பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும்முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 02, 2026

நவம்பர் 2
கிழமை: திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தேதி: 16
ஆங்கில தேதி: 2
நட்சத்திரம்: காலை 9.04 மணி வரை பூசம், பின்னர் ஆயில்யம்.
திதி: மாலை 05.13 மணி வரை அஷ்டமி, பின்னர் நவமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 6.15 – 7.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 – 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 – 12.00
குளிகை: மதியம் 1.30 – 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 09.15 – 10.15
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 7.30 – 8.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: பூராடம்
இன்றைய நாள் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கும் வகையில் அமையும். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு முக்கியமான திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான சூழல் உருவாகும். உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு குடும்பத்திலும் பணியிடத்திலும் மதிப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றங்கள் தொடர்பான நல்ல தகவல் வரலாம். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். கணவன் மனைவிக்கிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து சேமிப்பில் அக்கறை காட்டவும். உடல்நலத்தில் சிறு சோர்வு ஏற்பட்டு பின்னர் நீங்கும்.
உங்கள் பொறுமைக்கும் விடாமுயற்சிக்கும் ஏற்ற பலன்களைப் பெறுவதற்கான நாள் இது. எதிர்பாராத சில சந்திப்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். பணவரவில் இருந்த தடைகள் படிப்படியாகக் குறையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய அனுபவத்தை மற்றவர்கள் நாடி வருவார்கள். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் புதிய வருமானத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வீடு அல்லது மனை தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டு நிர்வாகத்தில் சில புதிய மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் நினைவாற்றலைப் பயன்படுத்தி சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். உணவு மற்றும் ஓய்வு விஷயங்களில் கவனம் தேவை.
சாதுரியமாகப் பேசுவதன் மூலமும் சரியான முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலமும் சாதகமான சூழலை உருவாக்கிக் கொள்வீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உங்கள் எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு உதவியாக அமையும். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பற்றிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து முன்னேறுவீர்கள். வர வேண்டிய பணம் கைக்கு வந்து சேர்வதால் நிதிநிலை சீராகும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லத்தில் கலகலப்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மனதிற்கு நிறைவைத் தரும். பெண்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். பயணங்களின்போது ஆவணங்களைப் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளவும். உடல்நலத்தில் பெரிய பாதிப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் மனஅழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.
உங்களுடைய உள்ளுணர்வு சரியான பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் நாளாக அமையும். மற்றவர்களிடம் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஆதரவு தற்போது கிடைக்கத் தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்பு அனுபவசாலிகளின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை உயர்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். தாய்வழி உறவினர்களால் ஆதாயம் ஏற்படலாம். திருமண முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். இல்லத்தரசிகளின் நீண்ட நாள் ஆசைகளில் ஒன்று நிறைவேறும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்து முன்னேறுவார்கள். பண விஷயங்களில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
உங்கள் தனித்துவமான செயல்பாடுகள் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தடைப்பட்டிருந்த ஒரு காரியத்தில் எதிர்பாராத திருப்பம் ஏற்பட்டு முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆலோசிப்பார்கள். வியாபாரத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பு அமையும். புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். சகோதரர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
நிதானமான அணுகுமுறை மூலம் சிக்கலான சூழல்களையும் எளிதாகக் கையாளுவீர்கள். உங்களுடைய திட்டமிடும் திறன் இன்று பல இடங்களில் கைகொடுக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால் வேலைகளை விரைவாக முடிப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது. எதிர்பார்த்த தொகை கிடைப்பதில் இருந்த தாமதம் குறையும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறும். உறவினர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. பெண்களுக்கு வீட்டையும் தொழிலையும் இணைத்து நிர்வகிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும். ஆரோக்கியத்தில் உணவுக் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
உங்களுடைய எதிர்காலத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கு மனதில் தைரியமும் நம்பிக்கையும் பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தைகளை அணுகுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தவும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் தொடர்பான நல்ல முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். ஆன்மிகப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்கள் சாதகமாக அமையும். உடல்நலத்தில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.
மனதில் தேங்கியிருந்த சில குழப்பங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் நாளாக அமையும். உங்களுடைய உழைப்பை மற்றவர்கள் உணர்ந்து பாராட்டுவார்கள். அலுவலகத்தில் முக்கியமான பணிகளை ஒப்படைக்கலாம். அவற்றைத் திறமையாக முடிப்பதன் மூலம் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் மூலம் வளர்ச்சி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. வீடு வாங்குவது அல்லது புதுப்பிப்பது தொடர்பான எண்ணங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வரலாம். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய சாதனை பெருமையளிக்கும். பெண்களுக்கு சுயமாகச் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படித்தால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உங்கள் உழைப்பின் மதிப்பு வெளிப்படும் வகையில் அன்றைய நிகழ்வுகள் அமையும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட சில தடைகளை அனுபவமாக எடுத்துக்கொண்டு முன்னேறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும். தொழிலில் திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தைப் பெறலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகள் தொடர்பாக நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் குறைந்து இணக்கமான சூழல் உருவாகும். வீடு, வாகனம் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பெண்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியால் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். தேவையில்லாத செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும். மூட்டு மற்றும் உடல் சோர்வு விஷயங்களில் கவனம் தேவை.
புதிய சிந்தனைகளும் வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளும் உங்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தேடித்தரும். நீண்ட நாட்களாகச் சந்திக்க விரும்பிய ஒருவரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு அமையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தொழிலில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கியமான காரியம் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து எதிர்காலத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். பெண்களுக்கு புதிய கலை மற்றும் தொழில் சார்ந்த ஆர்வங்கள் உருவாகும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கடன் கொடுப்பது மற்றும் வாங்குவது தொடர்பாக எச்சரிக்கை அவசியம். ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்கவும்.
உங்களுடைய மனதில் உருவாகும் நல்ல எண்ணங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பிறருடைய அனுபவங்களிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவால் சில முக்கியமான பணிகளை முடிப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சிகள் வருமானத்தைப் பெருக்க உதவும். எதிர்பாராத வகையில் பணவரவு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் தொடர்பான பேச்சுகள் மகிழ்ச்சியளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனதிற்கு நம்பிக்கை அளிக்கும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன தனிப்பட்ட காரியங்களை முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றத்தைப் பெறுவார்கள். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மன அமைதியைத் தரும். உடல்நலத்தில் கவனமும் ஒழுங்கான உணவுப் பழக்கமும் அவசியம்.