சிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் தாமதமாக இருந்த பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் தரமான பொருட்களைத் தேர்வு செய்வதன் மூலம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான தகவல்களைச் சேகரிப்பீர்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனை ஒரு முக்கியமான முடிவுக்கு உதவியாக இருக்கும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். செரிமானம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் உணவில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் புதிய ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்கத் தொடங்குவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய அணுகுமுறைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான முயற்சிகள் முன்னேறும். பணவரவைச் சேமிப்பாக மாற்றுவதற்கான திட்டம் உருவாகும். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பெண்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதற்கான நேரம் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளுக்கான பாராட்டுகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் குழு விவாதங்களில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்பார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
இதுவரை கவனிக்காமல் விட்ட சில வாய்ப்புகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதால் பணிச்சுமை குறையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய அனுபவம் ஒரு சிக்கலான சூழலைச் சமாளிக்க உதவும். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பீர்கள். பழைய கடன் வசூலிப்பதில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். உறவினர்களின் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உற்சாகம் அளிக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். வாகனம் ஓட்டும்போது அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உங்களுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் முக்கியமான முடிவு ஒன்று அனைவருடைய சம்மதத்துடன் எடுக்கப்படும். அலுவலகத்தில் நிர்வாகம் தொடர்பான பணிகளில் திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் இருப்பு மற்றும் விற்பனை கணக்குகளைச் சீரமைப்பீர்கள். பணவரவு படிப்படியாக உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படும். வீடு வாங்குவது அல்லது புதுப்பிப்பது தொடர்பான முயற்சிகள் தொடரும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பெண்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தும் புதிய வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் கவனத்துடன் படித்து நல்ல பலன் பெறுவார்கள். மூட்டு மற்றும் முதுகுப் பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
உங்களுடைய வித்தியாசமான அணுகுமுறை மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். குடும்பத்தில் புதிய திட்டம் ஒன்றைத் தொடங்குவதற்கான ஆலோசனை நடைபெறும். பணியிடத்தில் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பணிகளை விரைவுபடுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் இணையவழி விற்பனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். நண்பர்கள் வட்டத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். எதிர்பாராத சிறிய வரவு மனநிறைவைத் தரும். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சிகள் நன்மை தரும்.
உங்களுடைய நீண்டகால ஆசைகளில் ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு நெருங்கி வரும். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் மனதிற்கு ஆறுதல் அளிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பணிகளைச் சிறப்பாக முடித்து மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை இணைப்பதற்கான முயற்சிகள் கைகொடுக்கும். பணத்தைப் பயனுள்ள வகையில் செலவிடுவதற்கான தெளிவு கிடைக்கும். வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகளில் தகவல்கள் வந்து சேரலாம். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்திருந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் சூழல் அமையும். மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வத்துடன் செயல்படுவார்கள். உடலுக்கு ஓய்வு கொடுப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்.